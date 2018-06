Met doelpunt in blessuretijd bezorgt uitblinker Martens Nederland broodnodige overwinning

De klok in het Abe Lenstra staat al een tijdje op 90 minuten als Lieke Martens de bal op de rand van het strafschopgebied krijgt. Puntverlies in het WK-kwalificatieduel tegen het stugge Slowakije lijkt onvermijdelijk voor de Nederlandse voetbalvrouwen als de sterspeelster nog een keer uithaalt. Op de tribune schuiven de supporters naar het puntje van hun stoel. Een fractie later valt de bal in de verre hoek achter keepster Korenciová.

Met haar doelpunt in blessuretijd bezorgt uitblinker Martens Nederland een broodnodige overwinning (1-0) op weg naar het WK, volgend jaar in Frankrijk. Door de late treffer heeft de ploeg van Sarina Wiegman in september genoeg aan een gelijkspel in het laatste en beslissende duel tegen achtervolger Noorwegen. De nummer twee in de groep speelt een play-off.

Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de treffer van Martens blijft Korenciová verslagen liggen. Lange tijd is de keepster de sta-in-de-weg voor de regerend Europees kampioen. Nederland speelt slordig. Het baltempo ligt te laag om de nummer laatst in groep 3 uit elkaar te spelen. Als dat al een keer lukt staat Korenciová telkens op de goede plek.

Maar ook zij is niet opgewassen tegen de beste voetbalster ter wereld. De hele wedstrijd stijgt geroezemoes op in het stadion als Martens aan de bal komt. Vaak is ze haar tegenstander te slim af, al komen haar voorzetten niet allemaal op de plek van bestemming.

Met de speelster van Barcelona beschikt Wiegman over een wapen dat geen enkel ander land heeft. Kijk haar dribbelen, haar tegenstander opzoeken en acties maken. Ook als het een keer niet lukt, blijft ze het proberen. Net zo lang tot ze haar tegenstander wel voorbij is.

Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Martens is de enige die het verschil weet te maken. Te vaak lopen haar teamgenoten zich vast op de muur die het nog puntloze Slowakije heeft opgetrokken. De razendsnelle Van de Sande sticht op rechts te weinig gevaar. De steekpass van Groenen loopt niet zoals normaal.

Nederland, de nummer zeven van de wereld, is het min of meer aan zijn stand verplicht volgend jaar op het WK aanwezig te zijn. Ondanks de Europese titel vorig jaar hebben de voetbalster s nog een wereld te winnen, na het teleurstellend verlopen WK in 2015. Als debutant gold het toernooi voor Nederland destijds als een soort ontdekkingstocht. Nu wil de ploeg van Wiegman meedoen om de prijzen.