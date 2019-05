Met Arjen Robben verdwijnt de romantiek in München

Arjen Robben geeft assistent-trainer Peter Hermann en zichzelf een bierdouche. Beeld BSR Agency

Het is zijn laatste optreden in de Allianz Arena en de nummer 10 van Bayern München speelt prompt een hoofdrol die vooraf onmogelijk is te regisseren. Zelfs als invaller drukt Arjen Robben zijn stempel op de 29ste landstitel voor de ‘Rekordmeister’, de zevende op rij.

Hij heeft langzaam toegewerkt naar de apotheose van een tienjarig verblijf in München. Met de eveneens afscheid nemende Franck Ribéry (36) lijkt Robben (35) in de kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (5-1) over het veld te zweven. Twee dertigers veranderen nog één maal in gretige tieners, die verliefd zijn op de bal.

Flashback 1: junior of veteraan

Op 17 december 2000 komt Robben nog met de fiets uit Bedum naar het oude Oosterparkstadion in Groningen. Hij heeft al een keer mogen invallen bij het eerste team, en krijgt tegen Feyenoord zijn eerste basisplaats. Detoeschouwers zien een klassiek pingelmannetje bij wie de bal aan zijn voet kleeft. Robben daagt de veel oudere Feyenoord-verdediger Kees van Wonderen uit en tijdens zijn dribbels. De contouren van de latere wereldster zijn zichtbaar.

Bijna negentien jaar later lijkt hij de tijd te hebben teruggezet. Robben heeft een maandenlange revalidatie bijtijds voltooid om zijn afscheid bij Bayern München op het veld te vieren. Met een intensieve warming-up illustreert Robben zijn beleving. Hij is in bijna twee decennia als profvoetballer niet veranderd. De veteraan heeft nog altijd het hart van een junior.

Bij een 3-1-voorsprong voor Bayern München tegen Eintracht Frankfurt is Ribèry al ingevallen, Sanches moet al snel de geblesseerde Goretzka vervangen. Coach Nico Kovac heeft nog één wissel en Robben maakt zich op voor zijn laatste duel in de Bundesliga. Hij gebaart naar de bank, mag ik al?

Hier staat een steigerend veulen dat de regels tart als hij het verlossende seintje van de fysiotherapeut krijgt. Robben stormt dwars over het veld naar de middenlijn. Zo snel heeft hij in tijden niet gesprint, in 2019 is Robben weer voor even de onbevangen tiener uit 2000. ‘Het kind in mij stond op’, zegt hij. En het kind in Robben wil maar één ding: voetballen.

Flashback II: teen of hak

Eindelijk draagt Bayern München weer zijn gouden vleugels, met ‘Robbery’ op de flanken. Bijna symbolisch heeft de jeugd nog één keer plaatsgemaakt voor de oude garde en Ribery is de eerste architect van het gedroomde vaarwel. De Franse oud-international betovert de Eintracht-verdedigers Abraham en Da Costa en het stiftje met de rechtervoet voor de 4-1 is wonderschoon.

Zo ging het altijd in het afgelopen decennium, als Ribéry schittert kan Robben niet achterblijven en andersom. Ze zijn absolute tegenpolen, Robben zal nooit als Ribèry in Dubai provocerend een biefstuk met bladgoud voor 1.200 euro bestellen, of zijn vele criticasters vervolgens de huid vol schelden op Twitter. Ribery is de schelm, Robben de ideale schoonzoon met zijn voetballende kinderen in een hoekje van de Allianz Arena.

En dan krijgt het jongensboek een laatste hoofdstuk, met een subtiel tikje werkt Robben de bal achter doelman Trapp: 5-1. De ontlading is intens na zijn 99ste treffer in de Bundesliga. ‘De adrenaline spoot door mijn lichaam. Het was een onbeschrijfelijk moment, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Je moet hebben gespeeld om te kunnen begrijpen wat ik voelde.’

Prompt doen de spelers van Bayern München alles om Robben ook zijn 100ste doelpunt in competitieverband te bezorgen. Hij krijgt hem op een presenteerblad, zoals in de WK-finale in 2010 tegen Spanje. Hoe vaak heeft Robben dat welhaast traumatische moment niet voorbij zien komen? Met zijn teen voorkwam keeper Casillas een Nederlandse wereldtitel, zaterdag loopt Eintracht-keeper Trapp de verkeerde kant op als Robben de hoek voor het uitzoeken heeft. De teen van Casillas is nu de hak van Trapp, Het blijft bij 5-1.

Volgens Bayern-aanvoerder Thomas Müller keert zaterdag met het duo Ribéry en Robben de romantiek terug in het voetbal. ‘Dit kun je vooraf toch niet bedenken? We zwaaien twee legendarische voetballers uit en ze scoren allebei. En we worden ook nog eens voor het eerst sinds lange tijd landskampioen in eigen huis. Dit zullen Robben en Ribéry nooit meer vergeten.’

Flashback III: stoppen of doorgaan

Voor de wedstrijd tegen Eintracht heeft Robben zijn roemrijke verleden bij Bayern van zich afgeduwd. Maar er is geen ontkomen aan. ‘Dames en heren, hier is onze Mister Wembley’, roept de speaker. En prompt keren we op het grote beeldscherm in de Allianz Arena terug naar 2013, naar de eerste Duitse finale van de Champions League tussen Bayern München en Borussia Dortmund.

Na de verloren finale in 2012 tegen Chelsea werd de Nederlandse international nog weggehoond als ‘Arjen Floppen’, omdat hij een penalty had gemist. Zijn glorieuze revanche ontketent ook zes jaar later nog euforie. Robben ziet zijn meesterwerk opnieuw voorbij komen. ‘Robben, Robben, Tooooooorrrrr’, 2-1 Bayern.’ De Allianz Arena is een tempel van genot. Op sjaals en spandoeken wordt de ultieme triomf vereeuwigd: ‘Mister Wembley, Arjen hat’s gemacht.’

Langs de erehaag van oud-spelers loopt Robben naar het podium. Met Ribèry en de eveneens uitgezwaaide Rafinha mag hij de schaal optillen, zijn achtste landstitel in tien jaar. De ‘stap terug’, zoals Robben zijn verhuizing in 2009 van Real Madrid naar München betitelde, bleek de opmaat naar tien jaar voetbalplezier. De talrijke blessures voor de ‘man van glas’ vanwege zijn explosieve spel bleken ondergeschikt.

Pep Guardiola had het Robben als trainer van Bayern nog voorgehouden. ‘Geniet van het spel zolang het nog kan.’ En nu weet hij het even niet meer. Nog zo’n seizoen aanmodderen met kwetsuren ziet hij niet zitten. Miljoenen opstrijken in de woestijn van Qatar of de Chinese competitie? Hem niet gezien. Maar wat dan wel?

Terug naar zijn roots bij FC Groningen of nog een jaartje PSV? Stoppen is ook een optie. ‘Eerst nog de bekerfinale tegen Leipzig spelen en dan bepaal ik mijn keuze.’ Mooier dan zijn meesterlijke afscheid bij Bayern wordt het toch niet? Robben laat de vraag even op zich inwerken voor hij de spelersbus instapt. Een weemoedige glimlach trekt over zijn gezicht. ‘Je weet het nooit.’