Met Dominguez is Amerikaanse schaakploeg nog sterker

Het afscheid van Vladimir Kramnik van het professionele spel betekent dat een eind is gekomen aan een contract dat voor het leven gesloten leek. Tussen 1992 en 2018 nam de oud-wereldkampioen 25 maal deel aan het toernooi in Dortmund. Bij zijn debuut deelde hij als titel­loze speler de hoofdprijs in de open groep. Vanaf 1993 was hij als enige verzekerd van een plaats in het invitatietoernooi dat hij tienmaal op zijn naam schreef.

Zonder de vaste eregast en zonder een paar andere topgrootmeesters die moesten afzeggen vanwege hun verplichte deelname aan het Grand Prix toernooi in Riga begon Dortmund aan het post-Kramnik tijdperk. De deelnemerslijst was minder indrukwekkend dan in het verleden, maar met de winnaar zullen de organisatoren tevreden zijn. Leinier Dominguez bleef vier achtervolgers een half punt voor.

In Nederland kennen we Dominguez als de Cubaan die driemaal deelnam aan de hoofdgroep van het Tata Steel-toernooi. Eind 2016 besloot hij zijn vaderland vaarwel te zeggen en uit te wijken naar Florida. Het duurde twee jaar voor zijn verblijfsvergunning in de Verenigde Staten en de ­wisseling van schaakfederaties was geregeld. In die periode speelde hij noodgedwongen geen toernooipartijen, al bleef hij nauw betrokken bij het topschaak. Hij was een van Fabiano Caruana’s assistenten tijdens diens voorbereiding op de WK-match tegen Magnus Carlsen.

Dominguez is na de zege in Dortmund geklommen naar de tiende plaats op de wereldranglijst. Door zijn komst is het Amerikaanse nationale team nog sterker geworden dan het al was. Met Caruana, So, Nakamura en Dominguez is het de grote favoriet voor de komende Olympiades.

Dominguez – Nepomniachtsji

Dortmund 2019

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 e6 5. Ld3 Lxc5

Zwart kan de volgende storende zet verhinderen met 5 ... Pc6 om pas na 6. Pf3 6 ... Lxc5 te spelen.

6. Dg4 Pe7 7. b4 h5 8. Df4 Lb6 9. Pf3 Pbc6 10. Pbd2 a5 11. b5 Pb4 12. La3 Pxd3+ 13. cxd3

Met de eliminatie van de aanvalsloper op d3 zijn zwarts problemen niet opgelost. Met een pion op h5 is de korte rokade te gevaarlijk en de andere witte loper heerst op de diagonaal a3-f8.

13 ... Ld7 14. Da4 Pf5 15. Tc1 g5 16. h3 Tc8 17. Txc8 Dxc8 18. Ke2! Db8?

Op weg naar een zijspoor. Na 18 ... Dd8, gevolgd door ... Tg8 en ... g5-g4 houdt zwart kans op voldoende tegenspel.

19. Pb3 Da7 20. Tc1!

Diagram links

20 ... g4

Een poging de misplaatste manoeuvre Dc8-b8-a7 te rechtvaardigen. Niet goed is 20 ... Lxf2? 21. Tc8+ Lxc8 22. b6+ Ld7 23. bxa7.

21. hxg4 hxg4 22. Dxg4 Lxf2 23. Pc5!

Diagram rechts

Beslissend. Na 23 ... Lxc5 24. Lxc5 b6 wint 25. Th1 (25 ... Txh1 26. Dg8 mat.)

23 ... Lg3 24. Th1! Tf8 25. Th5

Met de dodelijke dreiging 26. Txf5 exf5 27. Dxg3.

Zwart geeft op.