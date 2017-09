Met de deadline in zicht zijn dit de opvallendste voetbaltransfers van deze zomer

Transferrecord in Nederlands betaald voetbal

Deze zomer zijn er 648 transfers van voetballers geweest van, naar en binnen Nederland. Dat is met 65 overschrijvingen elf procent meer dan in de zomer van 2016 en een transferrecord. 232 spelers maakten de overstap naar een buitenlandse club, 167 spelers kwamen van het buitenland naar Nederland en 249 spelers verkasten binnen Nederland van club, blijkt uit cijfers van de KNVB. Tachtig spelers maakten in de laatste 24 uur de overstap.



De overstap van Mike van den Steenhoven van Amstelveen Heemraad naar Telstar was deze zomer de eerste transfer die de KNVB behandelde. De laatste overschrijving deze transferperiode was van Roel van de Sande. Hij ging op huurbasis van RKC Waalwijk naar FC Oss.



De transfermarkt sloot om middernacht. De KNVB houdt de Nederlandse tijd aan voor spelers die naar of binnen Nederland getransfereerd worden. Voor spelers die naar het buitenland vertrekken, geldt de lokale tijd en transferwindow van het land waar de speler heen gaat. Werkloze spelers kunnen ook buiten de transferperiode overgeschreven worden.



In de zomer van 2016 werden 582 overschrijvingen gedaan, in 2015 stonden 577 transfers op de teller van de KNVB. In 2014 waren dat er 533, in 2013 471 en in 2012 543 transfers.



Neymar voor 222 miljoen van Barcelona naar Paris SG

Neymar is de duurste voetballer uit de historie van het voetbal geworden. De steraanvaller van Barcelona ging voor minimaal 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.



De transfer van Neymar betekent een enorme oppepper voor de Ligue 1, die altijd in de schaduw stond van de grote Europese competities', schrijft Frankrijk-correspondent Peter Giesen. 'De Franse sterren speelden in Engeland (Pogba), Spanje (Benzema) en Duitsland (Ribéry).'



Het tijdschrift France Football schetste deze situatie met een typische Franse metafoor. 'Ja, laten we het maar toegeven, lange tijd dreef het grote Europa de spot met ons voetbal, met die Ligue 1 die men plunderde zonder haar werkelijk te respecteren; ze zagen het als een gewillig meisje waar je stiekem mee omgaat, terwijl je met nooit met haar uit eten zou gaan.'