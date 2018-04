Met Bob Jungels krijgt ook Luik-Bastenaken-Luik een winnaar uit de ploeg van Quick-Step

Als kopman was Julien Alaphilippe aangewezen. Hij had nog vleugels na zijn zege van afgelopen woensdag, op de Muur van Hoei, en wilde zijn goede vorm doortrekken. Maar als Jungels op twintig kilometer van de streep wegspringt uit het groepje met favorieten, en niemand hem kan achterhalen, ruikt hij plots de zege.



In de achtervolgende groep schakelt Alaphilippe moeiteloos over op de rol van knecht. Het is één van de pijlers onder het succes van Quick-Step: de opofferingsgezindheid. 'Quick-Step is niet zozeer een team, het voelt eerder als een familie', zegt Jungels. 'We vertrouwen elkaar, kennen elkaars kwaliteiten en iedereen weet dat hij vroeg of laat een kans krijgt om voor eigen succes te gaan.'



Voor een 25-jarige renner is Jungels al een vrij complete renner. Als jongeling won hij Parijs-Roubaix bij de beloften, nog beter is hij in klimmen en tijdrijden. Die kwaliteit komt hem goed van pas in de finale van Luik-Bastenaken-Luik, waarin hij het jagende groepje voorblijft. In 2016 reed hij drie dagen in de leiderstrui in de Giro d'Italia, een jaar later droeg hij het roze tricot vijf dagen. Komende zomer rijdt hij de Tour de France, waarin hij ploegmanager Geert Coeman wel eens kan verrassen.



De jonge, enthousiaste Jungels staat volgens Coeman symbool voor het gevoerde beleid bij Quick-Step. 'Teambaas Patrick Lefevere heeft een neus voor jong talent. Hij haalt ze al vroeg naar zijn ploeg om ze vervolgens zelf op te leiden. Hij kijkt vooral naar de potentie van de renner, niet naar wat ze op dat moment al kunnen. Daarin maakt hij het verschil', aldus Coeman.

We vertrouwen elkaar, kennen elkaars kwaliteiten en iedereen weet dat hij vroeg of laat een kans krijgt om voor eigen succes te gaan