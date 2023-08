Met Bouju en Seedo haakt Nederland weer aan bij de mondiale sprinttop

Raphael Bouju in de halve finale van de 100 meter. Rechts van hem Fred Kerley. Beide sprinters plaatsen zich niet voor de finale. Beeld AP

Van nul sprinters op de WK atletiek naar twee in de halve finale van de 100 meter. Met Raphael Bouju en N’Ketia Seedo heeft Nederland in een jaar tijd weer aansluiting gevonden bij de mondiale sprinttop, een razendsnelle ontwikkeling op het rapste atletieknummer.

Tot de finale op zondagavond, waar Noah Lyles in 9,83 het goud veroverde, reikte Bouju niet. Maar het 21-jarige sprinttalent startte zondagmiddag wel in de halve finale van de 100 meter in de baan pal naast Fred Kerley, de Amerikaan die tot de kanshebbers voor de wereldtitel werd gerekend. Als Bouju bij het voorstellen van de deelnemers op het grote videoscherm verschijnt, laat hij zijn biceps rollen. Hij voelt zich niet geïntimideerd naast een man als Kerley.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Na een felle en goede start zakt Bouju in de tweede helft van de sprint wat terug. Met 10,20 seconden eindigt hij als vijfde in de race. Niet genoeg voor de finale. ‘Ik had de energie niet om mijn tempo door te trekken’, stelt hij na afloop vast.

Geen duel Kerley/Jacobs

Ook Kerley wordt uitgeschakeld, net als eerder op de avond regerend olympisch kampioen Marcell Jacobs gebeurde. Van het duel tussen die twee, waar door veel fans naar was uitgekeken, kwam uiteindelijk dus niets.

Het was Lyles die er met de titel vandoor ging. De Amerikaan werd al tweemaal wereldkampioen op de 200 meter, in 2019 en 2022, maar liet zich dit seizoen al steeds nadrukkelijker op de 100 meter gelden. Achter hem liep Letsile Tebogo uit Botswana naar zilver, in 9,88. In dezelfde tijd eindigde de Brit Zharnel Hughes als derde. Het verschil tussen zilver en brons? 0,001 seconde.

Bij de WK atletiek van vorig jaar, in het Amerikaanse Eugene, was er voor het eerst sinds 1997 geen enkele Nederlandse inbreng op het koningsnummer, de 100 meter en ook niet op de 200 meter. Een gebrek aan talent, was de conclusie van toenmalig sprintbondscoach Bart Bennema. Zonder Dafne Schippers, die al jaren met een haperend lichaam kampt, en Churandy Martina, bij wie de jaren gaan tellen, was er even niemand anders.

Een jaar later, Bennema werd in de tussentijd naar de uitgang gedirigeerd, ziet de wereld er voor de Nederlandse sprint plots anders uit. Na jaren van blessureleed brak Bouju dit seizoen door met 10,02 seconden. Hij was vorig jaar in Eugene al wel lid van de 4x100-meterploeg, maar plaatste zich dit jaar voor een individueel WK-optreden.

Eerste solorace

Zaterdagavond trad hij aan voor zijn eerste solorace op een groot toernooi. Ook al was hij onervaren, toch wist Bouju brutaalweg die race te winnen. ‘Ik was niet zo nerveus als ik dacht te zijn. Ik voelde weinig druk omdat ik niets te verliezen had. Ik kom hier voor de ervaring en probeerde er tegelijkertijd wel alles uit te halen.’

Hij had advies meegekregen van Martina, de enige Nederlander die ooit sneller was dan Bouju, die opgroeide in Engeland. De 39-jarige heeft meer ervaring dan wie dan ook. Hij was op vijf Olympische Spelen (tweemaal voor de Nederlandse Antillen, drie keer voor Nederland) en deed acht keer aan een WK mee. ‘Hij zei me dat ik niet bang moest zijn. Ik denk dat hij het talent in mij herkent en dat helpt me.’

De grens van 10,00 seconden, waar hij zijn zinnen ook op heeft gezet, stak hij nog niet over. Hij klokte 10,09 in de serie en 10,20 in de halve finale. Het heeft geen zin om te veel over die barrière na te denken. ‘Als de tijd komt, komt ie.’

Persoonlijk record

In het sportershotel zag de 20-jarige Seedo haar landgenoot op zaterdagavond doorstoten naar de halve finale. ‘Daar zijn Raphael en ik wel goed in. We staan er als we er moeten staan.’ En dat bleek. Al was zij met 11,11 niet de snelste in haar serie, het was wel een nieuw persoonlijk record en genoeg voor een plekje in de halve finale. Ze was er dolgelukkig mee. Stuiterend van de opwinding stond ze na afloop de pers te woord. ‘Ik ben echt heel blij, maar ik heb ook wel wat cafeïne genomen, dus dat telt op.’

Seedo kan nog dromen van een grotere stunt. Haar halve finale is op maandagavond en de finale volgt later op diezelfde dag. ‘Het is moeilijk om te zeggen dat er meer in zit. Maar met de sfeer in het stadion bij de halve finale erbij, hoop ik het wel. Ik zal nog harder moeten gaan.’

Ook op de 200 meter bij de vrouwen heeft Nederland deze WK weer een ijzer in het vuur, met de 25-jarige Tasa Jiya. Er is volgens Bouju een nieuwe generatie opgestaan. ‘Dit is zeker een nieuwe start. Wij willen het sprinten in Nederland weer omhoog krikken. Daar zal nog wat tijd en geduld voor nodig zijn, maar ik ben klaar voor de toekomst.’