Met alleen de Nederlandse vlag in top bij de EK’s in Hamar heeft het schaatsen stof tot nadenken

Patrick Roest heeft op de 10 km het beslissende gat met de Noor Sander Eitrem geslagen. Beeld ANP

Patrick Roest hield het nog netjes. ‘Ik heb, denk ik, geen dingen gesloopt’, zei hij lachend in de catacomben van het Vikingskipet. Hij kon nog vrolijk zijn, want het was allemaal goed afgelopen. Maar door minstens één fout en een ijzersterke jonge Noorse tegenstander ging er bijna een streep door de prolongatie van zijn Europese titel .

‘Normaal toon ik niet heel veel emotie’, zei Roest met veel zelfkennis , ‘maar op dat moment baalde ik enorm. Ik was gewoon boos op mezelf dat ik zo’n rit had gereden.’

De regerend kampioen blunderde op de 1.500 meter, op zo’n manier dat een geroutineerde schaatser als hij het zichzelf wel kwalijk moest nemen. In een rechtstreeks duel met zijn grootste concurrent Sander Eitrem kwam hij in de problemen op de laatste kruising. De 20-jarige Noor had vanuit de buitenbocht voorrang. Roest probeerde hem voorbij te schaatsen, maar kwam tekort en moest inhouden.

Gewoon een fout

‘Dat was een gewoon een fout’, oordeelde hij. Eitrem reed met 1.44,44 een fantastische tijd – slechts 0,17 boven het baanrecord van Shani Davis – maar door zijn geschutter liep het verschil met de Noor onnodig op tot 1,39 seconde, waardoor de Nederlander ook nog de leiding in het klassement verloor.

‘Er was wel wat werk aan de winkel’, gaf zijn coach Robin Derks toe. Hij had Roest eerst maar laten uitrazen. Toen hij weer rustig was, duwde hij de feiten onder de neus van zijn pupil. Die waren volgens hem dat Roest eigenlijk prima reed. ‘Subjectief voelt het allemaal slecht. Maar als je gewoon kijkt naar het papier, dan was het onder de streep best goed.’

Maar Roest had een dag eerder ook al een tik te verwerken gekregen. Op de 5.000 meter, zijn favoriete afstand, moest hij Eitrem voor laten gaan. Uitgerekend in Hamar, waar hij vorig jaar dramatisch onderuitging op het WK allround. Op de afsluitende 10 kilometer zakte hij toen volledig door het ijs, waardoor Nils van der Poel met de titel aan de haal ging.

De Zweed was nu ook aanwezig in het Vikingsschip, maar volgens Roest spookte het toernooi nauwelijks door zijn hoofd. Vorig jaar voelde hij zich fysiek niet goed, een dag na het toernooi testte hij positief op corona. Daar was dit jaar geen sprake van.

Knop omgezet

‘Natuurlijk denk je daar een beetje aan’, zei coach Derks niettemin, ‘maar hij heeft de knop omgezet en dat is gelukt. Dat is superknap.’

Eenmaal uitgeraasd kwam Roest zelf met het plan voor de tien kilometer. ‘Terugbluffen’, noemde Derks het. De Noor heeft nog weinig ervaring op de tien kilometer, zijn persoonlijke record zei weinig over wat hij zou kunnen. Roest wilde hem niet te veel de kans geven om in de race te groeien. Hij ging in de aanval en bleef de Noor vijfentwintig rondjes voor. Met zijn 12.58,09 maakte hij zijn achterstand op de Noor goed. Eitreim finishte in 13.04,24, genoeg voor het zilver, ruim voor de Belg Bart Swings.

‘Ik ben gewoon heel blij met deze titel en ik ben ook gewoon heel blij met het toernooi’, zei de opgeluchte Roest. ‘Want ik denk dat Eitrem en ik het allrounden wel weer een beetje op de kaart hebben gezet met zo’n mooie strijd tegen elkaar.’

Antoinette Rijpma-De Jong, die de allroundtitel zal opeisen, in gevecht met de Noorse Ragne Wiklund op de 3.000 meter. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Dat is heel erg nodig, want het allrounden is in de loop der jaren meer en meer een Nederlandse hobby geworden. Bij de mannen won sinds 1993 drie keer een niet-Nederlander een EK, op de WK’s waren dat er vijf. Zeker in de jaren dat Sven Kramer domineerde, namen de vraagtekens over de levensvatbaarheid toe.

