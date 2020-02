Met de jonge spelers van Mino Raiola valt een swingend Nederlands elftal samen te stellen

Gerard Nijkamp, Carmine Mino Raiola en Adriaan Visser tijdens de Eredivisie wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Opvallend in alle tumult rond PSV was afgelopen week de overstap van de 17-jarige Mohamed Ihattaren en aanvoerder Denzel Dumfries naar zaakwaarnemer Mino Raiola. Met diens veelal jonge spelers valt onderhand een puik, jeugdig, swingend Nederlands elftal samen te stellen.

Alleen een Nederlandse doelman ontbreekt in het alternatieve, virtuele Oranje. Raiola, een van de succesvolste zaakwaarnemers in het voetbal, telt onder de buitenlandse spelers die hij begeleidt genoeg keepers, doch geen Nederlander. En dit stuk is bedoeld als frivool spel zonder regels, behalve dat in Team Raiola alleen jonge voetballers met een Nederlandse nationaliteit zijn opgenomen. Om ergens een grens te trekken:

De ploeg speelt daarom zonder doelman. ‘Mijn elftal speelt met een vliegende keep’, aldus Raiola met een kwinkslag. Hij vindt het best grappig, zo’n virtuele ploeg, maar wil zich er verder niet mee bemoeien, ook al omdat hij de ene voetballer niet wil bevoordelen boven de ander.

Team Raiola is dus samengesteld door de Volkskrant, vooral om aan te geven hoe stevig de greep van de zaakwaarnemer op het voetbal is. Hij mag topspelers als Matthijs de Ligt, Calvin Stengs, Myron Boadu en Donyell Malen tot zijn cliënten rekenen. De nog onbekende Micky van de Ven is opgenomen als extra centrale verdediger, een jongen van 18 jaar uit Wormer, die indruk maakt bij het verrassende Volendam in de eerste divisie. Kenny Tete van Olympique Lyon is voor de gelegenheid vliegende keeper. Hij voetbalt mee en houdt af en toe een bal tegen, als de ploeg toevallig eens niet in de aanval is.

Met Ihattaren, Stengs, Malen, Boadu, Steven Berghuis en Justin Kluivert is er bijna onbeperkte aanvalskracht aanwezig. Niet eens zoveel fantasie is nodig om Calvin Stengs te zien dribbelen of Owen Wijndal de hele linkerflank te laten bestrijken. Dan zijn daar doelpunten van Malen en Boadu, een bloktackle van De Ligt en openingen van Ihattaren.

Ook het gekozen middenveld oogt zeer aanvallend. Met Pablo Rosario van PSV en de nieuwe Feyenoorder Oguzhan Özyakup, die met zijn dubbele paspoort (Nederlands en Turks) al koos voor de nationale ploeg van Turkije, is ook defensieve kracht op het middenveld achter de hand. Het elftal is zo jong mogelijk gehouden.

In aanvallend opzicht zijn de opties nog veel groter dan in het elftal in de grafiek is aangegeven, met de routiniers Steven Berghuis en Luciano Narsingh. Het basiselftal zou bijna kunnen doorgaan voor Jong Oranje. Het is vooral een blik op de toekomst. Menigeen zal al meegaan naar het EK van deze zomer, al is Malen dan geblesseerd.

De overstap van de twee PSV’ers verscheen vorige week uitgebreid in het nieuws, mede omdat ook voormalig trainer Mark van Bommel zich door Raiola laat begeleiden. Van Bommel zou voetballers in het Raiola-kamp hebben getrokken, zelfs na zijn ontslag. Raiola vindt alleen al die gedachte perfide. Alsof spelers niet gewoon voor zichzelf kiezen, alsof ze zich door een voormalige trainer laten voorschrijven wie hun zaakwaarnemer moet zijn.

Doorgaans willen ze gewoon het beste voor hun loopbaan en wisselen ze ervaringen uit. Of, zoals Donyell Malen dat een paar jaar geleden zei in een gesprek met de Volkskrant: ‘Toen de eerste zaakwaarnemers zich meldden rond mijn 12de, 13de, zei ik meteen dat ik alleen Mino wilde. Bij hem zitten de beste spelers. Dat past bij mij. Ik wil het beste van het beste.’

Ihattaren liet zich eerder begeleiden door zijn broer Yassir, Dumfries stapte over van het kantoor van Rodger Linse. De geboren Italiaan Raiola, met zakeninstinct opgegroeid in het restaurant van zijn ouders in Haarlem, begeleidt ook onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Hirving Lozano en de jonge spits Erling Haland, die furore maakt bij Borussia Dortmund.

Raiola staat bekend als harde onderhandelaar. In sommige kringen is hij berucht, onder meer omdat hij jonge spelers te vroeg naar het buitenland zou brengen. Dergelijke insinuaties noemt hij onzinnig. Malen, Ryan Gravenberch en tal van anderen hadden allang naar het buitenland gekund, maar ze tekenden langdurige contracten bij hun clubs.

Vorig jaar richtte Raiola een internationale vakbond op voor agenten, Football Agents Forum, omdat hij een plaats wil aan de onderhandeltafel van de Fifa. Volgens hem is het niet meer van deze tijd dat de wereldbond bepaalt in welke richting het voetbal zich beweegt. Raiola vindt het idee achterhaald dat de Fifa rond toernooien als het WK een claim legt op voetballers, terwijl de clubs hun miljoenensalarissen betalen.

Hij ziet de Fifa als een ‘dictatoriale’ organisatie waarvan hij met behulp van de nieuwe vakbond de macht wil breken. De Fifa nam vorig seizoen een door de Italiaanse bond uitgesproken straf klakkeloos over, terwijl Raiola geen idee had waarom hij was geschorst. Kort later werd de straf ingetrokken en mocht hij zijn werk weer doen.