Met 1-0-zege op Portugal zet Oranje op WK direct belangrijke stap richting volgende ronde

Heel soepel ging het niet, maar de Nederlandse voetbalsters hebben hun eerste WK-duel in Nieuw-Zeeland gewonnen. Tegen Portugal werd het 1-0 door een goal van Stefanie van der Gragt, die binnen kopte uit een corner. Door de overwinning kan Nederland al voorzichtig kijken naar de achtste finale. Zelfs als Oranje donderdag verliest van wereldkampioen Amerika is er volop kans om door te gaan. In de laatste wedstrijd speelt Nederland tegen Vietnam, het zwakste land in de groep.

Tegen Portugal startte bondscoach Andries Jonker opnieuw in de inmiddels vertrouwde 3-5-2-opstelling, met zes aanvallend ingestelde spelers. De spitsen Lineth Beerensteyn en Lieke Martens en de aanvallende middenvelders Jill Roord en Daniëlle van de Donk worden daarbij ondersteund door de vleugelspelers Esmee Brugts en Victoria Pelova.

Dat oogt op papier defensief kwetsbaar, en juist tegen Portugal kwam Nederland vorig jaar op het EK achterin vaak in grote problemen. De snelle Portugese spitsen doken toen voortdurend op voor keeper Daphne van Domselaar, Nederland wist maar net met 3-2 te winnen.

In Dunedin kwamen de Portugezen er juist amper doorheen. ‘We moeten zorgen dat de bal daar niet komt’, legde Jonker voor de wedstrijd uit wat de bedoeling was. Vroeg druk zetten, zorgen dat de bal na verlies snel wordt heroverd.

Dat deel van het plan werkte uitstekend. Dat was nodig ook, want als de bal eenmaal in bezit was, werd die vaak ook weer snel verloren. Uit open spel kreeg Nederland in de eerste helft wel wat kansjes, maar overtuigend was het aanvallend zeker niet. Er was een klassieker voor nodig om Nederland op voorsprong te brengen: een corner van Sherida Spitse werd, niet voor het eerst, ingekopt door Stefanie van de Gragt.

Het was even spannend of scheidsrechter Kateryna Monzul die goal zou goedkeuren, omdat Jill Roord in buitenspelpositie stond. Na bestudering van de beelden was haar positieve oordeel in het hele stadion te horen. Het is een van de innovaties die de wereldvoetbalfederatie FIFA bij dit toernooi heeft ingevoerd: de scheidsrechter lichtten na een VAR-ingreep hun besluit zelf toe.

Gemiste kansen

Tien minuten na de goal had Roord eigenlijk zelf moeten scoren. Weer was het een corner van Spitse waar de relatief kleine Portugezen geen raad mee wisten. De Twentse stond zo vrij dat ze er zelf van leek te schrikken en de bal over en niet in het doel kopte.

Vlak na rust had Daniëlle van de Donk haar ploeg wat meer rust kunnen geven. Zoals vaker hield Beerensteyn de Portugese verdedigers bezig, via de kluts kwam de bal plotseling voor de voeten van Van de Donk. Zij stond helemaal vrij voor de Portugese keeper stond, maar schoot op haar vuisten.

Beerensteyn, die vlak voor tijd geblesseerd uitviel, is in de spits de vervanger van topscorer Vivianne Miedema, die vanwege een kruisbandblessure ontbreekt op het WK. De spits van Juventus is voortdurend dreigend, alleen al vanwege haar snelheid. Tot veel gevaar leidde het niet.

Rustig sleutelen aan ploeg

Dat lag niet alleen aan Beerensteyn zelf. Zij werd vaak snel gezocht met een lange bal van achteruit, maar stond dan vaak alleen tegenover meerdere Portugese verdedigers. De aansluiting van andere speelsters liet dan op zich wachten.

Het zal een van de dingen waar Jonker de komende dagen naar zal kijken. Maar dat kan hij doen in relatieve rust, tegen wereldkampioen Amerika kan de bondscoach in relatieve rust verder sleutelen. De openingswedstrijd op een toernooi is vaak lastig, maar in deze poule waren deze drie punten cruciaal om verder te komen.