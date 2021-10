Met de Spelen op komst zijn de jonge shorttrackers wilde honden geworden

Sjinkie Knegt in de tang bij John-Henry Krueger (l) en Reinis Berzins. Beeld ANP

Wereldkampioen is hij geweest, Europees kampioen en hij won zilver en brons op de Spelen, maar op 32-jarige leeftijd is shorttracker Sjinkie Knegt niet zeker van zijn zaak. Als bondscoach Jeroen Otter met de pers praat, blijft hij van een afstandje toekijken. Steeds weer richt hij gespannen de blik naar Otter, hopend op een hint van de man die voor een groot deel bepaalt of hij over vier maanden naar de Spelen in Beijing mag.

‘Ik ben wel goed bezig’, had Knegt even daarvoor gezegd over zijn eigen prestatie op de Invitation Cup in Thialf in Heerenveen, ‘maar ik wist ook wel dat het er hier nog niet helemaal uit zou komen’.

Met een gouden medaille op een van de afstanden had de Fries dit weekend een plekje in de ploeg voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden kunnen bemachtigen. En bij de wereldbekers – vier in totaal - kunnen dit seizoen de plekken voor de Spelen worden verdiend. Maar goud haalde geen enkele Nederlandse man in Thialf. Op de 500 meter won de Hongaar Shaoang Liu, op de 1.000 en 1.500 zijn broer Shaolin. Knegts derde plek op de 1.500, na landgenoot Sven Roes, was zijn beste prestatie.

Veel concurrentie

Dat geeft bondscoach Jeroen Otter en de twee andere commissieleden meer ruimte om een keus te maken. Vooral bij de mannen is de concurrentie groot. ‘Heel veel jonge jongens zijn wilde honden geworden’, zegt Otter over de talenten die de routiniers bedreigen.

‘Bij trainingen willen de ouderen nog wel eens chill zijn, maar bij wedstrijden echt niet’, zegt Jens van ’t Wout (19), die vorig jaar doorbrak met een tweede plek op het NK allround. ‘Als je bijvoorbeeld een inhaalactie probeert, dan pakken ze je meteen terug. Je merkt dat ze willen laten zien dat ze nog de baas zijn.’

Door zijn goede resultaten vorig jaar hoopt de havo 5-leerling al op een plek in Beijing, maar het weekend in Thialf heeft zijn kansen niet vergroot. Alleen op de 1.500 meter haalde hij de finale, waarin hij zevende en laatste werd. ‘Het is toch anders met die Hongaren erbij’, zegt hij na afloop. ‘Ik maakte niet de goede keuzes, zat te veel de fouten op te zoeken. Als je alleen naar deze wedstrijd kijkt dan waren anderen beter.’ Zijn broer Melle verraste met een tweede plek op de 500 meter, in een finale met drie Hongaren.

Strijd vrouwen

Bij de vrouwen steekt olympisch en wereldkampioen Suzanne Schulting er ver bovenuit, ze won in Thialf de drie individuele afstanden en hoeft zich geen zorgen te maken over Beijing. Achter haar strijden vijf vrouwen om de maximaal vier resterende olympische plekken. Yara van Kerkhof (31) hoopt er straks nog een keer bij te zijn. ‘Ik weet niet of ik daarna meteen ga stoppen, maar dit traject is wel de laatste keer.’

De winnares van olympisch zilver en brons in Pyeongchang verloor vorig jaar bij het EK haar plek in de aflossingsploeg, waarop ze in de jaren daarvoor een abonnement leek te hebben. ‘Je voelt natuurlijk wel de druk van onderaf’, zegt ze. ‘Het is niet leuk om voorbijgereden te worden. Maar als ik niet goed genoeg ben, dan hoef ik ook niet naar de Spelen. Ik ga niet voor de middenmoot. En als je beter bent dan die meiden dan strijd je daar ook echt om de medailles.’

Vorig jaar vocht ze zich weer terug in de aflossingsploeg, die met haar goud won op de WK. ‘Ik moet nu natuurlijk niet gaan jinxen’, lacht ze, ‘maar ik heb nog niet zoveel fouten gemaakt in de relays. Die zijn zo chaotisch, het gaat niet alleen om de snelste rondetijden, maar ook om overzicht, je weet wat je aan me hebt.’

In Thialf maakt de jonge Georgie Dalrymple juist een fout in de relay, ze kwam in de baan terwijl dat niet meer mocht. ‘Heel vervelend voor haar’, zegt Van Kerkhof. Maar misschien vergroot het wel haar eigen kansen? ‘Ik wil het halen omdat ik het zelf goed doe, niet door een fout van iemand anders.’

De zes vrouwen uit de shorttrackploeg mogen sowieso meedoen aan de eerste twee wereldbekerwedstrijden. Sjinkie Knegt hoort over een paar dagen of hij bij de zes mannen zit die naar China en Japan mogen. ‘Hij maakte hier te veel kleine foutjes, was misschien bezig met andere dingen’, zegt bondscoach Otter streng. ‘Maar qua snelheid is hij beter dan ooit.’ Of dat genoeg is, wil hij nog niet zeggen. ‘Sjinkie kijkt natuurlijk alleen naar zichzelf, dat is logisch. Ik moet ook denken aan het landsbelang.’