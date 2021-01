Met de eindzege in het Tata Steel toernooitreedt Jorden van Foreest toe tot de schaakelite

Jorden van Foreest tijdens de laatste ronde van het Tata Steel Chess Tournament. Beeld ANP

Bij nader inzien is het jammer dat sinds 2018 een gedeelde eindzege in het Tata Steel toernooi niet meer mogelijk is. Het zou mooi zijn geweest als na een lange droogteperiode Anish Giri en Jorden van Foreest samen waren gehuldigd als de opvolgers van Jan Timman, die in 1985 als laatste Nederlander de hoofdprijs won.

Helaas liet het toernooireglement deze elegante ontknoping niet toe. In plaats daarvan werden de twee Nederlanders veroordeeld tot een blitz-tiebreak van, vriendelijk gezegd, wisselvallig niveau. Van Foreest doorstond vele bange momenten voordat Giri na twee remises in het derde beslissingsvluggertje in glad gewonnen stand een fatale flater sloeg.

Van Foreest beleefde een dag vol hoogtepunten. Hij achterhaalde Giri op de ranglijst dankzij een briljant voorbereide en voortreffelijk gespeelde partij tegen de Zweed Grandelius, waarna het fortuin nadrukkelijk op zijn hand was in de play-off. Bovendien zette hij een belangrijke stap in het leven van een schaakprofessional door de grens van 2.700 ratingpunten te passeren en zo toe te treden tot een elitegezelschap.

Vorig jaar liet Van Foreest met een gedeelde vierde plaats in Wijk aan Zee zien hoezeer zijn speelsterkte was gegroeid. Er waren zorgen dat zijn ontwikkeling zou stagneren door de coronacrisis, maar de afgelopen weken bleek daar niets van. Zijn openingsvoorbereiding was voorbeeldig, tijdnoodproblemen wist hij te vermijden en hij kwam nauwelijks in gevaar.

Voor Giri was het een weekend dat hij niet snel zal vergeten. Zaterdag leek zijn eindzege nagenoeg zeker, tot hij een gewonnen eindspel tegen de Iraniër Alinea Firouzja in het zesde ­speeluur in remise liet verzanden. Zondag toonde hij karakter met een succesvolle verdediging tegen de Spanjaard Anton. Dankzij het moeizaam behaalde, maar verdiende halve punt kreeg hij opnieuw uitzicht op eeuwige roem. De kansen kreeg hij, maar hij liet ze onbenut.