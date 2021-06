Met een 1-2-nederlaag tegen Jong Duitsland komt Jong Oranje er nog genadig af

De 18-jarige Duitse aanvaller Wirtz scoort de 2-0 tegen Jong Oranje. Beeld AFP

Met 1-2 kwam de ploeg van bondscoach Van de Looi er genadig van af. De Duitse aanvaller Berisha alleen al trof driemaal de paal.

Een dag na het Verdriet van Faro (Nederland-gehavend Schotland 2-2) dus een volgende tik voor het oranjegekleurde gemoed. Het kan nog goedkomen natuurlijk deze zomer, maar voor het vastknopen van oranje vlaggetjes aan lantaarnpalen en deurposten is nog niet echt een goede reden gevonden.

Jong Oranje en Jong Duitsland troffen elkaar al eind maart in de poulefase. Toen werd het gelijk (1-1), mede dankzij een flater van de Duitse doelman Dahmen, die ook gisteravond bij de tegentreffer van Schuurs in de fout ging. Diezelfde Dahmen was de Duitse held in de strafschoppenserie in de kwartfinale tegen Denemarken, waar Nederland in tweevoudig doelpuntenmaker Boadu zijn redder kende tegen het favoriete Frankrijk.

Het doelpunt was een zeldzaam lichtpuntje in een eenzijdig treffen waarbij het lang leek of een topfit zwaargewicht zonder remmingen mocht boksen tegen een knokig vedergewicht. De Duitsers waren vooral voor rust krachtiger, sneller, scherper en slimmer. De pas net 18-jarige Duitse aanvaller Wirtz van de Duitse nummer 6 Bayer Leverkusen, speelde met de 21-jarige Nederlandse verdediger Botman, die met Lille kampioen werd. Na afloop zal de naam van Botman op veel scoutlijstjes zijn doorgekrast en die van Wirtz extra omcirkeld.

Omsingelingsdans

Al na 29 seconden was Botman Wirtz kwijt en stond het pardoes 0-1 na een vliegensvlugge Duitse openingsaanval. Zes minuten later kapte Wirtz Botman uit om uit te halen voor 0-2 en de gedrongen Duitser had ook nog 0-3 kunnen maken na een half uur toen hij de Nederlander argeloos voorbij glipte, maar net te lang talmde bij de afronding.

Niet alleen Botman, heel Nederland liep ruim een uur groggy over het veld, pas na 20 minuten dook Kluivert vrij op voor Dahmen, maar hij schoot te wild. Het was feitelijk de enige grote kans voor Nederland, want de inzet van Schuurs in de 67ste minuut na een hoekschop miste kracht doch ging alsnog onder de armen van Dahmen door.

Het stokte de soepele Duitse omsingelingsdans om Nederland zowaar even. Bondscoach Van de Looi miste door blessures en promoties naar het grote Oranje echter volwaardige aanvalskrachten naast zich op de bank om nog echt iets te forceren. Dat de technisch beperkte schaduwspits De Wit, afgelopen seizoen vaak bankzitter bij AZ, aanvoerder en vormgever was zegt veel over de kwaliteit die voorhanden is. Anderzijds barst Jong Duitsland ook niet van de spelers met een enorme reputatie.

Bijna machinaal ging de ploeg van de Duitse bondscoach Kuntz desondanks een uur lang te werk, genoeg voor een derde finaleplaats op rij, zondag tegen Portugal. Voor Jong Oranje restte slechts de herinnering aan de Boadu-show in Budapest tegen Jong Frankrijk, meer niet.