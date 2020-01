Met dood van Bryant is de wereld een basketballegende armer

Bryant op weg naar een dunk. Beeld AP

Op zondagochtend stapt Kobe Bryant (41 jaar) met zijn dochter Gianna (13), basketbalcoach John Altobelli en zes anderen in de Sikorsky S-76. De privéhelikopter zou het gezelschap naar een basketbaltoernooi brengen in een voorstad van Los Angeles. Het toestel komt niet verder dan een helling vlakbij het huis van Bryant. Alle inzittenden komen om bij de crash.

Obama en Trump

‘Kobe was een legende op het basketbalveld’, schrijft oud-president Barack Obama kort daarna op Twitter. Ook de huidige president Donald Trump toont zich bedroefd: ‘Hoewel Kobe Bryant een van de geweldigste basketbalspelers aller tijden was, stond hij nog maar aan het begin van zijn leven. Het verlies van zijn mooie dochter Gianna maakt dit moment nog desastreuzer.’



Binnen en buiten Amerika reageren talloze topsporters, politieke kopstukken en artiesten uit film- en muziekwereld. De wereld is een legende armer. Het tekent de sterrenstatus van Bryant. Zijn atletische vermogen, werklust, virtuoze spel en ongrijpbare dribbels maakten hem lange tijd tot de grootste en beste basketbalspeler.

Twintig jaar Lakers

In 1996 debuteert Bryant op 18-jarige leeftijd in de Amerikaanse profcompetitie NBA bij LA Lakers. De club blijft hij twintig seizoenen trouw, inclusief vijf kampioenschappen. Met zijn 1,98 meter is Bryant naar de maatstaven van het professionele basketbal geen grote speler, maar dat nadeel compenseert hij met een ongekende sprongkracht. Zo presteert hij het om in 2006 in een wedstrijd tegen de Toronto Raptors maar liefst 81 punten in één wedstrijd te maken, een prestatie die in de geschiedenis van de NBA slechts één keer wordt overtroffen.

In totaal maakt hij 33643 punten, een aantal dat hem naar de derde plaats op de topscorerslijst aller tijden brengt. Uitgerekend afgelopen weekeinde stoot LeBron James, de huidige sterspeler van de Lakers, hem van die troon. Bryant toont zich daar allesbehalve rancuneus over: ‘Ga door met het spel verder te helpen. Veel respect broeder’, schrijft hij op Twitter.

Ongrijpbaar

Tegenstanders van Bryant beschrijven zijn dribbels als ongrijpbaar, door het ziedend hoge tempo. Bryant combineert souplesse, creativiteit, agressiviteit, snelheid en techniek met een onbegrensd doorzettingsvermogen, dat tegenstanders tot het uiterste dwingt bij het verdedigen. Hij snijdt door defensieve blokken en geeft zichzelf de bijnaam Black Mamba – de snelste slang ter wereld.

Kobe Bryant op eenzame hoogte. Beeld Reuters

Bryant groeit uit tot een fenomeen binnen de lijnen en een begrip daarbuiten: in klaslokalen en sportvelden klinkt al snel de naam ‘Kobe’ als iemand een propje van een afstandje in een prullenbak deponeert.

Rafelrandje

Bryant is een superster met een rafelrandje. Zes jaar na zijn debuut in het professionele basketbal wordt hij ervan beschuldigd een vrouw te hebben verkracht. Bryant ontkent aanvankelijk seks met de vrouw te hebben gehad, maar moet diep door het stof als een forensisch onderzoek zijn ongelijk aantoont. De zaak loopt af met een schikking.

Bryants prestaties binnen de lijnen doen de verkrachtingszaak voor de meeste fans al snel vergeten. Zo wint de basketballer met het nationale team tweemaal olympisch goud.

In 2016 neemt Bryant afscheid van het basketbal. In zijn laatste wedstrijd maakt hij zestig punten. Bij zijn laatste minuten in het tenue van de Lakers grapt hij naar zijn teamgenoten dat dit de eerste wedstrijd in twintig jaar is waarin hij niet de vermaning heeft gekregen de bal eindelijk eens over te spelen.

Grenzeloze liefde

Eerder heeft hij zijn grenzeloze liefde voor de sport beschreven in een afscheidsbrief. ‘Jij gaf een zesjarige jongen zijn Lakers droom en ik zal altijd van je blijven houden. Maar ik kan je niet langer obsessief blijven liefhebben.’

In 2018 toont Bryant zijn artistieke kant door de liefdesbetuiging voor basketbal te illustreren in een tekenfilm, die net als zijn brief luistert naar de titel Dear Basketball. Met de video wint hij een Oscar. Typerend is vooral de wijze waarop hij zichzelf in de brief en de video beschrijft. ‘Ik zal altijd het jongetje blijven dat een opgerolde bol sokken in de vuilnisbak mikte’.