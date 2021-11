Met de komst van Haller, de Ajax-spits met goud in de voeten, is de ommekeer daar

Sébastien Haller (l) zet Ajax op een 2-1-voorsprong nadat hij een kwartier eerder voor de gelijkmaker had gezorgd. Ajax won in Istanbul van Besiktas en is nu al groepswinnaar. Beeld ANP

Zo verging het Sébastien Haller deze Champions League: vier goals bij Sporting Lissabon, eentje thuis tegen Besiktas, eentje thuis en uit tegen Borussia Dortmund, twee bij Besiktas. Samen negen, goed voor weer een zege, en weer 2,8 miljoen in de kas.

Zonder een aantal vaste onderdelen startte de machine waarmee Ajax over de Europese velden walst, als een puffend karretje zonder stuurbekrachtiging. Het herstel kwam op tijd, met Haller, het motorblok, de spits met goud in de voeten dit seizoen, net als Robert Lewandowski van Bayern met negen goals. Beide ploegen wonnen vijf keer.

Ajax, dat zijn vijf zeges lardeerde met zestien doelpunten, was één helft op het irritante af onnauwkeurig. Slordig. Onsamenhangend. En toch won de koploper uiteindelijk ook in Istanbul van de nummer laatst in de groep, want ja, Haller is dus een echte spits. Negen goals in de competitie, negen in Europa, terwijl het seizoen nog lang is. ‘Het is een fijn gevoel', zei hij na afloop zoals hij is, bijna onderkoeld. Alle geschriften met twijfels aan zijn kwaliteiten die hem bereikten na zijn komst een jaar geleden voor 22 miljoen, versnipperde hij in de prullenbak. Hij spreekt het liefst met de voeten en het hoofd. Haller oogt niet als de snelste, hij is niet de meest verfijnde, maar hij doet wat een spits moet doen, of hij nu bij Ajax speelt of bij Genemuiden 3: scoren.

Succesvolle patronen

Na rust, toen trainer Erik ten Hag zijn topschutter liet invallen, keerden ook de succesvolle patronen terug, met de schitterende gelijkmaker als eerste beloning: eerst de dieptepass van Lisandro Martinez, daarop de sprint in de diepte van Nicolas Tagliafico, diens pass breed en tenslotte de simpele afronding met links door Haller, die in januari met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup. Dat zal Ajax voelen.

Bij zijn tweede treffer verlengde hij een half mislukt schot van Martinez na een vrije trap vanaf links handig met zijn uitschuifbare been, waarna de bal via de onderkant van de lat insloeg. Het was nog best moeilijk, deze kans benutten. Het was typisch voor een spits bij wie veel lukt, die weet waar de juiste plek is, die gelukkig is en optimaal geniet van de golf waarop hij zich laat meedrijven, zonder daarover eindeloos te praten.

Het was best logisch en in elk geval te begrijpen dat Ten Hag anderen liet meedoen: vier duels waren gewonnen, de eerste plaats was officieus al bereikt voor de aftrap, de selectie is breed en iedereen behoort ritme te krijgen, om samen sterker te zijn. Verrassend was hoogstens het meedoen van doelman André Onana, terug van negen maanden schorsing, voor de uitblinkende Remko Pasveer. Sinds eind januari had de Kameroener niet gekeept en een deel van de supporters is afgeknapt op hem omdat hij weigerde zijn contract te verlengen.

Fabuleuze redding

Ver weg van Amsterdam, liet Ten Hag hem opdraven, omdat Onana een doelman van wereldklasse is. Hij deed het uitstekend, lette goed op, was ver voor zijn doel om mee te doen en had één fabuleuze redding op een inzet van Larin, dankzij een specialiteit: blijven staan, wachten op wat de tegenstander doet, reageren met een reflex. Ten Hag liet weten dat Pasveer zijn eerste keeper blijft vooralsnog.

De andere reserves in de basisploeg: Perr Schuurs als centrale verdediger voor Timber, Nicolas Tagliafico als linksback voor Blind, Davy Klaassen in plaats van Edson Alvarez, David Neres voor Antony en Mohamed Daramy voor Haller, waarbij aangetekend dat Daramy linksbuiten was en Tadic spits.

Daramy? Ja, die kan dribbelen, die is best goed in aanleg, maar woensdag even niet, alleen al omdat hij ballen veel te wild raakte. Het middenveld, waar de geschorste stabiele factor Alvarez ontbrak, liet zich soms overlopen voor rust. En dan dat doelpunt, een strafschop na een rare handsbal van Noussair Mazraoui, benut door de Algerijnse international Ghezzal.

Hoewel Ajax matig speelde, kreeg het veel meer kansen. Dat moest goed aflopen na rust, mede omdat Haller erbij was, die zijn transfersom allang terug heeft verdiend, want Ajax heeft bruto alweer een slordige zeventig miljoen verdiend en speelt volgend jaar in de achtste finales tegen een nummer twee van een andere groep. Het mijmeren over de ideale tegenstander kan beginnen, nadat Haller overigens nog eens scoorde in blessuretijd. Maar Neres stond buitenspel voordat hij de voorzet gaf.