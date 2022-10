Met contingent Nederlanders tintelt de Bosuil weer, Antwerp FC telt weer mee

Bevlogen als altijd coacht Mark van Bommel zijn Antwerp FC, nadat Calvin Stengs bal en tegenstander over de lijn heeft gewerkt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Come on you reds! Verwachting zindert zondag door Deurne-Noord al ruim voordat supporters van Royal Antwerp Football Club het Bosuil-stadion betreden. Ze zijn met de tram gekomen, met de fiets, te voet, over de brede steenwegen van de volkswijk. Over balkonnetjes van bescheiden flatgebouwen – drie, vier hoog – hangen sjaals en spandoeken. Verderop, achter herfstig gebladerte, doemt de hoge glazen pui van de arena op.

Het kan ook in de eigen taal. ‘Rood en Wit, de liefdevolle kleuren, gij brengt de vijand steeds ten val. En wat er ook moge gebeuren, ons mannekens staan altijd pal.’

Vandaag spant het erom. Koploper Racing Genk komt langs, met een punt voorsprong. Den Antwèrp beleeft aan de hand van een pelotonnetje Nederlanders hoopvolle dagen. Onder trainer Mark van Bommel en met de spelers Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs, maakte The Great Old, opgericht in 1880, een droomstart: negen overwinningen op rij. Na nederlagen tegen Kortrijk en Standard Luik zat er even de klad in, maar afgelopen donderdag was er een geruststellende 3-0 zege op KV Oostende.

Rehabilitatiekliniek

Het begon in maart van dit jaar nog uiterst controversieel: eigenaar en mecenas Paul Gheysens trok Marc Overmars aan als directeur voetbalzaken, nog geen maand nadat deze bij Ajax in dezelfde functie was vertrokken wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aanstelling van de bij Wolfsburg ontslagen Van Bommel volgde, hij nam drie assistenten uit eigen land mee. Janssen werd bij Monterrey opgevist. Gewezen Ajacied Ekkelenkamp kwam van Hertha BSC. Oud-AZ’er Stengs is huurling van OGC Nice. Hun aantreden kwam de club op de kwalificatie ‘rehabilitatiekliniek’ te staan, opgetekend uit de mond van voetbalanalist Youri Mulder. Het personeelsbeleid ligt nog altijd wat gevoelig in Deurne-Noord. Gesprekken met Overmars of de spelers zijn vooralsnog niet mogelijk. Aan Van Bommel mogen alleen ‘wedstrijdgerelateerde vragen’ worden gesteld.

De tinteling is zondagmiddag snel weg. Met een halve omhaal schiet middenvelder Bryan Heynen in de 13de minuut Genk naar 1-0. Aanvaller Paul Onuachu verdubbelt na ruim een half uur de marge. Maar het is de immer sleurende Janssen die vlak voor rust de hoop in de Bosuil doet terugkeren. Hij scoort na weifelend ingrijpen van keeper Maarten Vandevoordt.

De show in de Bosuil wordt traditiegetrouw geopend met fanfaremuziek. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat de Ploeg van ’t Stad volop meedraait in de strijd aan de top wordt hier niet gezien als louter de verdienste van de Nederlanders. De ommekeer van een tweedeklasser tot een club met zicht op deelname aan de Champions League is volgens de supporters ingezet toen Gheysens, een puissant rijke bouwondernemer, bijgenaamd Polleke Botox, vanaf 2017 zijn peilloos diepe zakken aanwendde voor de club. Naar verluidt heeft hij er al 90 miljoen euro in gestoken.

Metamorfose

Het stadion, bouwjaar 1923, lang een plek van afbrokkelend beton, gammele bankjes, lekkende golfplaten daken en geurende pisbakken, ondergaat een metamorfose. Er passen straks 16.000 toeschouwers in, al moet Tribune 2, voor de aanhang een magische plek uit het verleden, nog worden opgekalefaterd. In de jaren vijftig was de Bosuil nog geregeld het decor van de Derby der Lage Landen. Het leverde het stadion het predicaat de Hel van Deurne-Noord op – de Rode Duivels versloegen Oranje in die tijd zes keer op rij. Er pasten toen nog 60.000 man in.

Onder het bewind van Gheysens zijn spelers van naam en faam aangetrokken, onder wie oud-Ajacied Toby Alderweireld en oud-international Radja Nainggolan, zij het dat Van Bommel dit enfant terrible juist deze week uit de selectie verwijderde. Hij was onlangs betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs en lurkte vorige week op de reservebank voor de wedstrijd tegen Standard heimelijk aan een e-sigaret. Een camera legde het uitblazen van een enorme rookwolk vast.

Dominik Van Landeghem vertolkt de gevoelens namens de Federatie van Antwerp Supporters Clubs. ‘We zijn blij met de meerwaarde die de Nederlanders brengen. Maar de inhaalslag is al vijf jaar gaande. De komst van Van Bommel en de anderen is een stap in het hele traject.’ Aan de snelle aanwerving van de besmette Overmars maakt hij liever geen woorden meer vuil. ‘Die discussie ligt achter ons. Het sportieve aspect is nu het belangrijkst.’

Stamnummer 1

Stamnummer 1 smacht nu naar successen die de sportgeschiedenis halen. Het laatste van de vier nationale kampioenschappen dateert uit 1957. Publiek is een factor. Het kan fiks spoken in de Hel. Menig bezoekende club getuigde over ‘haat en vijandigheid’ die van de tribunes golven. Geboren Antwerpenaar Ivo Victoria, schrijver en columnist voor De Morgen, woonachtig in Amsterdam maar altijd supporter gebleven, maakt de vergelijking met Feyenoord. ‘Antwerpen is ook zo’n rauwe club, van het volk. Een sleeping giant, hunkerend naar de glorietijden van weleer.’

