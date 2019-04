Met agressief, briljant spel wint Carlsen het Vugar Gasjimov-toernooi

Magnus Carlsen tijdens de laatste ronde van de 81e editie van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Beeld ANP

Eind vorig jaar wankelde voor het eerst sinds 2011 Carlsens eerste plaats op de ­wereldranglijst. De Amerikaan Fabiano ­Caruana was hem zo dicht genaderd dat zijn dierbaarste bezit in groot gevaar was. Vier maanden later heeft Carlsen weer ruim afstand genomen van zijn gevaarlijkste rivaal. De voorsprong op Caruana is opgelopen tot 42 punten.

In de eindfase van het toernooi in ­Shamkir steeg Carlsen naar grote hoogte. Eerst versloeg hij Anish Giri in een door de commentatoren luid bejubelde partij. De winnaar was zelf minder enthousiast. Hij vond dat hij in een overweldigende stand gemakzuchtig was geweest en een te ­prozaïsche weg naar de winst had ­gekozen.

Een dag later stelde Carlsen de eindzege veilig door voormalig WK-uitdager Sergey Karjakin te verslaan in een sublieme partij. Een korte remise in de slotronde lag voor de hand, maar Carlsen was nog niet klaar. Met een afgetekende zege op Alexander Grisjoek completeerde hij zijn beste toernooiprestatie van de laatste jaren.

Karjakin – Carlsen Shamkir 2019 1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 6. Pdb5 d6 7. Pd5 Pxd5 8. exd5 Pe7 9. c4 Pg6 10. Da4 Ld7 11. Db4 Lf5 12. Da4 Ld7 13. Db4 Lf5 14. h4 h5 15. Lg5 In plaats van 15. Le3, de zet die Caruana koos in de 12de WK-partij tegen Carlsen. 15 ... Db8 16. Le2 a6 17. Pc3 Dc7 18. g3 Le7 19. Le3 e4 20. 0-0 0-0! 21. Lxh5 Volgens Carlsen is deze stelling niet gemakkelijk voor wit. Hij staat een pion voor, maar zwart speelt op mat en wit moet zien te overleven.’ 21 ... Pe5 22. Le2 Dd7 23. Da4 Dc8 24. c5 dxc5 25. Pxe4 c4 Diagram links 26. Pc3? Na deze zet komt wit in grote moeilijkheden. Na 26. Dc2 Te8, gevolgd door ... Lc5 heeft zwart voldoende compensatie voor de pion. 26 ... b5 27. Dd1 b4 28. Pa4 Carlsen verwachtte 28. d6, waarna hij van plan was verder te gaan met 28 ... Td8 29. Pd5 Lxd6 30. Pb6 Dc6 31. Pxa8 Lh3 32. f3 Pg4. 28 ... Le4 29. Dd4 Df5 30. f4 Dg6 31. Lf2 Pd3 32. h5 Df5 33. Lg4? Met 33. Lxd3 cxd3 34. De5 Lf6 35. Dxf5 Lxf5 kan wit vechten. 33 ... Dxg4 34. Dxe4 Ld6 35. Dg2 Tae8 36. Ld4 Dxh5 37. Df3 Dg6 38. Kh1 Te4 39. Lf2 Tfe8 Nu is er geen verdediging tegen de dreiging 40 ... Pxf2+ 41. Txf2 Te3. Wit geeft op.