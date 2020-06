Met de actie ‘Een Balletje Slaan’ wil Robin Haase Nederland weer in beweging krijgen

Robin Haase. Beeld EPA

Kiki Bertens en Robin Haase hadden deze week op het grastoernooi in Rosmalen gespeeld, maar het coronavirus heeft ook het tenniscircuit al maanden tot stilstand gebracht. De 33-jarige Haase bedacht een alternatief voor de werkloze tennistop. De actie ‘Een Balletje Slaan’ moet Nederland weer in beweging krijgen. Wie zich inschrijft, kan op de tennisbaan in Etten-Leur wellicht een balletje slaan met Bertens, de nummer 7 van de wereld.

Lachend vertelt Haase dat hij het effect van zijn actie enigszins heeft onderschat. Hij belde alle proftennissers in Nederland, maar ook voormalige wereldtoppers als Richard Krajicek en Sjeng Schalken. Ze boden spontaan hun medewerking aan. Haase trekt als ambassadeur het gehele land door, de anderen worden regionaal ingedeeld.

En wie wil in Limburg nu niet tennissen met Schalken of dubbelspecialist Demi Schuurs? Of in Amsterdam en omstreken de service retourneren van Wimbledonkampioen Richard Krajicek en voormalig toptalent Thiemo de Bakker? Bertens ontdekte de essentie van het spel. De vrouw die vaak zo moeilijk kan genieten van haar sport ziet bij de tennisclub in Rotterdam bejaarden stralen. ‘Ook al spelen ze geen enkele rally, ze hebben het grootste plezier.’

De recreanten mogen niet verwachten dat de topspelers in topvorm zijn. Haase en Bertens hebben wekenlang geen racket vastgehouden. En ook nu trainen ze mondjesmaat, zo lang een duidelijk doel ontbreekt. ‘Ik hoef ook niet meer uren op de baan te staan, grote sprongen voorwaarts maak ik niet meer’, zegt Bertens. ‘En waarvoor train ik nu? Ik probeer vooral fit te blijven.’

Bertens bleek achter de Play Station ook de beste op het virtuele tennistoernooi van Madrid en manifesteerde zich als kampioen puzzelen. ‘Ik heb genoten van mijn familie, het voelde als een vakantie.’ Haase: ‘Die rustpauze zou goed moeten zijn voor mijn kwetsbare rechterknie, maar je weet het niet. Kom ik er fysiek goed uit of is die knie straks na anderhalve maand spelen kapot?’

Haase had het nog aan Bertens gevraagd. ‘Wat mis je nou het meeste? De competitie?’ Het reizen niet in elk geval. Haase: ‘Na al die jaren denken vrienden nog steeds ik een soort vakantieganger ben.’ Bertens: ‘Ik speel al tien jaar Wimbledon en ik ben nog nooit in het centrum van Londen geweest. Je leeft als topsporter in een tunnel. Dit leven was ik niet meer gewend.’

Kiki Bertens. Beeld REUTERS

In juli speelt Bertens een demonstratietoernooi in Berlijn. ‘Drie dagen op gras en drie dagen op hard court.’ En glimlachend: ‘Voor de leuk, al wil ik wel goed voor de dag komen. Mochten we eind augustus weer starten, heb ik een paar potjes gespeeld. Maar ik zie het niet gebeuren, zolang we niet vrij kunnen reizen.’

Met verbazing zag Bertens hoe Novak Djokovic bij de promotie van zijn alternatieve tennistour in Servië, Kroatië en Montenegro zelfs handen schudde en met iedereen op de foto ging. ‘Waar in de wereld mag wat? En wat gebeurt er als iedereen in New York samenkomt voor de US Open? We hebben allemaal volgens andere regels tegen covid-19 moeten leven. Het wordt één grote chaos.’

De Amerikaanse tennisfederatie houdt nog altijd vast aan de US Open eind augustus, desnoods zonder publiek. Bertens, lachend: ‘Vind ik niet zo erg, zet mij dan ook meteen op een klein baantje.’

Een serieuze optie is het niet, aldus Bertens. ‘Hoe wil je dat doen? Stel dat een speler bij de US Open positief test op het coronavirus of een beetje koorts heeft? Haal je die uit het schema, evenals de spelers met wie hij heeft getraind?’

Woensdag overlegt de directie van de Association Tennis Professionals (ATP) met de spelers. Zien ze de US Open en een uitgesteld Roland Garros in september nog zitten? Wordt er dan om punten gespeeld of gaat er definitief een streep door het seizoen?

Haase: ‘Als we opnieuw beginnen, doe het dan goed en niet halfslachtig. In Zuid-Amerika is de piek van het coronavirus nog niet bereikt. In Rusland woedt covid-19 nog volop. Je kunt het toch niet maken door de US Open te spelen zonder de Russen en de Zuid-Amerikanen? En hoe kun je spelen om punten voor de wereldranglijst als niet iedereen mag meedoen?

‘Ik besef dat het bij de US Open om veel geld en banen gaat. De spelers kijken vooral naar hun gezondheid. En welk signaal geven we af door wel te tennissen? Veel mensen zullen denken dat het alleen om geld gaat.’

Bertens: ‘De WTA Tour is bereid te starten als 95 procent van de spelers vrij kan reizen. Dat lijkt vooralsnog onmogelijk. Als we nu spelen is het puur om commerciële reden, voor het geld dat de Amerikaanse tennisfederatie anders verliest. Er wordt niet meer naar de spelers gekeken. Straks moeten we in quarantaine voor de US Open. Maar het heeft geen zin om alleen de US Open en Roland Garros te spelen. Gooi dan alles er maar uit dit jaar.’

In dat geval heeft elke tennisser in Nederland de kans om topspeler of oud-prof uit te dagen. ‘Het ledenaantal van de tennisbond liep al terug, door het coronavirus staat de sport nog meer onder druk’, zegt Bertens. ‘Nu komt de zomer eraan, dit is het perfecte moment om tennis weer op de kaart te zetten.’ Haase: ‘We krijgen de leukste verzoeken binnen. Iemand had 22 jaar niet meer getennist. Door deze actie heeft hij zijn twijfels overwonnen.’ Bertens: ‘Die oudjes bij een tennisclub hebben soms meer lol dan de profs.’