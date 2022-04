Met de flair van een routinier bluft Van der Poel zich naar de winst in Vlaanderen

Mathieu van der Poel hapt naar adem tijdens de beklimming van de Paterberg. De Sloveen Tadej Pogacar lijkt van de Nederlander weg te fietsen. Beeld BELGA

Mathieu van der Poel reed zondag pas voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen en toch won hij ‘Vlaanderens Mooiste’ op ervaring. Tadej Pogacar was volgens de winnaar de sterkste renner van allemaal, maar hij werd vierde bij zijn debuut in de 272 kilometer lange, ruim een eeuw oude klassieker. ‘Misschien had ik het voordeel dat ik deze koers al drie keer heb gereden’, opperde de 27-jarige Nederlander, ook winnaar in 2020.

Zonder veel ervaring winnen op ervaring, het lijkt de huidige generatie van toprenners te definiëren. Het zijn jonge mannen die meteen in hun eerste seizoenen op de weg grote indruk maken. Vooral als ze bij hun eerste deelname aan een gerenommeerde koers meteen winnen. Feitelijk spotten ze met een van de bekendste en door Van der Poel talloze keren aangehaalde wielerwetten: in deze sport verlies je veel meer dan je wint.

Zo won Van der Poel onder meer de eerste keer dat hij meedeed aan de Amstel Gold Race, de UAE Tour, Dwars door Vlaanderen, de Binck Bank Tour, de Antwerp Port Classic. Zijn eerste Tour luisterde hij op met etappewinst en zes dagen geel. Pogacar won zijn eerste en tweede Ronde van Frankrijk, de Tirreno-Adriatico en zijn eerste Ronde van Lombardije.

Wout van Aert en Tom Pidcock worden tot de twee andere leden van de Fab Four gerekend, al is hun palmares minder indrukwekkend. Van Aert had zich in de wintertraining sterk op de Ronde van Vlaanderen gericht, maar de kopman van Jumbo-Visma moest, in de vorm van zijn leven, afzeggen na een coronabesmetting. De Brit Pidcock van Ineos werd slechts 14de, maar kon als excuus aanvoeren dat een ploeggenoot voorop reed en kans maakte op de zege.

Dat was Dylan van Baarle, die net als Van Aert de Ronde tot een doel had gemaakt. Mede dankzij wat oud-renner Robbie McEwan een ‘juniorenfout’ van Pogacar noemde – ‘hij moet van de universiteit terug naar de middelbare school’ – belandde Van Baarle als tweede Nederlander op het podium, een plekje onder Van der Poel.

Tot 500 meter voor de streep zag het ernaar uit dat Pogacar als eerste debutant sinds 1967 zou winnen – toen won de Italiaan Dino Zandegù op 26-jarige leeftijd. Van der Poel (vierde bij zijn debuut) had zich bij plek twee neergelegd, zei hij. Pogacar ging zo hard over alle steile kasseienklimmen die de Ronde van Vlaanderen definiëren, dat Van der Poel slechts met de grootste moeite het wiel van de Sloveen kon houden. Bij elk van de drie passages van de Oude Kwaremont was Pogacar verantwoordelijk voor het verder uitdunnen van het peloton.

De buit is binnen. Mathieu van der Poel wint voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen. Beeld BELGA

Op de allerlaatste klim, de Paterberg, een 13 procent steile weg van 360 meter aan ongelijke kasseien en geen gootje om naar te vluchten, dacht Van der Poel dat het voorbij was. ‘Tadej reed heel snel naar boven op de ‘Pater’ en ik stond op het punt van lossen. Ik denk niet dat ik daar ooit zo verzuurd ben boven gekomen. Dan heb je altijd nog een stukje om te bekomen naar de finish, maar het heeft toch enorm veel zeer gedaan.’

Nieuwe lichting

Met twee overwinningen in vier deelnames (zie graphic) onderscheidt Van der Poel zich in gunstige zin van de exponenten van een voorbije wielergeneratie, de drievoudig winnaars Tom Boonen en Fabian Cancellara. Bij Boonen was het bij zijn vierde optreden in 2005 pas raak, bij de Zwitser in 2010 na zeven deelnames. De Belgische alleswinnaar Philippe Gilbert reed elf Rondes en won op bijna 35-jarige leeftijd zijn eerste in 2017, veertien jaar na zijn debuut in die klassieker.

Parcourskennis, kasseienervaring, de plekken kennen waar in de afgelopen tientallen edities in een koers het verschil werd gemaakt of wanneer er juist tijd is om te eten en drinken; dat hoeven de meest getalenteerde renners van nu niet allemaal in hun hoofd te hebben, zolang er in dat hoofd een oortje is geprikt om instructies te krijgen van de ploegleiding. Zo won de Eritreeër Biniam Girmay vorige week Gent-Wevelgem bij zijn debuut en zo leek ook Pogacar zijn eerste Ronde te winnen.

Maar vlak voor het einde bleek de Sloveen één talent te missen: Pogacar kan niet pokeren. Voor het derde jaar op rij stormde Van der Poel in de laatste kilometer op een sprint-á-deux af. In 2020 won hij op banddikte van Wout van Aert, vorig jaar verloor hij de sprint van de Deen Kasper Asgreen.

Dit keer vielen Van der Poel en Pogacar vrijwel helemaal stil om zo de ander de kop op te dringen. Want wie in tweede positie zit kan zelf het moment kiezen om aan te gaan en de finale inspanning te leveren. De twee gingen zo langzaam dat de renners achter hen, Van Baarle en de Fransman Valentin Madouas, hen zowaar bijhaalden.

Op dat moment maakte Van der Poel zijn ervaring met sprinten-voor-de-Ronde te gelde. Hij versnelde waar Pogacar zich op lage snelheid nog af zat te vragen hoe om te gaan met de nieuwe situatie: een sprint van vier in plaats van twee. Van Baarle en Madouas zetten zich voor de 23-jarige Sloveense Ronde-debutant waardoor die flink wat meters extra had moeten maken om nog kans te maken op de overwinning. Dat was te veel gevraagd.

Pogacar wierp in zijn woede en teleurstelling zijn armen in de lucht en liet de drie lopen. Plek vier voor de beste van allemaal: de Sloveense debutant is een ervaring rijker. ‘Van mij had hij mogen winnen’, zei Van der Poel met een gulle glimlach.