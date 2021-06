Met ‘bad boy’ Benzema zijn alle plooien weer gladgestreken

Karim Benzema neemt een penalty in een oefenwedstrijd tegen Wales op 2 juni – en mist dit keer. Beeld AFP

Karim Benzema stelde dat de bondscoach van het Franse elftal Didier Deschamps ‘gezwicht was voor racisten’ toen die besloot bij zijn beslissing uit 2015 te blijven om de Real Madrid-spits van Algerijnse komaf niet meer op te roepen. Benzema sprak ook badinerende woorden over zijn concurrent Olivier Giroud. Deschamps en Giroud bereikten sindsdien de EK-finale (2016) en wonnen de wereldtitel (2018). En toch is de inmiddels 33-jarige Benzema weer opgeroepen voor de nationale ploeg, die dinsdagavond aantreedt tegen Duitsland, de grootste kraker van de eerste speelronde.

Duitsland ondertussen heeft zijn eigen verloren zonen, aanvallende middenvelder Thomas Müller en verdediger Mats Hummels. Zij werden gepasseerd na het dramatisch verlopen WK 2018, maar recentelijk toch weer teruggehaald door bondscoach Jogi Löw voor een laatste gezamenlijke dans op een eindtoernooi.

In algemene zin sprak Deschamps over dat je je ploeg soms moet verrassen, de routines doorbreken. ‘Bij een toernooi gelden andere wetten’, verklaarde Löw zijn U-bocht.

Ingeslikte ego’s voor dat ene grote doel, dat grappig genoeg parallel loopt aan het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Europa om de banden met vooral Duitsland en Frankrijk aan te halen.

Op zijn hoogtepunt

‘We hebben elkaar gezien en lang, heel lang met elkaar gesproken,’ vertelde Deschamps een maand geleden over de rentree van Benzema. ‘Daarna heb ik heel lang nagedacht en ben ik tot deze beslissing gekomen. Mijn eigenbelang staat altijd op de tweede plaats. Ik ben niet de eigenaar van de nationale ploeg. We wonnen zonder Karim, maar hij is op zijn hoogtepunt en ook een andere speler, we kennen elkaar goed en hij kan dit team beter maken.’

Ook Giroud zit nog bij de selectie, maar hij kende een moeizaam seizoen bij Chelsea zonder veel speeltijd, terwijl Benzema in topvorm stak bij Real Madrid. Giroud hekelde in de voorbereiding de gebrekkige aanvoer, wat tot irritatie zou hebben geleid bij die andere steraanvaller Kylian Mbappé.

Frankrijk en Duitsland zitten in de groep des doods met ook nog Europees kampioen Portugal en Hongarije. Sinds medio 2019 scoort Frankrijk betrekkelijk moeizaam, ondanks al het samengebalde talent dat Deschamps tot zijn beschikking heeft.

Voor Benzema, die met een lichte blessure kampte in de voorbereiding, staat in oktober een proces op de rol over zijn vermeende betrokkenheid bij een poging om zijn voormalige ploeggenoot Mathieu Valbuena te chanteren in een sekstape-schandaal. Benzema reageerde op de vastgestelde proefdatum door op Instagram te posten: ‘Ja, eindelijk, laten we gaan. Laat de maskerade voor altijd eindigen.’ Hij gebruikte in maart vorig jaar ook Instagram om zichzelf een ‘Formule 1-auto’ te noemen en Olivier Giroud ‘een skelter... en dan ben ik nog aardig’.

Bij zijn terugkeer meldde Benzema dat de kou met Deschamps snel uit de lucht was en dat hij geen problemen heeft met andere ploeggenoten. ‘Laten we vooruit kijken.’

Hilarische podcast

Naar Duitsland dus dat zich wapent voor een nieuwe blamage. Er werd drie jaar gebouwd aan een vernieuwd elftal door Löw. Maar dat gaat soms lelijk onderuit. In de kwalificatie werd thuis verloren van Noord-Macedonië, kort nadat Löw bekendmaakte na het EK te stoppen. Pijnlijker nog was de 6-0 nederlaag tegen Spanje in de Nations League. Hummels kende met Borussia Dortmund niet eens zo’n heel best seizoen, maar positioneel en in de passing is hij nog steeds van ongeëvenaarde klasse. Müller won sinds zijn absentie na het WK 2018 drie Bundesliga-titels, twee Duitse bekers en een Champions League. Hij steekt al een paar seizoenen in grootse vorm, vooral als aangever. Hummels en Müller, die samen een bij tijd en wijle hilarische podcast vullen, ‘Tho-Mats’, gaan zeker bij de start van het toernooi een hoofdrol vervullen als leiders samen met Neuer, Rüdiger, Gündogan en Kroos, achter de aanvallers Gnabry, Havertz en Sané.

Die laatste kreeg de Duitse pers op zijn dak nadat hij à la Memphis Depay met met een ‘buitensporig’ kledingstuk, in zijn geval een bontjas, bij het nationale team verscheen. ‘Ik schijn mensen te ergeren, maar ik heb het gevoel dat ik anders word beoordeeld dan anderen,’ vertelde hij aan Der Spiegel. ‘Het is niet alsof ik thuis diamanten en gouden kettingen heb. Ik hou van mode en wil gewoon de kleding dragen die ik leuk vind.’ Van de enorme tatoeage van zichzelf op zijn rug in het tenue van zijn vorige club Manchester City had hij wel spijt. Inmiddels is dat bijgewerkt tot het Duitse tricot wat de Duitse pers alweer milder stemde.

Duitsland won het laatste oefenduel met ruime cijfers (7-1) van Letland wat het zelfvertrouwen nog verder deed opkrabbelen. Frankrijk hoopt met het aanvalstrio Mbappé-Griezmann-Benzema op frivoler voetbal dan op het WK. Achter hen staan veelal dezelfde klasbakken als drie jaar terug zoals Pogba, Kanté, Varane en Lloris. Al met al maakt dat van Frankrijk toch de topfavoriet.