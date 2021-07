Met 33ste etappezege in Valence heeft Cavendish legendarisch record in het vizier

Een juichende Cavendish passeert de finish, net voor Wout van Aert (rechts) en Jasper Philipsen. Beeld Getty Images

In de eindsprint was hij nipt sneller dan Wout van Aert. De Belg had in de eerste Tourweek gele trui-ambities gekoesterd, maar dat mislukte. Hij raakte kopman Primoz Roglic kwijt en dus besloot hij zijn bakens te verzetten en mengde zich voor het eerst in deze Tour nadrukkelijk in de sprint. Hij stoomde in de laatste meters snel dichterbij, maar kwam net te laat. Derde werd zijn landgenoot Jasper Philipsen.

De etappe vanuit Albertville was 190 kilometer lang, maar begon pas echt na zo’n 165 kilometer, toen in de aanloop naar Valence de wind door het open landschap aantrok. Dat resulteerde in een nerveus wedstrijdeinde. Waaiers lagen op de loer terwijl de mannen met snelheden tot 75 kilometer per uur over de smalle wegen snelden.

Tien kilometer later was het voor in het peloton weer raak, toen onder anderen Van Aert, Wilco Kelderman en Mark Cavendish een breuk forceerden. Geletruidrager Tadej Pogacar dichtte zelf het gat. Dat was net op tijd, want tien kilometer voor de finish scheurde de groep aan stukken met de belangrijkste renners, sprinters en klassementsrijders, in het eerste deel. Pogacar hield zijn ruime voorsprong in het klassement zo eenvoudig in stand.

Kansloze vluchters

Tot het moment dat er waaiers dreigden was het een saaie rit geweest. Het beeld was steeds hetzelfde: twee kansloze vluchters met een handvol minuten voorsprong en het peloton bestuurd door de sprintploegen.

Opvallend was dat een van de twee vluchters Tosh van der Sande was. Een foto van de 30-jarige Belg was zondagavond door zijn ploeggenoot Thomas De Gendt op Twitter geplaatst. Van der Sande zit nog smerig van de doorregende bergetappe op de grond van zijn hotelkamer met lege ogen een plastic bakje pasta naar binnen te werken, zijn regenjack en koershandschoentjes nog aan. ‘Kun je zien dat het een zware dag was?’, luidde het bijschrift.

Can you tell it was a hard day. @Toshvds pic.twitter.com/vwbt2aqJFB — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) 4 juli 2021

De pastamaaltijd en de rustdag hadden hun werk gedaan, want de 30-jarige Lotto-Soudalrenner voelde zich dinsdagmiddag voldoende hersteld om aan een lange ontsnapping te beginnen. Na een eerste speldenprik van Jérémy Cabot, ging de Belg in de aanval. Hij kreeg Canadees Hugo Houle met zich mee.

Het was direct duidelijk dat het peloton de twee de vrijheid gunde zolang ze zich maar niet met de etappezege zouden bemoeien. Ze kregen vrij snel 5 minuten voorsprong, maar uiteindelijk bleef het lang zo rond de twee minuten schommelen, steeds binnen schootsafstand van de sprintploegen die zich richtten op een sprint en uiteindelijk hun zin kregen.