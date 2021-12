Met 290 km en hangend naast zijn motor racet Zonta van den Goorbergh (net 16) de toekomst tegemoet

Het doet denken aan de familie Verstappen, waar vader Jos zoon Max wegwijs maakte in de autosport. In de motorsport brengt Jurgen van den Goorbergh zijn zoon Zonta alles bij van de wegracerij. Met succes. Zonta is woensdag 16 geworden en rijdt komend seizoen al in de Moto2-klasse.

En of er verschil is. Niet langer 240 kilometer per uur als topsnelheid maar 290. Een vermogen van 160 pk in plaats 60. Nu drie cilinders met een inhoud van 765 cc, voordien een eenpitter van 250 cc. 145 kilo tegen 85. Zonta van den Goorbergh heeft voor het eerst ervaren wat het rijden in de op een na hoogste klasse in de wegracerij voor motoren betekent. Hij heeft vier testdagen op racecircuits in Portimão (Portugal) en Jerez de la Frontera (Spanje) achter de rug.

‘Het was even wennen’, klinkt het droogjes aan de keukentafel in de ouderlijke woning in Breda. ‘Hij zat er goed op’, stelt naast hem vader Jurgen (51) vast, oud-motorcoureur, goed voor enkele top 10-noteringen in races in de zwaarste divisie. De flegmatieke opmerkingen zijn niet vanzelfsprekend. Havo-scholier Zonta, vrijgesteld van lessen en bezig met zijn eindexamen, is woensdag 16 geworden.

De mededeling baarde onlangs dan ook opzien in de motorsport: de jonge Van den Goorbergh maakt komend seizoen zijn entree in de Moto2, de categorie direct onder de MotoGP, de koningsklasse en het terrein van meervoudige wereldkampioenen als Marc Márquez en de net gestopte Valentino Rossi. Komend uit het Moto3 Junior World Championship, slaat hij de Moto3 over.

Jongste in Moto2

Één record heeft hij daarmee alvast in handen, verklaren vader en zoon bijna unisono: hij zal de jongste ooit zijn in de Moto2. De minimumleeftijd gaat in 2023 naar 18 jaar. De maatregel volgt nadat drie jonge coureurs het afgelopen jaar dodelijk verongelukten. Ze waren 19, 15 en 14 jaar. Zonta kende Hugo Milan (14).

Nee, hij is niet blind voor gevaar. ‘Iedereen valt wel een keer. Dat loopt meestal goed af. Maar alle drie zijn aangereden, juist nadat ze gevallen waren. Het had niks met leeftijd te maken.’ Jurgen: ‘De internationale motorsportbond moest iets doen na zulke tragische gebeurtenissen.’ Zonta: ‘Angst heb ik niet. Ik vergelijk het altijd met een lichte blessure, iets aan je hand of zo. Na een of twee ronden voel je dat niet meer.’ Jurgen: ‘De adrenaline neemt het over.’

In een loods achter het huis wordt de omvang van de overstap zichtbaar. Jurgen sleutelt er aan een replica van de driecilinder uit de Moto2. Zo kan Zonta er ook buiten trainingen op circuits mee vertrouwd raken. Dan trekt hij het doek van de motor uit de klasse die zijn zoon verlaat: al moet voor een nieuw exemplaar altijd nog ruim 45 duizend euro worden neergeteld, vergeleken met de Triumph oogt de Honda als een kinderfiets. Alleen al de achterband is ruim twee keer zo breed.

Wat Zonta het lastigst vond, in Portimão en Jerez? ‘Power en snelheid zijn het probleem niet. Het kost wel veel meer kracht om de motor plat te leggen. Je moet meer doseren. Glijden bij het aanremmen voor een bocht deed ik al, maar op deze motor is dat ook mogelijk bij het uitkomen, als je het gas opendraait en het volle vermogen vrij komt .’

Jurgen: ‘Ik was nerveuzer dan hij, ik wist wat hem te wachten stond. Maar ik weet ook wat hij kan. Hij was 11, 12, jaar toen hij al 220 km per uur reed. Hij is ermee opgegroeid. Al snel zag ik dat dit goed kwam.’ In Jerez, waar ook toekomstige concurrenten trainden, lag zijn beste rondetijd drie seconden achter die van de snelste, op naam van de veel ervarener Spanjaard Arón Canet. ‘Eerst schrok ik, toen die voorbij kwam. Zo hard! Later kon ik hem heel behoorlijk bijhouden.’

