Met de vermoeidheid van het harde trainen nog in het lijf presteren de roeiers boven verwachting

Melvin Twellaar wint het goud op de skiff en dat wordt gevierd. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een dozijn hoofden dobbert in de richting van de boot van Melvin Twellaar. Hij heeft het EK afgesloten met een gouden medaille voor Nederland. Met miniem verschil beloont hij zijn sterke eindsprint en op het moment dat zijn zege met 7.14,72 op het scorebord wordt bevestigd, springen de Nederlandse roeiers die staan toe te kijken massaal het water van de Regattastrecke in Oberschleißbeim in.

Het is een typisch Nederlandse traditie om bij een overwinning naar de kampioen te zwemmen. Het komt voort uit het studentenroeien, deel van het fundament waarop het roeien in ons land is gebouwd. Maar de groepsvreugde onderstreept ditmaal ook hoe de goed de sfeer is in de bondsselectie. ‘Het is super inspirerend om met elkaar te trainen’, zei Roos de Jong nadat ze zaterdag met Laila Youssifou zilver in de dubbel-twee had behaald. ‘Er was eerst best wel veel concurrentie tussen mannen en vrouwen en nu tillen we elkaar op.’

Net als bij een aantal andere sporten rommelde het ook na de Spelen van Tokio in het roeien. Er zou sprake zijn geweest van een onveilige sfeer. Hoe dat precies zat, werd nooit helemaal duidelijk. Een aanvankelijk congé voor technisch directeur Hessel Evertse werd door de rechter teruggedraaid.

Inspraak van de sporters

Andere personele veranderingen werden wel doorgevoerd en bleven gehandhaafd. Van coach Josy Verdonschot werd afscheid genomen terwijl Eelco Meenhorst, die met een spartaans trainingsregime de dubbel-vier in Tokio naar goud had begeleid, in november tot hoofdcoach werd gepromoveerd.

Hij mag dan een harde trainingsaanpak voorstaan, tegelijkertijd biedt Meenhorst meer ruimte voor evaluaties tussen coaches en roeiers en stelt hij zich open voor inspraak van de sporters. En hij was het die de muurtjes tussen de verschillende groepjes afbrak. De boordroeiers, zij die met één riem roeien, en de ‘scullers’ die altijd twee riemen gebruiken, de mannen en de vrouwen – iedereen maakt nu deel uit van één grote groep.

En die groep werd flink door elkaar gehusseld. Bijna niemand zat bij de EK in München in dezelfde boot als vorig jaar in Tokio. Zo haalde Abe Wiersma, lid van de gouden dubbel-vier van Tokio, in het zonnige Oberschleißheim in de acht het zilver.

Weinig piekmomenten

Pas dit voorjaar werd Wiersma gevraagd of hij het wilde proberen in die grootste boot. Dat wilde hij wel. Hij begrijpt wel waarom er geschoven wordt met de pionnen. ‘Dit is het jaar om te experimenteren. Alle kansen worden aangegrepen om te kijken at voor boten ze kunnen neerzetten.’ Dat moet in Parijs in 2024 nog meer medailles opleveren dan de vijf van Tokio.

In Oberschleißheim, een dorpje net buiten München, waren de Nederlandse gehusselde roeiers niet op hun best. Meenhorst meent dat zijn sporters maar weinig piekmomenten moeten kennen en tussendoor door moeten trainen. De piek van dit jaar ligt bij de WK die in september in Tsjechië op het programma staan.

Dus trainden zijn pupillen ‘over het EK heen’. Ze namen geen gas terug. Desondanks was er viermaal zilver (vrouwen dubbel-twee, mannen vier-zonder, vrouwen vier-zonder en mannen acht), driemaal brons (vrouwen twee-zonder, vrouwen acht en lichte vrouwenskiff) en dubbel goud in de skiff. Het was voor het eerst in 93 jaar dat er in de eenpersoonsboot EK-goud voor Nederland was. En dat met de vermoeidheid nog in de lijven.