Met 2 games voor en 27 tegen is Champions League snel voorbij voor tafeltennissers van Taverzo

De 49-jarige Trinko Keen maakte voor de Champions League zijn rentree. Hij wist niet te winnen. Beeld BSR Agency

Na de loting eind november wist coach Ruud van Graafeiland genoeg. Hoewel de Champions League een week duurt, boekte hij de hotelkamers in Düsseldorf alleen voor de eerste drie dagen. Zijn ploeg stond voor een onmogelijke opgave, wist hij.

Taverzo was gekoppeld aan de Duitse recordkampioen Borussia Düsseldorf, de Poolse koploper Dzialdowo en het Franse Hennebont dat vorig jaar zegevierde in de Europa Cup, na de Champions League het belangrijkste Europese clubtoernooi.

‘Alle drie de tegenstanders hebben een budget dat minstens vijf keer zo hoog is als het onze’, aldus coach Ruud van Graafeiland. ‘Ze hebben stuk voor stuk spelers uit de mondiale top-50 onder contract staan. Wij hebben niemand in de top-150.’

Taverzo bood het hele weekend dapper tegenstand, maar de verschillen waren te groot. De ploeg verloor drie keer, geen van de spelers wist een partij te winnen en aan het eind van het weekend stond een doelsaldo van 2 games voor en 27 tegen op het scorebord. ‘We wisten dat er een klein wonder moest gebeuren om hier überhaupt een partij te winnen. Deze uitschakeling is geen schande’, zei Van Graafeiland.

Gabrielius Camara speelt voor Taverzo. Beeld BSR Agency

Voormalig topspeler verleid

Voor het toernooi wist Van Graafeiland voormalig topspeler Trinko Keen te verleiden tot een rentree op het hoogste clubniveau. Keen is met zijn 49 jaar behoorlijk op leeftijd, maar geldt als een van de beste tafeltennissers uit de Nederlandse historie. Hij speelde tussen 1996 en 2004 op drie Olympische Spelen, werd zes keer Nederlands kampioen en won in 2010 de Champions League met Borussia Düsseldorf.

‘In juli belde Ruud met de vraag of ik beschikbaar was voor de voorronde van de Champions League’, zei Keen in Düsselfdorf. ‘Dat zag ik wel zitten. In 2014 speelde ik ook mee met Taverzo in de Europa Cup en bereikten we de kwartfinale.’ Keen gaf zijn jawoord voor de wedstrijden in de voorronde, die in oktober gespeeld zouden worden tegen het Spaanse Enea Leka.

Het liep anders. Vanwege de beperkingen door het coronavirus besloot de Europese tafeltennisbond om de voorrondes te schrappen. Het Champions League toernooi werd in zijn geheel afgewerkt bij Borussia Düsseldorf en Taverzo was automatisch geplaatst.

In voorgaande jaren liet Van Graafeiland bij wedstrijden in de Europa Cup, het niveau onder de Champions League, een speler overkomen uit Zuid-Korea. ‘Die Koreaanse jongens zijn gelijkwaardig aan de Europese top en onze Nederlandse spelers kunnen zich aan hen optrekken. Dit jaar kon er vanwege de pandemie helaas niemand onze kant op komen.’

Keen werd dus opgeroepen als vervanger, maar even leek het erop dat hij het toernooi aan zich voorbij moest laten gaan. Op woensdagochtend, vlak voor vertrek naar Duitsland, kreeg Keen een positieve uitslag op zijn coronatest. Vijf weken eerder had hij het virus al onder de leden gehad en dus schrok hij niet van de uitslag. Hij liet zich opnieuw testen, kreeg woensdagavond een negatieve uitslag en reed alsnog naar Düsseldorf.

48 uur op hotelkamer

De organisatie wilde niets aan het toeval overlaten en Keen moest ter plekke een derde test ondergaan. ‘Ik ben direct naar mijn hotelkamer gegaan en moest daar van woensdagvond tot vrijdagochtend blijven. Toen kwam het verlossende bericht dat ik mocht spelen’.

Keen nam zich voor om de wedstrijden rustig in te gaan. ‘Mijn heupen zijn behoorlijk versleten en daarom is het belangrijk dat ik ontspannen speel.’ Dat lukte niet helemaal. Toen hij op zaterdagmiddag door zijn Poolse opponent Jakub Dyjas de verkeerde kant op werd gestuurd en de tweede game van de wedstrijd verloor, staarde hij dertig seconden geïrriteerd naar de grond.

Hij haalde twee keer diep adem, veegde een handdoek over zijn gezicht en sprak zichzelf bemoedigend toe. ‘Het is de kunst om geen waarde te hechten aan winst of verlies, maar dat blijft moeilijk, zelfs als je 49 bent’, zei Keen.

Ondanks de nederlagen had hij geen spijt van zijn rentree. ‘Ik had gehoopt om iets beter voor de dag te komen, maar het was mooi om terug te zijn bij mijn oude club en ik heb een hoop bekenden gezien.’

Na de uitschakeling in de Champions League rest voor Taverzo na de jaarwisseling, als corona het toelaat, een vervolg in de Europa Cup. ‘De Champions League was een mooie ervaring, maar de Europa Cup is voor ons een leuker podium’, aldus coach Van Graafeiland.

‘Daar kunnen we ons echt meten met tegenstanders. Het is de vraag of Trinko Keen dan opnieuw van de partij is. ‘Op dit moment ben ik geneigd te zeggen van niet’, zei Keen met een glimlach terwijl hij de trap van de tafeltennishal afstrompelde. ‘Maar wie weet. Als het loopt, blijft tafeltennis een fantastisch spelletje.’