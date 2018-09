Met deze ‘paardenluchtbrug’ vliegen Nederlandse paarden naar de Wereldruiterspelen

46 Nederlandse paarden zijn naar de Wereldruiterspelen in de VS gevlogen. Plus 4.500 kilo voer, 10.000 kilo hooi, 500 kilo zadelkisten, 38 ruiters en veel ondersteunend personeel. Kosten van de luchtbrug: 984 duizend euro.

Toen vier jaar geleden bekend werd dat de WK voor de paardensport aan de Verenigde Staten was toegewezen, schoot er één gedachte door het hoofd van Maarten van der Heijden, technisch directeur van de hippische bond KNHS. Hoe moeten we dat in hemelsnaam gaan bekostigen?

Sinds vorige week zijn vanaf het vliegveld van Luik vrijwel dagelijks Boeings 777 vertrokken met eindbestemming de Wereldruiterspelen in Tryon, North Carolina. Er worden 46 paarden vervoerd, 38 deelnemers, acht bondscoaches en teamtrainers, 7 dierenartsen, 40 paardenverzorgers (grooms), een hoefsmid, een ostheopaat (voor de paarden) en een fysiotherapeut (voor de ruiters). Daarnaast zijn er onder meer 4.500 kilo voer, 10.000 kilo hooi, 500 kilo zadelkisten en 6 rijtuigen overgebracht. Kosten van deze logistieke operatie: 984 duizend euro.

De bond heeft een aantal jaar voor de reis gespaard en kreeg ondersteuning van sponsoren en NOCNSF. In tegenstelling tot sommige buitenlandse bonden kan Nederland daardoor een volledige equipe naar Tryon sturen.

De deelnemers uit 70 landen sturen in totaal 270 paarden naar de Wereldruiterspelen. Op het programma staan sinds dinsdag 8 disciplines: dressuur, springen, eventing, paradressuur, mennen, endurance, reining en voltige. Voor Nederland staat olympische kwalificatie op het spel voor de dressuur-, spring- en eventingploeg.

Klein vliegveld

De paarden zijn apart van hun ruiters naar de VS gevlogen. De groom (de vaste verzorger van een paard) moest het dier afleveren bij het vliegveld, waarna het onder beheer kwam van het bedrijf Peden Bloodstock. Dat is gespecialiseerd in paardentransport.

‘We hebben gekozen voor een klein vliegveld’, zegt Van der Heijden. ‘Daar zijn minder regels, weinig bureaucratie en minder wachttijd voor de paar­den.’ De dieren, sommige zijn miljoenen euro’s waard, zijn via een loopband ingeladen in een soort grote containers.

In een container passen 2 tot 3 paarden, die in de lege cargo-ruimte worden gezet. De KNHS vergoedt de minst ro­yale manier van transport: een trailer van 78 cm breedte, die voor één paard 8.500 euro kost. Ruiters die hun paard groter laten reizen, moeten 5.000 euro bijbetalen: de grote box is 112 cm breed.

Een container met paarden wordt in het laadruim geschoven. Landen en stijgen vinden ze soms spannend. Foto Dirk Caremans

Springruiter Harrie Smolders, de huidige nummer één van de wereld, kiest voor het ruimere transport. De reden is eenvoudig: ‘Ik heb een groot paard’, zegt hij over zijn hengst Don.

Per vier paarden mocht één teamveterinair mee het vliegtuig in. De dierenarts moest er op toezien dat de paarden rustig bleven tijdens de vlucht. Hij is bevoegd om een kalmerend middel toe te dienen, maar dat is volgens technisch directeur Van der Heijden zelden nodig. ‘Dit zijn topsportpaarden, die het gewend zijn om veel te reizen. Landen en stijgen vinden ze soms spannend, maar de piloten weten dat ze met paarden vliegen. Ze laten alles zo geleidelijk mogelijk gebeuren.’

In het ruim was het tijdens het vervoer 14 tot 17 graden. Ieder paard had tijdens de vlucht van krap negen uur 20 liter water tot zijn beschikking. Vanaf het vliegveld moest 82 kilometer naar het wedstrijdterrein worden afgelegd per vrachtwagen.

Quarantaine

In Tryon zijn de papieren en het bloed van de paarden gecontroleerd. Ook is om de paar uur de temperatuur opgenomen. De ruiters mochten niet meteen hun paard berijden. Er is een quarantaineperiode van 2 dagen waarin wordt bekeken of de dieren geen ziekte hebben meegenomen uit Europa. In die periode mag de groom alleen wat stappen met het paard. Trainen is verboden.

De paarden hebben geen last van een jetlag, zegt technisch directeur Van der Heijden. ‘Paarden slapen korte periodes gedurende de dag en nacht en kunnen ook staand slapen.’

De Nederlandse ploeg, vaak goed voor veel medailles, heeft niets aan het toeval overgelaten. De paarden krijgen voer en hooi van eigen merk. Volgens Smolders is het essentieel dat de dieren hetzelfde voer krijgen als ze thuis gewend zijn. ‘Als jij een wielrenner opeens een ander dieet voorschotelt, zal hij de berg ook niet meer kunnen oprijden.’