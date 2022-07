Met de verkoop van Malacia en Sinisterra stroomt het geld binnen bij Feyenoord

Luis Sinisterra van Feyenoord naar Leeds United voor 25 miljoen euro. Beeld ANP

Minimaal 40 miljoen is de opbrengst, 15 voor de verdediger, 25 voor de Colombiaanse dribbelaar. Dat is exclusief een miljoen of 7 voor de twee samen bij bepaalde prestaties, zogenoemde bonussen, of variabele inkomsten. Feyenoord was woensdag in afwachting van het formaliseren van details in het contract van linksbuiten Sinisterra, die in 2018 voor 2 miljoen kwam van Once Caldas en over wie een tijdje twijfel bestond of hij de top zou bereiken, mede door een zware knieblessure. Vooral afgelopen seizoen presteerde hij uitstekend, met heerlijke dribbels, doelpunten, beslissende voorzetten en spel waarvan het plezier spatte, zoals dat ook bij Malacia te zien was. Over de linkerflank van Feyenoord waarde de glimlach rond. Sinisterra is de grootste transfer voor Feyenoord in de clubgeschiedenis.

Tyrell Malacia voor 15 miljoen euro van Feyenoord naar Manchester United. Beeld ANP

Met die topopbrengst verwezenlijkt Feyenoord één van de doelstellingen van trainer Arne Slot: waarde creëren op het veld. Al zijn de bedragen gemiddeld nog wat lager dan in de top van Ajax, hetgeen logisch is door de grotere reputatie van Ajax en het optreden van de landskampioen in de hoogste Europese competitie, de Champions League.

Feyenoord is nochtans trots: mede dankzij de finale in de Conference League zijn spelers interessant voor de directe overstap naar de rijkste competitie, de Premier League. Malacia is zelf opgeleid, Sinisterra kostte bijna niets. De keerzijde is dat Feyenoord veel kwaliteit is kwijtgeraakt, veel doelpunten ook. Alleen al het viertal Sinisterra, Guus Til (PSV), Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds) en Cyriel Dessers (vooralsnog terug naar Genk) maakte samen 49 van de 76 Rotterdamse goals in de eredivisie. Qua scorend vermogen is de Braziliaanse spits Danilo transfervrij gekomen van Ajax. Danilo scoorde in zijn beste seizoen in de eredivisie 17 keer voor FC Twente.

Nieuwe spelers

Met de voor Feyenoord-begrippen goed gevulde portemonnee is het niet nodig om nog meer spelers te laten vertrekken, al is er relatief veel belangstelling voor middenvelder Orkun Kökcu en de snelle rechtsachter Marcus Pedersen. Feyenoord zal behoorlijke bedragen voor het tweetal vragen, en is inmiddels op zoek naar nieuwe spelers. Een belangrijke rol is weggelegd voor de recent aangestelde algemeen directeur Dennis te Kloese, vanwege ziekte van technisch directeur Frank Arnesen. Te Kloese heeft het voordeel dat hij in het verleden ervaring opdeed op technisch gebied, bij vorige werkgevers in de Verenigde Staten en Mexico.

Met het aantrekken van nieuwelingen is, afgezien van de teambuilding, niet heel veel haast geboden, want de ploeg is al verzekerd van deelname aan de Europa League en hoeft niet als vorig seizoen een drietal voorronden te spelen. Op de lijst van potentiële nieuwelingen staat al weken de naam van de Italiaanse aanvaller Wilfried Gnonto.