Met aanstelling Boorman zet turnbond alle persoonlijke coaches op zijspoor

Simon Biles (l) uit de VS wordt omarmd door haar coach Aimee Boorman na deelname aan de finale van de Olympische Spelen van Rio 2016. Beeld EPA

Boorman begint al bij de Europese titelstrijd van eind april in Zwitserland en krijgt assistentie van José van der Veen. Mannencoach Bram van Bokhoven is de supervisor. Met de aanstelling van Boorman worden alle persoonlijke coaches van de Nederlandse topturnsters op een zijspoor gemanoeuvreerd. Zij liggen onder vuur, sinds de vorige zomer vele getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen.

Vincent Wevers, coach van het jaar in 2016, mag zijn dochters Sanne en Lieke en ook zijn pupillen Vera van Pol en Naomi Visser niet begeleiden, indien die worden geselecteerd voor de Spelen. Sanne Wevers verdedigt in Tokio haar olympische titel op balk. Nederland mag een ploeg van vier (plus twee reserves) afvaardigen naar Japan.

Voldongen feit

De maatregel is genomen door de directie van de gymnastiekunie KNGU. Technisch directeur Mark Meijer legde het donderdag als een voldongen feit neer bij de turnsters en de coaches die dagelijks in het trainingscentrum van Heerenveen aan hun vorm werken. ‘Het kwam voor hen als een heftig besluit’, aldus Meijer die vorige zomer na het uitbreken van het schandaal het topsportprogramma van zijn bond stillegde. Dat was toen tijdelijk.

Andere getroffen coaches zijn Wolther Kooistra, de Amsterdamse trainer van brugspecialist Sanna Veerman, en Nico Zijp, de Bossche begeleider van sprongtalent Tisha Volleman. Tegen hen lopen, evenals tegen Wevers, tuchtrechtelijke trajecten bij het ISR, het Instituut Sport Rechtspraak.

In een eerder stadium had technisch directeur Meijer al afgerekend met twee andere zeer bekritiseerde turntrainers: Patrick Kiens en Frank Louter. Kiens, gewaardeerd choreograaf, is de persoonlijke coach van Nederlands beste allrounder, Eythora Thorsdottir. Louter werkt in Almelo met jeugdige talenten. De twee wilden zich niet neerleggen bij de veranderde aanpak van de bond die een ‘pedagogische wasstraat’ inhoudt.

Inleider cultuuromslag

Boorman, die zich in de VS niet neerlegde bij de keiharde aanpak van het Roemeense echtpaar Karolyi, kwam in februari op uitnodiging naar Amsterdam, als inleider van een cultuuromslag. Zij zei tegen Trouw: ‘Wereldwijd is er bij het coachen van turntalenten te lang de nadruk gelegd op gehoorzaamheid. Ik probeer mijn hele carrière al om een positieve impact te hebben op onze sport, niet alleen in Amerika, maar ook over de grens. Nederland lijkt open te staan voor veranderingen waarbij ook rekening wordt gehouden met de behoeften van de sporters. Daarom ben ik hier.’

De KNGU onderhandelde met haar, toen duidelijk werd dat de onduidelijkheid omtrent de uitspraken van het ISR over coaches als Wevers, Kooistra en Zijp nog lang zal blijven. Inclusief hun kans op beroep aantekenen zal daar nog maanden overheen gaan, zo heeft ISR-woordvoerder Van Aller laten weten.

In de olympische aanloop laat Boorman zich assisteren door de persoonlijke coaches. In Zwitserland, bij de EK in Basel van 21 tot 25 april, zijn zij zelfs in persoon aanwezig. Het geldt als een overdracht. Daarna wordt de rol van Boorman en Van der Veen steeds nadrukkelijker. Zij gaan naar Tokio, de anderen blijven thuis. Technisch directeur Meijer wilde niet preciseren hoe de turnsters de opgelegde breuk met hun vertrouwde coaches hebben ervaren. ‘Het moet verwerkt worden’, aldus de TD.