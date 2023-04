Met de eerste ATP-titel in zicht bezwijkt Botic van de Zandschulp in München onder de druk

Botic van de Zandschulp houdt een oogje op de bal in het oog tijdens zijn finalepartij tegen Holger Rune. De Nederlander laat liefst vier matchpoints onbenut. Beeld AP

Het is zo dichtbij, weet Botic van de Zandschulp zondagmiddag, terwijl hij vanonder de witte klep van zijn pet naar voren kijkt. De heilige graal, het wegpoetsen van een leemte op zijn cv, zijn wens; de winst van een ATP-toernooi. Zo dichtbij, aangezien hij in de derde set op matchpoint staat, op 5-2. Maar ook mijlenver weg, nu de spanning bij de 27-jarige tennisser in de finale op het gravel in München toeneemt.

Hij is momenteel de beste tennisser van Nederland, volgens de wereldranglijst. Op plaats 29 staat hij. Achter hem Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven, die respectievelijk plaats 34 en 150 bezetten. Maar er is een groot verschil: zij hebben eerder een ATP-finale gewonnen; Van Rijthoven was in juni vorig jaar verrassend winnaar van het grastoernooi van Rosmalen. In januari won Griekspoor – die Van de Zandschulp op de hielen zit op de wereldranglijst – in het Indiase Pune op hardcourt. Bij winst is Van de Zandschulp de dertiende Nederlander met een ATP-titel op zijn erelijst.

Van de Zandschulp lijkt de wereld immer stoïcijns te benaderen. Of nuchter op z’n minst. ‘Best lastig, hè’, zei de Veenendaler al eens droogjes in het Engels tijdens de US Open, gevraagd naar de spelling van zijn achternaam. Hij haalde even zijn wenkbrauwen omhoog.

Stabiel en doelgericht

Nu, in München, is kalmte alles wat hij wenst. Hij heeft zojuist zijn tweede matchpoint op eigen opslag gehad, maar wederom niet benut. De eerste set was voor zijn Deense tegenstander, Holger Rune: 6-4. De tweede voor Van de Zandschulp: 6-1. Van de Zandschulp speelde zoals hij buiten de tennisbaan overkomt: stabiel. Doelgericht. Totaal anders dan de Deen tegenover hem, die in de tweede set een mentale inzinking beleefde en zich irriteerde aan zijn racket.

‘Ik heb nog iets goed te maken, dus laten we dat proberen’, zei Van de Zandschulp voor de finale. Het halen van de finale van München heeft een dubbele lading voor hem. Precies een jaar geleden stonden de twee ook al tegenover elkaar. Van de Zandschulp als favoriet, in zijn eerste ATP-finale tegen de destijds 18-jarige relatief onbekende Deen. Destijds moest Van de Zandschulp opgeven. Hij kreeg op voorsprong in de eerste set last van ademhalingsproblemen. Klachten van vroeger, die hij dacht onder controle te hebben, maar eenmalig terugkeerden. Vergeten is hij die gebeurtenis niet.

Bij Rune verloopt alles stormachtig, weet Van de Zandschulp nu: de manier waarop hij de tenniswereld benadert met zijn gedrag – hij wordt regelmatig van acteren beticht als hij weer eens pijn door een blessure veinst. Of in een verbaal opstootje belandt met een medespeler. Maar ook gezien zijn pijlsnelle ontwikkeling. Een jaar geleden was Rune de nummer zeventig op de wereldranglijst, nu staat hij op nummer zeven.

De afgelopen maanden verliepen niet vlekkeloos voor Van de Zandschulp. Hij brak eind februari met zijn coach Peter Lucassen. In München wordt hij bijgestaan door Davis Cup-captain Paul Haarhuis. Winst kan Van de Zandschulp goed gebruiken, ook al speelt hij tegen een van de grootste talenten uit het tenniscircuit, een van de succesvolste tennissers ook van dit moment.

Rune kraakt

Maar Van de Zandschulp deed de afgelopen periode ook moraal op: een maand geleden stond hij tegenover de Noor Casper Ruud, de huidige nummer drie van de wereld. Van de Zandschulp won. Hier in Munchen bereikte de Nederlander de finale door te winnen van een andere toptienspeler: Taylor Fritz (10). Bovendien begint Rune te kraken.

Het slot van de finale in München verloopt veelbewogen en enerverend. De Deen grijpt naar zijn rechterschouder met een van pijn vertrokken gezicht en laat zich behandelen. Hij knokt zich even later terug, maar verzwikt vervolgens zijn enkel. Tot zijn frustratie krijgt hij niet nog een medische onderbreking.

Voor Van de Zandschulp verandert zijn kans op revanche in een lijdensweg. Zijn voorsprong slinkt: 5-4. ‘Come on’, brult hij nog, als hij Rune weet te breken. Maar vervolgens verspeelt hij zelf twee matchpoints – waarmee hij op vier in totaal komt.

En zo komt Van de Zandschulp in een beslissende tiebreak. Een geknakte man, gekweld door de wetenschap dat hij het liet liggen toen de zenuwen toenamen, tegenover een jonge Deen die plots geen spoor van kwetsuren laat zien. Rune wint (4-6, 6-1, 6-7 (3)). En hoe kort de zin ook is, nuchter is Van de Zandschulp na afloop via sociale media absoluut niet: ‘Deze doet pijn.’ Het was zo dichtbij.