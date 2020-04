Met 239 personen organiseer je een Bundesligaduel

Een beeld uit de Bundesliga wedstrijd Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln. Beeld BSR Agency

Dat is ruim de helft minder dan op 11 maart het geval toen Borussia Mönchengladbach tegen FC Köln speelde en er ook geen fans waren toegestaan. Zeshonderd personen waren er tijdens deze vooralsnog laatste stuiptrekking in de Bundesliga aanwezig. Maar daar kan dus nog aardig wat vet van af, aldus de DFL.

Toch klinkt 239 als een hoog aantal. Naast de wedstrijdselecties en scheidsrechters zijn er de stafleden, maar dat aantal is teruggeschroefd naar maximaal acht personen per club. Ook het aantal ballenjongens is gedecimeerd van 12 naar 4. Er zijn voorts 30 stewards en facilitaire medewerkers benodigd om alles binnen de catacomben in goede banen te leiden.

Op de tribune mogen exact 113 mensen plaatsnemen, waaronder 30 (niet-audiovisuele) journalisten en acht gedelegeerden per club. Voor medewerkers die geen functie hebben op de wedstrijddag is geen plek. Er zal geen eten en drinken worden verschaft in het stadion wat weer horecapersoneel en leveranciers scheelt.

Om de wedstrijd op de televisie te krijgen zijn liefst 36 personen (commentatoren, interviewers, producers, cameramensen, kabelsjouwers, technici et cetera) toegestaan. Dat lijkt veel, maar juist via de tv-registraties komt er nog geld in het laatje. In de topcompetities zelfs verreweg het meeste geld.

Het is niet verwonderlijk dat juist in Duitsland als eerste een dergelijke raming is gemaakt. Aldaar wordt serieus rekening gehouden met hervatting van de competitie. De resterende tv-gelden zijn onontbeerlijk voor de financiële huishouding van veel Duitse clubs, bovendien eist de Uefa zo’n beetje dat competities op enigerlei wijze worden uitgespeeld op straffe van uitsluiting van de Europese toernooien. Veel Duitse clubs hebben daarom de groepstrainingen in aangepaste vorm laten hervatten.

In Nederland voeren veel clubs oppositie tegen het voornemen van de KNVB om, als de regering dat toestaat, de resterende competitieduels plus de bekerfinale en play-offs in te halen.

Mocht er in Nederland groen licht komen, dan kan gedacht worden aan dezelfde aantallen. Wellicht iets minder media. Fox Sports laat weten dat het aantal benodigde crewleden voor een live-uitzending per wedstrijd flink verschilt, maar gedacht kan worden aan tussen de 15 à 30 mensen binnen de stadionmuren. ‘Waarbij nadrukkelijk aangetekend dat wij altijd bereid zijn om per geval te kijken naar de juiste oplossing die past binnen de op dat moment geldende organisatorische voorwaarden om de wedstrijd en uitzending mogelijk te maken,’ aldus communicatiedirecteur Maarten van Rooijen van Fox.