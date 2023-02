Met de vorm van schaatsster Jutta Leerdam zit het vlak voor de WK wel goed, nu die van Thomas Krol nog

Jutta Leerdam blaast uit na de 1.000 meter. Beeld ANP

De twee boegbeelden van Jumbo-Visma beleefden een totaal verschillende wereldbekerfinale in Polen. Jutta Leerdam bleef ongeslagen en won voor de vijfde keer haar favoriete afstand. Thomas Krol, de regerend olympisch kampioen op dezelfde afstand, is juist het hele seizoen al zoekende naar zijn topvorm. Daar bracht zijn optreden zondagmiddag geen verandering in: Krol eindigde als vierde.

‘Het ging zo slecht. Dat kan ik niet altijd zeggen, maar het ging wel echt heel slecht.’ Opmerkelijk werden deze woorden uitgesproken door de 24-jarige Leerdam. Zij heerst dit seizoen als nooit tevoren op de kilometer. Een klein smetje: haar dominantie bracht haar niet naar de winst in het wereldbekerklassement. Haar afmelding voor het voorlaatste wereldbekerweekend kostte haar te veel punten.

Met een punt verschil ging de wereldbeker naar Miho Takagi, de Japanse die een jaar geleden olympisch goud won, voor Leerdam. Daar baalde de schaatsster van Jumbo-Visma van, tegelijkertijd is ze realistisch. Met haar optredens had ze niet meer kunnen doen. Twee wereldbekerweekeinden in Polen kwamen trainer Jac Orie niet goed uit, met het oog op de WK afstanden, over ruim anderhalve week in Heerenveen. ‘Hij belde mij en zei: vind je dat oké? En ik zei: ‘Ja, als jij zegt dat het beter voor me is, dan luister ik gewoon’.’

Geen scherpte

Ze is altijd zelfkritisch, daarom noemde ze haar winnende rit – niet voor het eerst in haar loopbaan – slecht. Daarmee doelde ze vooral op haar eigen scherpte tijdens het schaatsen, op haar technische uitvoering, niet op haar eindtijd van 1.14,94. Het was slechts twee tienden van het baanrecord. Met haar vorm lijkt het goed te zitten, kort voor de WK. Ze is de onbetwiste favoriet voor het goud op de 1.000 meter, al geeft ze zichzelf ook kansen op de 500 meter.

Hoe anders is dit voor haar ploeggenoot Krol. Hij worstelt dit na-olympische jaar. Hij wees al eens naar zijn materiaal, sprak daarvoor over een beperking in zijn bewegingspatroon op het ijs door een ‘muurvaste’ onderrug. Waar hij vorig seizoen regelmatig goed was voor goud op de 1.000 en 1.500 meter, moet hij het vooralsnog bij internationale optredens doen met zilver, brons of minder.

Ondertussen twijfelt hij aan zijn conditie. Zondagmiddag was het verschil met de verrassende winnaar Wesly Dijs bijna viertiende seconde. Hein Otterspeer, die ook Krol voorbleef, won de wereldbeker 1.000 meter.