Messi tranentrekkend goed tegen Chelsea, Barcelona wint achtste finale met 3-0

Kwetsbaar

Chelsea begon na de 1-0 te voetballen, trok ten aanval, was gevaarlijk en had best op 1-1 kunnen komen in het eerste kwartier. Opnieuw was Messi beslissend, in de twintigste minuut. Hij ontfutselde de bal aan Fabregas, zette aan voor een heerlijke solo en legde breed op Dembélé, die alle ruimte had om uit te halen, mede omdat Suárez het gat trok.



Chelsea moest nu twee keer scoren en was een paar keer dichtbij een doelpunt, wat ook iets zegt over Barcelona, dat een uitstekend seizoen beleeft, al oogt het spel in defensief opzicht kwetsbaar en is het handig dat doelman Ter Stegen in supervorm verkeert. Barcelona is ook niet meer zo aanvallend als in de tijd van trainer Guardiola. Voor de Messi van nu is dat gunstig, want als hij ruimte krijgt, is hij niet af te stoppen.