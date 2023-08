Met de Japanner Ayase Ueda heeft Feyenoord een bewegelijke, makkelijk scorende spits aangetrokken

Ayase Ueda (links) is in het shirt van Cercle Nikolas Madsen van KV Westerlo de baas. Beeld BELGA

In een gelikt filmpje op de sociale media-kanalen van Feyenoord heet Shinji Ono zijn Japanse landgenoot Ayase Ueda van harte welkom in Rotterdam. ‘Ik heb hier magistrale momenten beleefd’, zegt de inmiddels 43-jarige middenvelder die in 2002 met Feyenoord de Uefa Cup won. ‘Nu is het de beurt aan jou. Het is tijd om nieuwe herinneringen te maken.’

Met het vastleggen van Ueda verbrak Feyenoord deze week het eigen transferrecord. De club betaalde naar verluidt 10 miljoen euro (inclusief bonussen) voor de 24-jarige spits, die afgelopen seizoen opzien baarde in de Belgische competitie. Ueda scoorde in zijn eerste jaar bij Cercle Brugge 22 keer in 40 competitiewedstrijden. Ook Sevilla en Sporting Portugal hengelden naar zijn diensten.

Bij Feyenoord is Ueda de opvolger van Danilo, die naar Rangers FC vertrok. Hij moet in de spits de concurrentiestrijd aangaan met Santiago Giménez. De Mexicaans international, die een sterk eerste seizoen bij Feyenoord kende, verlengde donderdag zijn contract tot 2027, maar wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door een aantal grote Europese clubs.

Met 1.82 meter lange Ueda heeft de regerend landskampioen de toekomstig vervanger van Giménez al in huis. De aanvaller is na Ono en Ryo Miyaichi de derde Japanner in het roodwitte shirt van Feyenoord. ‘Ik heb voor Feyenoord gekozen, omdat zij hier ook speelden’, zegt hij op de site van Feyenoord. ‘En omdat ik graag in de Champions League wil voetballen.’

Bewegelijke spits

De Japanse sportjournalist Toru Nakata, al sinds 1998 in Nederland woonachtig en werkzaam, omschrijft Ueda als een beweeglijke spits. Hij zag Ueda zes jaar geleden voor het eerst in actie tijdens een highschool toernooi in Japan. ‘Hij was toen 18 jaar en viel op door zijn goede spel en twee doelpunten in een wedstrijd. Na afloop wilde iedereen weten of hij naar een profclub zou gaan.’

Maar Ueda koos voor de Hosei Universiteit en sloot zich aan bij het universiteitsteam. Ook daar sprong de makkelijk scorende spits in het oog. Ueda was nog een amateurspeler toen hij in 2019 zijn debuut maakte voor het nationale team van Japan. In de Copa America stond hij tegen Chili in de basis. Een paar maanden later maakte hij zijn eerste minuten als prof bij Kashima Antlers.

Ueda veroverde na zijn eerste seizoen bij een van de grootste clubs in Japan een basisplek, maar kon die goede lijn niet doortrekken bij het nationale elftal. Na zijn debuut en deelname aan het Oost-Aziatische kampioenschap duurde het twee jaar voordat hij weer werd opgeroepen. Nakata: ‘De kritiek was dat hij vooral tijdens de Copa America te veel kansen miste.’

Wennen aan Europa

Die kansen benutte Ueda wel bij zijn club Kashima Antlers. Hij scoorde 38 keer in vier seizoenen toen Cercle Brugge hem ruim een jaar geleden voor iets meer dan 1 miljoen euro naar Europa haalde. Vooral in het begin had Ueda het lastig. ‘Het was een moeilijk jaar vanwege de taalbarrière en de andere omgeving’, zegt hij daar zelf over.

Volgens Hans Vos, journalist en kenner van Japan die voor het voetbaltijdschrift World Soccer Digest Japan schrijft, is de begeleiding bij de komst van Japanse spelers naar Europa heel belangrijk. ‘Zij komen uit een heel beschermde wereld’, zegt hij. ‘Je hoeft nooit te twijfelen aan hun arbeidsethos en je zal ze niet snel in het nachtleven tegenkomen, maar ze moeten wel gestuurd worden.’

Vos denkt dat het een voordeel is voor Feyenoord dat Ueda zijn ‘wittebroodsweken’ al in België heeft gehad. De 15-voudig international, die op het WK in Qatar een helft speelde in de groepswedstrijd tegen Costa Rica, maakte bij Cercle Brugge 15 van zijn 22 doelpunten na de winterstop. Al had dat volgens Nakata, die Ueda vorig seizoen eenmaal opzocht in Brugge, ook een andere reden.

Loopacties

‘Hij is een aanvaller die altijd in beweging is en de ruimte achter de verdediging zoekt, maar de eerste paar weken begrepen zijn teamgenoten zijn loopacties niet’, zegt Nakata. ‘Totdat de trainer tijdens een teambespreking aan de hand van videobeelden liet zien welke loopacties Ueda maakt en hoe hij het beste aangespeeld kon worden. Later in het seizoen werd dat een automatisme en begon hij meer te scoren.’

Met de komst van Ueda naar Feyenoord telt de eredivisie dit seizoen vier Japanse voetballers. Yukinari Sugawara (AZ) en Koki Saito (Sparta) waren vorig seizoen al vaste waarden bij hun club, terwijl NEC deze zomer met Koki Ogawa een nieuwe spits vastlegde. De kans bestaat dat er nog een vijfde Japanner bij komt. Ajax zou naar verluidt interesse hebben in Hiroki Ito. De verdediger speelt nu nog bij Stuttgart.

Vos is niet verbaasd dat Ueda Feyenoord boven Sevilla en Sporting Portugal verkoos. ‘Ono is de beste ambassadeur in Japan die het Nederlandse voetbal en Feyenoord in het bijzonder kan hebben. Nog steeds zegt hij in elk interview hoe geweldig zijn tijd in Nederland was.’

Ono was in 2001, na Tatsuya Mochizuki, de tweede Japanse voetballer die in de eredivisie uitkwam. Mochizuki speelde in de jaren tachtig slechts drie wedstrijden voor FC Haarlem. Ono, daarentegen, plaveide met vier succesvolle seizoenen bij Feyenoord de weg voor andere Japanse spelers in Nederland. Ueda is de 25ste Japanse voetballer in de eredivisie.

De spits is vastberaden in de voetsporen van zijn landgenoot te treden. ‘Ik hoop dat ik hier kan uitgroeien tot een betere speler en hier mijn carrière kan opbouwen, dus houd me maar in de gaten.’