De beproeving is in Antwerpen wel aanmerkelijk groter dan in Rotterdam. Zo bevond RAFC zich van 2004 tot 2017 onafgebroken in de tweede klasse. ‘Verschrikkelijk. In de miezerregen naar de wedstrijd tegen Lommel United. Uitslag: 0-2.’ Opvallend: ook in die donkere periode was het geregeld uitverkocht. De supporters laten hun clubliefde niet door klinkende zeges bepalen.

Antwerp-spits Vincent Janssen vecht een verbeten duel uit met Genk-verdediger Mark McKenzie.

Victoria was 15 toen hij met klasgenoten in een stampvolle tram, waggelend onder de hossende supporters, naar Deurne reed voor zijn eerste wedstrijd. Dat was er meteen een met explosieve lading: de tegenstander was stadgenoot en aartsrivaal Beerschot, bij de aanhang beter bekend als de ratten van Het Kiel. ‘We stonden hoog achter het doel. Het was eigenlijk levensgevaarlijk. Overal lag los gesteente. Maar wat een indrukwekkende belevenis. Het fanatisme dat loskomt, ongelooflijk. Een oergevoel. Vanaf dat moment was ik verslaafd.’ Hij zag later hoe ver de bezieling gaat: vlak voor een wedstrijd tegen Club Brugge tilden supporters achter de tribunes dozen vol vuurwerk over de hekken, op een steenworp afstand van de controlerende ‘flikken’.

Het publiek in de Bosuil gelooft er in de tweede helft nog in. Antwerp is de bovenliggende partij. Janssen is de animator in de aanval, Ekkelenkamp mist een opgelegde kans. Maar met nog tien minuten te gaan worden beiden gewisseld. Met gebogen hoofd sjokken ze naar de zijlijn. Twee minuten later kopt Onuachu Genk naar 1-3. Ook Stengs gaat naar de kant. Het wordt stil in het stadion. Hoop heeft plaatsgemaakt voor berusting.

Louis van Gaal

Er was al eerder een contingent Nederlanders dat een stempel drukte op de club. Supporters verwijzen naar de jaren onder trainer Georg Kessler. Hij trad aan in 1986, toen de club slechts drie punten uit 13 wedstrijden bijeen had gesprokkeld. Het volgende seizoen sloot Antwerp als derde af. Er speelden destijds drie oud-PSV’ers: Berry van Aerle, Jan Poortvliet en Frans van Rooij. De laatste, in 1985 nog voor Marco van Basten in Nederland verkozen tot talent van het jaar, speelde er tot 1991. Hij was de spelmaker, met een magisch linkerbeen, waarmee hij bij voorkeur met buitenkant voet de passes verzond. Schrijver Victoria spreekt van een elftal dat ‘droomvoetbal’ speelde. ‘Schitterende en snelle combinaties.’ Die hadden ze hier niet eerder gezien.

Van Rooij was erbij in september 1989, toen zich het mirakel van Vitosha voltrok. FC Antwerp stond in de 89ste minuut in een Uefacupduel met de Bulgaren van Vitosha Sofia met 3-1 achter, kwam in de slotminuten langszij en pakte in blessuretijd de zege. Filmregisseur en quizpresentator van De Slimste Mens Erik van Looy, gepassioneerd supporter, zou later bekennen dat hij gedurende 30 seconden in God geloofde.

Er was nog een middenvelder uit Nederland die het meerdere seizoenen volhield in Deurne. Louis van Gaal ging er in 1973 op zijn 22ste naar toe en bleef tot 1977. Antwerpenaren halen nog altijd gretig een conversatie op tussen hem en de toenmalige trainer Guy Thys. Van Gaal beklaagde zich erover dat hij zo weinig op het veld stond. ‘Met de bal aan de voet ben ik je beste speler.’ Thys was niet onder de indruk. ‘Ik weet het, Louis. Maar je hebt de bal nooit.’

Geen moreel kompas

Vraag aan Victoria: is het niet wat wrang dat Nederlanders nu de club op sleeptouw nemen, uitgerekend in de stad waar hun landgenoten niet erg geliefd zijn? ‘Ach, dat is het cliché van de luidruchtige Nederlanders die hier in de weekeinden hun vrijgezellenfeestjes komen vieren. Akkoord, er is ook wel iets van waar. Maar de supporters liggen er niet wakker van. De honger naar succes is te groot. Of het nu Italianen of Nederlanders zijn, het is ze om het even.’

Hij behoort wel tot de supporters die nogal altijd vraagtekens zetten bij de aanstelling van Overmars. ‘Het past bij Paul Gheysens. Een moreel kompas ontbreekt. Het draait alleen om geld, veel geld. Het is cynisch, eigenlijk schaamteloos, dat hij zo snel met Overmars om de tafel is gaan zitten. Die toonde bij zijn presentatie niet echt berouw. Maar de meningen zijn verdeeld. Ik snap het wel: we komen uit het vagevuur van het voetbal. Zonder Gheysens was het nooit gelukt om aan de top te geraken.’

Antwerp staat nu op vier punten van de leider. Van Bommel maakt zich geen zorgen. Wedstrijdgerelateerd: ‘Dit was een topper op vlak van intensiteit, voetbal en tactiek. We hebben veel kansen gecreëerd, terwijl Genk toesloeg op stilstaande fases.’ Intussen zijn in Deurne-Noord de sjaals en spandoeken op de balkons weer binnengehaald.