Met brons op EK neemt beachduo revanche

Er waren nadien flinke gesprekken gevoerd met bondscoach Gijs Ronnes, erkende Meeuwsen. 'Het ging om scherpte en communicatie. Waar hebben we het op het veld over en waarover niet? We zijn dit toernooi twee keer in dezelfde situatie terechtgekomen als op het WK, maar we zijn er compleet anders mee omgegaan. We hebben ervan geleerd.'



Op welke situaties hij doelt? Na een slechte start van de eerste set spraken Meeuwsen en Brouwer in het zand vooral over hun emoties. 'We vergaten het tactisch plan en stopten met volleyballen. Of ons dat mag overkomen? Natuurlijk zijn we al een tijdje bij elkaar, maar in een wedstrijd dienen zich altijd nieuwe situaties aan. Nieuwere koppels kunnen vrijuit spelen. De tegenslagen hebben geen invloed gehad op de stemming.'



Sinds begin juni speelde een bovenbeenblessure Brouwer parten. Juist in het hoogseizoen konden de vaandeldragers van het Nederlandse beachvolleybal niet pieken. 'Het heeft ons drie van de vier belangrijkste toernooien gekost. We konden zelfs niet naar twee toernooien. Na het WK ging het beter lopen, maar de voorbereiding was compleet anders dan we wensten. Zonde, maar het hoort erbij. We hebben geen wissels', verklaarde Meeuwsen.