Wat niet helpt, is de nieuwe indeling van het schaatsseizoen die sinds 2018 geldt. Daarvoor werden er drie WK’s – allround, sprint en afstanden – georganiseerd. Dat was te onduidelijk en te veel, vond de ISU. Nu is er elk jaar maar één WK-weekend; het ene jaar een gecombineerd sprint/allround-toernooi, het andere jaar een WK afstanden. In Europa wisselen de EK’s af.

Sterfhuisconstructie

Voor het allrounden heeft dit in de praktijk veel weg van een sterfhuisconstructie. De discipline staat sowieso onder druk omdat het internationale schaatsen veel meer gericht is op de individuele afstanden. Daar gaat het om bij de Olympische Spelen en daar zit de grootste, ook commerciële, aantrekkingskracht. Met slechts één internationaal allroundtoernooi per jaar neemt de animo nog meer af.

‘Vroeger had je een EK en een WK’, zei de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje. ‘Dan had het veel meer zin om te trainen.’ Zeker in de jaren dat de toernooien plaatsvonden in januari en februari, relatief dicht op elkaar. ‘Het is niet dat we nu niets doen, maar we zijn toch vooral gericht op de afstanden.’

Het was te zien bij het allroundtoernooi van de vrouwen, waar Ragne Wiklund eigenlijk al na de 500 meter kansloos was voor de eindzege. Dankzij een sterke drie en vijf kilometer klom ze nog wel naar de tweede plek, voor Marijke Groenewoud. Antoinette Rijpma-de Jong mocht op de afsluitende 5.000 meter ruim 12 seconden verliezen. Het was 8,04, waardoor ze haar derde Europese titel behaalde.

Daar was ze ‘ongelooflijk trots’ op. Ze is wel een van de weinige schaatsers die deze EK als meer dan een tussendoortje zien. Bij de mannen deden dit jaar maar veertien schaatsers mee, een diepterecord. Door de zege van Roest stonden er bij het allrounden en het sprinten vier Nederlandse winnaars op de hoogste trede van het podium. Bij de mannen – zowel allround als sprint – waren er nog mooie gevechten om de titel, maar die kunnen niet verhullen dat de spoeling in Europa dun is.

Verontschuldigend

‘Daar kan ik ook niks aan doen, hè’, zei Jutta Leerdam dit weekend een paar keer, bijna verontschuldigend. De sprintster moest steeds maar vragen beantwoorden over haar dominantie op het sprinttoernooi, waar het ontbreken van de Russinnen het meest werd gevoeld. Alleen landgenote Femke Kok kon nog een beetje in haar spoor volgen. De gehoopte tegenstand van Vanessa Herzog bleef beperkt, al haalde ze brons.

Jutta Leerdam wordt na de laatste 1.000 meter gefeliciteerd door Femke Kok. Beeld ANP

Ook Leerdam was natuurlijk blij met haar Europese titel, maar ze ruilt de tweejaarlijkse EK/WK graag in voor jaarlijkse WK. Zoals vrijwel alle schaatsers en coaches, niet alleen uit Europa. Dat de sporters zelf voor zijn, wil alleen nog niet betekenen dat het gaat gebeuren. Daarvoor is een moeizaam proces nodig is via de bureaucratie van de ISU, de internationale schaatsbond.

De hoop is dat de Noors-Nederlandse strijd weer een injectie geeft. Eitrem is pas 20 jaar, Wiklund 22 jaar. Daar is de rek nog lang niet uit. ‘Ik ga een beetje meer sprinten’, zei de zilveren medaillewinnares lachend.

‘Ik ben blij dat we hier hebben gestreden’, concludeerde Roest. ‘Zodat we de Noren weer een beetje hebben laten genieten van het allrounden.’ Dat is broodnodig, besefte hij. ‘Ik hoop ook dat er weer wat meer Noren naar het stadion komen, want ik heb eigenlijk nog nooit in zo’n leeg Vikingskipet geschaatst.’