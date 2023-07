Met de verkoop van Charlotte Hornets is de zelfkastijding voor Michael Jordan voorbij

Michael Jordan tijdens het duel tussen Charlotte Hornets en de New York Knicks. Beeld AP

Als basketballer staat Michael Jordan (60) te boek als de beste ooit, maar het vak van clubeigenaar bewees hij de afgelopen jaren minder in de vingers te hebben. Met de recente verkoop van zijn Charlotte Hornets maakt Jordan een flinke klapper als zakenman, maar komt er tevens een einde aan een periode van sportieve malaise bij de club uit zijn thuisstaat North Carolina.

Miljardair was Jordan al sinds 2014, vooral dankzij de historische deal die hij in de jaren tachtig als jong supertalent met kledingfabrikant Nike sloot. Nog altijd krijgt hij 5 procent van de opbrengsten uit de verkoop van schoenen uit zijn eigen lijn Jordan Brand. Volgens financieel tijdschrift Forbes levert het hem jaarlijks rond de 100 miljoen dollar op. Zijn totale vermogen wordt op twee miljard geschat.

Na de verkoop van de Hornets zal dat nog stukken groter zijn. Jordan kocht de club in 2010 voor 275 miljoen dollar, waarna in basketbalcompetitie NBA een periode van explosieve groei aanbrak. Volgens sportzender ESPN zou Charlotte momenteel drie miljard dollar waard zijn.

Jordan verkoopt zijn handel aan een groep zakenmensen waar onder meer de bekende rapper J. Cole deel van uitmaakt. Wel houdt hij een aandeel in de club en blijft hij als mede-eigenaar betrokken. Jordan groeide op in Wilmington, in de staat North Carolina. De banden met de regio zijn sterk. Voor hij naar de NBA vertrok, maakte de basketballer naam in het team van de lokale universiteit.

Beu van het verliezen

Waarom hij de touwtjes in Charlotte uit handen geeft, is niet duidelijk; zoals meestal liet de mediaschuwe Jordan niet van zich horen. Het financiële gewin is een voor de hand liggende verklaring, maar het is niet ondenkbaar dat de zesvoudig kampioen, de ultieme winnaar, het eeuwige verliezen van zijn club beu was, ook al was hij daar zelf grotendeels verantwoordelijk voor.

In zijn dertien seizoenen als eigenaar wonnen de Hornets 423 wedstrijden en verloor de club er 600. Onder het bewind van Jordan, die zich nadrukkelijk met het team bemoeide, werd slechts twee keer de play-offs gehaald. Telkens was het in de eerste ronde alweer voorbij. Een dieptepunt was het door een cao-conflict ingekorte seizoen 2011/12: de club van Jordan won toen slechts 7 van de 66 wedstrijden. Het is nog altijd de slechtste jaargang in de geschiedenis van de NBA.

Het verliezen deed Jordan zichtbaar pijn. Waar de meeste eigenaren zich zelden laten zien, zat hij bij thuiswedstrijden vaak aan de zijlijn, vlak naast zijn spelers op de reservebank. Het leek op een vorm van masochisme. Telkens als hij tijdens de zoveelste verliespartij door camera’s in beeld werd genomen, zagen kijkers een diep gefrustreerde en moedeloze man.

‘Jumpman’

Als speler deed Jordan er alles aan om te winnen. Hij werd geroemd en bewonderd om zijn elegantie, zijn scoringsdrift en charisma, maar onderscheidde zich vooral met een bijna ziekelijke honger naar competitie. In de jaren negentig won hij er zes kampioenschappen mee met Chicago Bulls. Jordan groeide uit tot een Amerikaans icoon en een van de beroemdste sporters ter wereld. Zijn schoenen met de bekende ‘Jumpman’ als logo worden nog altijd massaal verkocht.

Trainingen van Charlotte gebruikte Jordan zo nu en dan om zijn nog altijd sluimerende honger te stillen. Geregeld daagde hij de veel jongere spelers van zijn team uit tot een onderling duel. Toen het 19-jarige talent Michael Kidd-Gilchrist in 2012 als groentje voor de Hornets speelde, kreeg hij bij een training meteen een pak slaag van zijn 50-jarige baas. ‘Ik zag hoe hij ze één voor één versloeg’, zei voormalig Hornets-center Bismack Byombo eerder dit jaar tegen USA Today. ‘Ik wist niet dat hij nog zo kon bewegen.’

Als speler barstte Jordan van het talent, maar als leidinggevende had hij moeite het bij anderen te herkennen. Als de Hornets hun team konden versterken met vers bloed, koos hij als eindverantwoordelijke vaak voor de verkeerde. Spelers die voor het oprapen lagen, maar door Charlotte werden genegeerd, groeiden elders uit tot grote sterren in de NBA.

Jordan heette een zuinige eigenaar te zijn. Waar bij andere clubs het salarisplafond werd overschreden en de bijbehorende belasting voor lief werd genomen, hield Jordan meestal de hand op de knip. Gaf hij dan een riant miljoenencontract weg, dan was het vaak aan een speler die het uiteindelijk niet waard bleek te zijn.

Door de verkoop van de Hornets verliest de NBA, een competitie met dertig clubs en voor het grootste deel zwarte spelers, zijn enige zwarte teameigenaar. Sterker: Jordan was de enige zwarte eigenaar in alle grote Amerikaanse competities. ‘We zouden graag een betere representatie zien’, reageerde NBA-baas Adam Silver, die begrip toonde voor de beslissing van Jordan. ‘Het was geweldig dat een van onze grootste spelers eigenaar kon worden, maar ook hij heeft het recht om te verkopen.’

