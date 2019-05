Met de KNVB-beker is de eerste prijs binnen voor Ajax

Aan de prijzendroogte van Ajax kwam na vijf jaar een abrupt einde, zondag in Rotterdam, tijdens de bekerfinale tegen Willem II. Het krachtsverschil tussen het elftal dat terug is aan de Europese top en de middenmoter uit Nederland was eenvoudigweg te groot voor spanning en sensatie: 0-4.

Het leek wel Bevrijdingsdag voor Ajax, maar dan in een sportieve variant. Ajax vermorzelde in de Kuip Willem II, met sprekende cijfers: 0-4. Ajax, dat woensdag in Amsterdam tegen Spurs voetbalt in de halve finales van de Champions League, bleef zelfs gretigheid uitstralen na de 0-4. Het is een van de zeven schoonheden van Ajax, dat zelden genoegen neemt met het minimale en altijd zoekt naar plusjes.

Willem II toonde tot de rust zijn fijn kloppende voetbalhart. Het elftal van trainer Adrie Koster deed ruim een half uur verdienstelijk mee, doch legde het daarna op alle fronten ruimschoots af tegen Ajax, dat in dat eerste half uur niet zijn beste niveau haalde door veelvuldig balverlies. De Kuip was zondag, bij stralend weer afgewisseld met stromende regen, derhalve de feestzaal van Ajax, ook voor de supporters die in de halve finale tegen Feyenoord niet welkom waren vanwege veiligheid.

Het stadion was een sfeervolle bak herrie, met supporters uit Tilburg en Amsterdam die beurtelings hun mooiste liederen zongen en het oude beton van het klassieke stadion lieten deinen. Na rust, toen Ajax soeverein leidde, was het vooral wachten op het eindsignaal, al was het mooi om te aanschouwen hoe Ajax doorging om de score hoger op te voeren dan strikt noodzakelijk was, gezien de verwachte inspanningen van woensdag tegen Tottenham Hotspur. Ajax toonde, ook op het moment dat Willem II geslagen was, zijn klasse, speelsheid en combinatievermogen. Tot jolijt van de supporters, die nog een rookgordijn optrokken, waardoor het duel even werd onderbroken.

Ajax-speler Daley Blind scoort de 1-0, de keeper van Willem II, Wellenteuther, kan de bal niet meer stoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Apotheose

Het aftellen van Ajax naar de apotheose van het seizoen, mogelijk op 1 juni in Madrid met de finale van de Champions League, leidde zondag dus voor het eerst tot tastbaar resultaat in de prijzenslag. Althans, zondag was de eerste ontknoping van de drietrapsraket naar het firmament van glorend eremateriaal. De eerste prijs voor de rijkste club van Nederland sinds het kampioenschap van 2014. Ajax scoorde kort voor rust twee keer, waarbij met name de 0-2 van ongekende schoonheid was.

Ja, Willem II was in de 39ste minuut mogelijk even van slag, kort na de 0-1, maar dan nog. Het doelpunt was als een dans naar voren, door het vloeiende verloop van de aanval, door de frivoliteiten onderweg, met een hakbal en een pirouette van Hakim Ziyech, door hulp van Rasmus Kristensen, Frenkie de Jong en de afronding van Klaas Jan Huntelaar. Rustig, even inhouden, even wachten op de reactie van doelman Timon Wellenreuther en rustig inschuiven met links.

Ajax-speler Donny van de Beek vindt een opening tussen drie Willem II-spelers. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De 0-2 viel dus vlak na de 0-1, uit een aparte hoekschopvariant. Frenkie de Jong kort op Ziyech, naar Tadic die van buiten het strafschopgebied de voorzet gaf op Daley Blind, die achterwaarts inkopte. Daarmee was de wedstrijd in feite al beslist voor rust, want hoe moest het dappere Willem II in hemelsnaam twee, eigenlijk zelfs drie doelpunten maken? Dat kon helemaal niet.

Willem II speelde iets defensiever dan normaal, waardoor aanvallende middenvelder Daniel Crowley zijn plaats kwijt was. Trainer Erik ten Hag van Ajax paste zijn ploeg op meerdere plekken aan, volgens hem om meer dynamiek in het elftal te krijgen. Kristensen was rechtsachter, waarbij hij onbeholpen momenten afwisselde met goede impulsen van de aanval. Huntelaar was spits, Dusan Tadic linksbuiten. Van de vaste ploeg ontbraken Lasse Schöne, David Neres en, waar het om de laatste weken ging, Joël Veltman. In de tweede helft viel ook nog 0-3, weer zo rustig uitgespeeld met Donny van de Beek die de treffer gunde aan Huntelaar, en Kristensen. Hij scoorde met een perfecte schuiver.

Ajax-speler Daley Blind juicht met de KNVB-beker, de eerste prijs voor Ajax in vijf jaar tijd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eerste trofee

Willem II kreeg her en der verspreid over de wedstrijd een paar kansjes, doch doelman André Onana hoefde geen enkele redding van betekenis te verrichten. Ten Hag kon in de loop van de tweede helft beginnen met wisselen, met het oog op woensdag. Neres, Schöne en Zakaria Labyad vielen in. De finale van de Champions League is in zicht, na de 0-1 van Londen, maar de klus zal aanmerkelijk zwaarder zijn dan zondag. En dan volgen nog twee beslissende duels in de competitie, tegen FC Utrecht en De Graafschap, met de landstitel als inzet. Maar de eerste prijs is binnen. De prijs met het minste cachet, maar wel de eerste trofee in ruim vijf jaar. In 1834 dagen, zo was berekend.