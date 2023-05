Met de zegen van Evenepoel verhuist de roze leiderstrui naar de Noor Leknessund

Remco Evenepoel in het roze tijdens de Giro-etappe van 175 kilometer van Venosa naar Lago Laceno. Beeld Jasper Jacons / Belga

Remco Evenepoel organiseerde dinsdag een loterij in de vierde etappe van de Ronde van Italië. De prijs: zijn roze leiderstrui. Die wilde de Belgische klassementsleider graag kwijtraken, maar wel aan de juiste renner van de juiste ploeg. De Noorse kopman van het Nederlandse Team DSM, Andreas Leknessund, was in skigebied Lago Laceno de gelukkige winnaar en kreeg de zegen van Evenepoel en zijn ploeg Soudal-Quick-Step.

Er zijn weinig sporten waar het zo vanzelfsprekend is om de leiding uit handen te geven. In het wielrennen gebeurt het uitsluitend in meerdaagse etappekoersen en dan vooral in de drie grote ronden. Die duren drie weken en zo lang de koppositie in het algemeen klassement vasthouden kan zeer veel energie kosten, zowel van de individuele renner die bovenaan staat, als van zijn zeven ploegmaten.

In 1990 was Gianni Bugno de laatste die de Giro van start tot finish leidde. Eddy Merckx deed het daarvoor in 1973. Zijn Belgische supporters zagen Evenepoel dat kunststukje wel herhalen. Zaterdag veroverde hij met een machtige tijdrit de roze leiderstrui. De kleur is van het papier van de krant die de Giro bedacht, La Gazzetta dello Sport. De Belg, 23 jaar nog maar, won de race tegen de klok en omdat dat de eerste etappe was, kreeg hij het roze er automatisch bij. Meteen verklaarde Evenepoel echter vlakweg dat hij de trui in de vierde rit kwijt wilde raken.

Uithangbord

Waarom? Er zitten te veel verplichtingen aan vast. De leider van een grote ronde is uithangbord en pelotonscommandant ineen. Gaat de route naar de zin van de renners over te gevaarlijk terrein, dan kijken ze naar hun collega in het roze – rood in de Vuelta, geel in de Tour – om hun belangen te verdedigen. Tegelijk pronkt de organisatie bij ceremoniële bijeenkomsten met zijn klassementsleider, die daarvoor moet opdraven als zijn collega’s kunnen rusten.

Bovendien: elke dag nadat de man in het roze over de finish is gekomen, volgen verplichtingen. De podiumceremonie, handtekeningen zetten op roze truien, dopingcontrole en persconferentie; de leider kan er niet voor wegduiken.

Voor de ploeg is het ook een extra belasting om de toch al wat zwaarder belaste kopman, mogelijk met een tekort aan nachtrust, in de leiderstrui te houden. Die energie is juist hard nodig in de zware derde week van een grote ronde. Ontspannen van A naar B fietsen en truibehoud gaan moeilijk samen.

Expres verliezen is riskant

In de vierde etappe bleek het voor Evenepoel bijna net zo moeilijk om zijn leiderstrui kwijt te raken als eerder te veroveren. Daarvoor moest hij tijd verliezen, maar niet zomaar op iedereen. De roze trui expres verliezen aan een andere favoriet voor de eindzege, is bijvoorbeeld veel te riskant.

Anderzijds had Evenepoel er niets aan als de leiding in handen kwam van een renner met een te zwakke ploeg om die te verdedigen. Dat zou in elke rit komende dagen voor een hectische strijd om het roze zorgen. Voortdurende onrust in het peloton vergroot de kans op ongelukken.

Het roze mag voor Evenepoel voorlopig een hindernis zijn naar zijn Giro-zege, voor een groot deel van het peloton is het een vette prijs. Het was niemand ontgaan dat de trui min of meer voor het grijpen lag. Vanaf het begin van de etappe probeerden daarom renners weg te komen, maar steeds voldeden ze niet aan Evenepoels criteria.

Na een kleine 100 kilometer was het echter raak. Zeven renners waren gewogen en licht genoeg bevonden om te vertrekken. Binnen tien kilometer hadden ze 4 minuten voorsprong. Dat vond het Quick-Step van Evenepoel kennelijk het maximale, want het zette zich vooraan het peloton, bepaalde zo de snelheid ervan en hield de achterstand gelijk.

Niet makkelijk

Dat laatste bleek in de laatste tien kilometer niet meer zo makkelijk. Zo nam Ineos, de ploeg van oud-Giro-winnaar en favoriet Tao Geoghegan Hart op de slotklim opeens het initiatief. Als het roze kennelijk zoveel energie kost, bedacht Ineos, laten we Evenepoel daarin nog maar een paar dagen doorfietsen.

De zo gewenste achterstand slonk en slonk in de laatste kilometers en Evenepoel had geen ploeggenoten meer bij zich om hem te helpen het roze te verliezen. Dat bepaalden nu zijn tegenstanders. Ook het Jumbo-Visma van kopman Primoz Roglic, die slechte ervaringen heeft met het weggeven van de leiding in de Giro.

De Sloveen deed het in 2019 in de zesde etappe van ganser harte, maar miste de geplande herovering in de veertiende rit op luttele seconden. In de laatste Giro-week dreef het roze alleen maar verder van Roglic af en eindigde hij als derde.

Evenepoel slaagde uiteindelijk nipt in zijn missie. De dolgelukkige Leknessund heeft 28 tellen voorsprong en een bescheiden ambitie: ‘Nu mag ik hem voor ten minste een dag dragen.’ De Noor nam van zijn leeftijdgenoot niet alleen de roze trui over, maar ook de witte, voor de beste jongere. Daardoor kan Evenepoel minstens één dag meteen na de finish naar het hotel in zijn normale, veel begerenswaardiger tenue: de regenboogtrui van de wereldkampioen.