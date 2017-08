Met de deadline in zicht zijn dit de zes opvallendste voetbaltransfers van deze zomer

Davy Klaassen voor 27 miljoen euro van Ajax naar Everton

Is oud-Ajacied Davy Klaassen een koopje voor Everton, of is 27 miljoen euro juist een belachelijk bedrag voor een behoorlijke, maar niet buitengewone voetballer?



Die vraag stelde voetbalverslaggever Willem Vissers in zijn column. 'De gemoedstoestand in het parallelle universum van het voetbal, de Premier League van Engeland, neigt naar de conclusie dat Klaassen een buitenkansje was voor trainer Ronald Koeman; 27 miljoen voor een man die hard kan rennen, voorgaat in de strijd en vaak op de goede plaats staat.'