Opgegroeid met de motor

Als ventje van drie turven hoog, stuurde hij al slippend op een minibike langs kegels in de garage. De behendigheid werd aangescherpt op een trialmotor, waarop hij als 8-jarige van hindernis naar hindernis sprong. De eerste liefde was de cross. Niet voor niets rijdt hij met 84, het nummer van wereldkampioen en mede-Brabander Jeffrey Herlings. Hij deed nog volop mee aan het Nederlands kampioenschap, totdat hij op zijn 10de voor het eerst op een wegracemotor stapte, een 100 cc Honda. Niet dat hij meteen overtuigd was. ‘Ik kon niet kiezen. Op die leeftijd kun je zo’n afweging niet maken. Ik zei tegen mijn ouders: zeggen jullie het maar.’

Vader Jurgen en zoon Zonta van den Goorbergh. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Dat het vervolg op het asfalt lag, was niet verbazingwekkend. Daar ligt het verleden van zijn vader. Jurgen van den Goorbergh was rond de eeuwwisseling de enige Nederlandse coureur in de koningsklasse – eerst de 500 cc, later de MotoGP. Zijn claim to fame was een kortstondige eerste plek tijdens de TT in Assen, in 2000, toen hij vanaf het achterveld in één ronde iedere voorganger passeerde.

Een jaar eerder stond hij ook in de schijnwerpers toen hij op hetzelfde circuit tijdens een training met een snelheid van 286 kilometer per uur onderuit ging, vermoedelijk als gevolg van een kapot voorwiel. Hij krabbelde ongedeerd weer overeind. Intussen heeft hij twaalf keer deelgenomen aan de rally Parijs-Dakar, zowel op de motor als in de buggy.

Coach, mentor, manager, monteur

Voor Zonta is hij nu coach, mentor, manager en monteur tegelijk. In het Moto3 Junior World Championship reden ze in een eigen team. Zonta: ‘Je kunt zeggen dat ik alles van hem heb geleerd. Maar het ging er soms pittig aan toe. Dan zei hij: je hangt niet naast je motor. Ik zei: niet zeuren, ik hang er wel naast. Hij liet beelden zien: zie je wel, je hangt er niet naast. Dat was dan even slikken.’

Jurgen: ‘Ik zag dat hij zijn hoofd in bochten op de tank hield. Dat moet je niet doen.’ Zonta: ‘De manier van rijden is ook veranderd. Mijn vader zat veel rechter op de motor, hij boog zelfs zijn hoofd in bochten de andere kant op.‘ Jurgen: ‘Zonta heeft een eigen, een moderne rijstijl ontwikkeld. Zo ver er naast hangen, deden wij niet. Nu raken de ellebogen van de coureurs soms de grond.’

Zonta van den Goorbergh tijdens testritten in de Moto2-klasse. Beeld .

Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat Zonta een klasse zou overslaan. Van den Goorbergh rekende erop dat hij in de Moto3 onderdak zou vinden bij een team van Petronas. Maar de Maleisische oliemaatschappij trok zich terug als sponsor. Bij het Nederlandse team RW Racing, al actief in de Moto2, was een plek vrij, naast de Belg Barry Baltus. De manager, oud-coureur Jarno Janssen, is een goede bekende. Wat meespeelde was dat Zonta een groeispurt doormaakt en lijf en leden steeds moeilijker kwijt kan op de kleinere machine en extra kilo’s meesleept. De hogere minimumleeftijd zou betekenen dat hij pas in 2024 kon debuteren in de Moto2.

Dat er verbazing was over de overstap had niet alleen met leeftijd te maken, maar ook met de klassering: Zonta eindigde het seizoen in het Moto3 Junior World Championship ver buiten de top, als 17de. Er is tegenwicht: in 2020 was hij in de European Talent Cup tweede geworden. Van den Goorbergh: ‘Je moet je niet blindstaren op rangschikking. In het begin hadden we wat aanloopproblemen. In de laatste wedstrijden zat hij telkens in de kopgroep. De onderlinge verschillen zijn erg klein.’

Eerst ervaring opdoen

In de volgende fase zal vader wat meer afstand nemen. In het team zijn naast teambaas Janssen meerdere monteurs en data-analisten actief. Chef-monteur is de Italiaan Fabrizio Manciucca, die ook een piepjonge Rossi en Jorge Lorenzo onder zijn hoede heeft gehad. Van den Goorbergh blijft wel coach. Dromen ze al van de MotoGP? ‘De komende twee seizoenen krijgen we de ruimte om te leren. Verwacht niet dat we podium rijden of top 10, top 15. Af en toe een punt scoren, dat zal al mooi zijn. Daarna zien we verder.’

Zonta is blij met de steun van zijn vader. ‘Als je in de paddock loopt, besef je pas wat hij bereikt heeft. Werkelijk iedereen kent hem. Allemaal spreken ze hem aan: hé Jurgen!’ Jurgen: ‘Het mooist zal zijn als de rollen omgekeerd worden. Dat iedereen zegt: hé, Zonta! Zo is het met Jos en Max Verstappen ook gegaan.’