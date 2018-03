Met bravoure en klasse van internationals kraakt Ajax de vechtmachine van Sparta

Zo typisch Advocaat als Advocaat voor rust was, het vaatje buskruit dat kan ontploffen door het altijd smeulende lontje van het voetbal, zo vergroeid met zijn stoel was hij in de tweede helft, toen de wedstrijd in recordtempo leegliep. Zittend in het zonnetje zat hij zijn tijd uit nadat de overgave van Sparta was getekend, door oprispingen van Kluivert en Ziyech met name. Mannen die zich deze week melden bij nationale elftallen, mannen die het verschil in kwaliteit symboliseerden.



Want Ajax mag de landstitel dan vermoedelijk weer eens mislopen, nu de achterstand op PSV zeven punten bedraagt met zes duels te spelen, het heeft zo nu en dan echt voetbal in de aanbieding. 'Ajax is mooi om naar te kijken', zei Advocaat, toen hij de nederlaag in perspectief plaatste. 'En zo'n speler als Ziyech loopt nergens anders in Nederland.'

