‘Met de dribbels van Martens en het koele afmaken van Miedema moet Oranje kunnen winnen van Japan’

Nederland maakt zich op voor de wedstrijd tegen Japan. Beeld VI Images

Hoe is het daar in Rennes, Willem? Kleurt de hoofdstad van Bretagne al oranje?

‘Dat kan ik nog niet zeggen, want ik zit nu in een prachtige boerderij ongeveer 20 kilometer buiten Rennes. Daar hebben we een kamer gehuurd, want de hotels in Rennes zaten vol. Ik weet niet of dat met het WK te maken heeft. Rennes is een middelgrote stad. Er worden ongeveer tweeduizend Oranjesupporters verwacht. Dat is wel veel minder dan in Le Havre (vijfduizend), Valenciennes (vijftienduizend) en Reims (zesduizend). Maar dat zal wel met de afstand te maken hebben. Veel Oranjefans hebben er een soort vakantie van gemaakt. Die reizen van de ene naar de andere camping. De wedstrijd begint vanavond om negen uur, dus ze hebben nog alle tijd om naar het stadion te komen.’

Is het bij jullie ook zo heet?

‘Nee, helemaal niet. Het regende gisteren zelfs pijpenstelen. In de rest van Frankrijk is het wel heel warm, maar dat geldt gelukkig niet voor Bretagne. Het is nu 19 graden en bewolkt, en het wordt maximaal 25 graden. Prima voetbalweer dus vanavond.’

Oranje heeft tijdens het vorige WK in Canada van Japan verloren, ook in de achtste finales, met 2-1. Kun je Japan beschouwen als een angstgegner voor Nederland?

‘Dat zou ik niet zo willen beweren. Het Japanse vrouwenelftal is wel goed. Ze zijn bij de laatste twee WK’s eerste en tweede geworden. En Oranje heeft in Canada natuurlijk van ze verloren. Maar Nederland is de laatste jaren wel beter geworden. Ze hebben het EK gewonnen en dat heeft het elftal veel zelfvertrouwen gegeven.

‘Japan heeft dit toernooi nog weinig laten zien. Ze hebben kansloos verloren tegen Engeland. Ze scoren ook heel moeilijk: de Japanse vrouwen hebben dit toernooi nog maar twee keer gescoord. Ze zijn technisch, beweeglijk en dynamisch, maar weten nauwelijks kansen te creëren. Japan heeft het vizier ook vooral gericht op de Olympische Spelen van volgend jaar, die in Tokio worden gehouden. Daar willen de Japanse vrouwen natuurlijk helemaal scoren.’

Oranje heeft alle poulewedstrijden gewonnen, maar het spel viel tot dusver tegen. Wat vind jij daarvan?

‘Ze hebben drie keer gewonnen zonder heel goed te spelen. Dat is ook een prestatie, kun je zeggen. Er wordt vaak gezegd: je moet groeien in zo’n toernooi, niet te vroeg pieken. In dat opzicht doen ze het goed. Vergeet niet dat ze de afgelopen negen wedstrijden in het EK en WK allemaal hebben gewonnen: zes in het vorige EK, drie tijdens dit WK. Dat is ook een indrukwekkende reeks.

‘Ze zijn zelf heel rustig. Ze hebben veel vertrouwen en weinig zenuwen. Ik heb het idee dat het ze zou tegenvallen als ze van Japan zouden verliezen. Dat mogen ze zelf natuurlijk niet openlijk zeggen, want dan krijgen ze een draai om de oren van de media.’

Wat verwacht jij van vanavond?

‘Ik denk dat ze wel van Japan kunnen winnen. Ze hebben meer aanvalskracht en zijn fysiek sterker. Dat zag je ook in de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Noorwegen. De Aziaten zijn technisch vaardig, maar zijn ook een stuk kleiner dan Europese vrouwen. Fysiek krijgen ze het dan lastig.

‘Er wordt natuurlijk gezegd dat Lieke Martens niet in vorm zou zijn. Zelf ontkent ze dat. Je moet ook niet vergeten dat Martens nu een topspeler is, die door alle tegenstanders goed in de gaten wordt gehouden. Ze krijgt schoppen, ze wordt omsingeld, ze wordt nauw gedekt. Oranje krijgt als regerend Europees kampioen in het algemeen vaker te maken met defensieve tegenstanders. Dan is het per definitie moeilijker spelen.

‘Ik hoop dat ze tegen Japan meer ruimte krijgen. Met de traptechniek en dribbels van Martens, en het koele afmaken van Miedema moet het zeker gaan lukken. En de kwartfinale is weer in Valenciennes, dichtbij de Belgische grens en niet ver van Nederland. Als ze doorgaan, zal die stad zaterdag helemaal oranje kleuren. Dan spelen ze tegen Italië of China, ook niet de sterkste tegenstanders. Daar kunnen ze ook wel van winnen. Het zou zonde zijn als we dat niet kunnen meemaken. Eigenlijk zitten veel ploegen qua sterkte dicht bij elkaar, met alleen Amerika als uitschieter. Maar als je ziet hoeveel moeite de Amerikanen gisteren met Spanje hadden, ligt eigenlijk alles open. Dat belooft nog een mooi toernooi te worden.’