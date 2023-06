Met de polsen veilig ingetapet is de voetballer anno 2023 klaar voor de strijd

Karim Benzema in het shirt van Reaal Madrid heeft school gemaakt met zijn ingetapete hand. Beeld ANP / EPA

Stukken tape rond polsen en vingers. Soms zit zelfs een halve hand in het verband. In de profvoetballerij rukt het wit verband om het enige lichaamsdeel dat bij veldspelers niet mee mag doen aan het spel steeds meer op. Ongeacht het type speler of op welk niveau hij of zij speelt.

Quinten Timber, aanvoerder van Jong Oranje bij het EK onder 21 jaar, speelt in Georgië bijvoorbeeld met tape of verband zijn pols. Maar hetzelfde doen spelers als Luis Suárez, Peer Koopmeiners, Darwin Nuñez, Django Warmerdam, Cristiano Ronaldo, Bryan Brobbey, Jamie Vardy, Oussama Tannane, Marcus Pedersen, Kylian Mbappé, Kik Pierie, Memphis Depay, Vaclav Cerny, Mario Mandzukic, Mark Diemers, Cody Gakpo, Karim Benzema en Robin Pröpper.

Is er een medische oorzaak? Vallen voetballers vaker en harder?

Een rondgang langs clubartsen leert dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Ja, bij fysieke duels wordt meer kracht gebruikt, spelers draaien sneller weg en zitten dan zo met een vinger vast in een shirt. Of ze worden na een hoge sprong uit balans gebracht en komen verkeerd neer. Maar de toename van het aantal spelers met tape staat in geen verhouding tot het aantal hand- of polsletsels.

Heeft deze generatie in hun jeugd misschien niet goed leren vallen? Er zijn inderdaad zorgen over de gebrekkige valtechniek van kinderen. Kenniscentrum Sport & Bewegen tuigde hiervoor twee jaar geleden de campagne Val OK! op. Maar dat geldt vooral voor kinderen die weinig bewegen. Bovendien is judo in veel profjeugdopleidingen geïntegreerd.

Comfortabel

Is het pure ijdelheid? Veel spelers die hun armen vol tatoeages hebben, zogenaamde sleeves, dragen ook vaak een stukje witte tape om hun pols. Zoals Memphis Depay, maar ook Mark Diemers van Emmen. ‘Ik denk dat het een modetrend is, of het gevolg van een blessure of bijgeloof’, vertelt Diemers over de opmars van polstape. ‘Ik ben er ooit een keer in de jeugd mee begonnen, en eigenlijk voel ik me er comfortabel bij dus doe ik het nog steeds. Ik heb nergens last van, het is ook vaak een stukje uitstraling, denk ik. Ik voel me er fijn bij.’

Het oogt natuurlijk net wat heldhaftiger, dat duelleren of scoren met een polsbandage. De gewonde strijder die alles doet voor zijn club of land.

Met een brace zijn pols voelt Quinten Timber, de aanvoerder van Oranje tot 21 jaar, zich veiliger op het veld. Beeld Getty Images

Ultiem voorbeeld daarvan de laatste twee seizoenen is Karim Benzema. Hij was enorm op dreef, nota bene in de herfst van zijn loopbaan. De 35-jarige Fransman spreidde zijn armen na elk doelpunt of bracht zijn handen naar zijn hoofd waardoor zijn ingetapte hand in het oog sprong.

In dit geval betrof het wel degelijk protectie. Benzema brak zijn pink in 2019 in duel met Betisverdediger Marc Bartra en nam niet de tijd die goed te laten genezen. Na het seizoen volgde een operatie, maar wederom nam Benzema niet voldoende rust en sindsdien staat zijn pink volledig krom zoals goed te zien op (vrijetijds-)foto’s op zijn Instagram-account. Benzema is een van de populairste spelers van het moment. In kleedkamers heet een stuk tape rond de hand een ‘Benzemaverband’.

Bijgeloof

Ook Jurriën Timber stelt dat er vanwege een medische oorzaak tape om zijn polsen zit. ‘Ik viel een jaar geleden op mijn rechterpols. Sindsdien voelt het niet supersterk’, vertelde hij recentelijk op het clubkanaal van Ajax. ‘Kort geleden viel ik op mijn linkerpols. Nu heb ik tape aan beide kanten, want nu zit het in mijn hoofd dat mijn polsen niet supersterk zijn. Quinten (zijn tweelingbroer, red.) had precies hetzelfde, die draagt een brace. Misschien hebben we gewoon zwakke polsen.’

Soms wordt tape gebruikt om iets af te dekken, een armband of een tatoeage. Tijdens het WK 2010 droegen veel speler van het Nederlands elftal witte tape om hun polsen, omdat Wesley Sneijder destijds speciale balansbandjes had gepromoot bij zijn collega’s. Die moesten worden afgeplakt anders kunnen tegenstanders erachter blijven haken.

Luis Suárez draagt tape over een speciale armband en een tatoeage die belangrijk voor hem zijn. Daarnaast is het bijgeloof voor hem geworden. Hij kust zijn getapete polsen vaak na een doelpunt.

Soms is er op de tape iets geschreven. De initialen van een geliefde, een boodschap of zelfs tactische aanwijzingen. Recordinternational Sherida Spitse schrijft er geheugensteuntjes op als ‘rust bewaren’ en ‘vooruit kijken’. Handig voor als ze ‘even de focus mist’.

Oranje-aanvaller Cody Gakpo tekent er een zebrapad op. Zo herinnert hij zichzelf eraan om veel om zich heen te kijken, net zoals je doet voor een zebrapad.