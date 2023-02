Messi ook na WK goed, maar om Bayern in de Champions League te verslaan is meer nodig

Lionel Messi (r) en Kylian Mbappé hier nog tegen elkaar tijdens de finale van het WK op 18 december vorig jaar, inmiddels weer met elkaar bij Paris St.- Germain. Beeld AFP

Ook na de louterende WK-winst met Argentinië in december is Lionel Messi wonderschone doelpunten blijven maken. Kijk naar de treffer in Montpellier, twee weken geleden. Messi sprint vanaf rechts het strafschopgebied in, neemt de vanaf links toegespeelde bal van dichtbij mee met rechts, in één keer half langs de uitlopende, duikende doelman.

Je weet dat hij met links gaat scoren, maar hij doet het toch anders dan verwacht, namelijk diagonaal, achter de rug van de doelman langs, in plaats van gewoon rechtdoor. Of anders is daar die winnende goal tegen Toulouse, vorige week, een geweldig geplaatst, keihard schot van zestien meter, onhoudbaar in de hoek.

Alleen: is Messi momenteel goed genoeg om de Champions League te winnen? Hongerig genoeg? Is het elftal uit Parijs eigenlijk wel goed genoeg? Daarop lijkt het niet, gezien de recente vorm, en dat terwijl Paris Saint-Germain als club nog één echte wens heeft: de Europese beker, die Messi al won met Barcelona in 2006 (zonder speeltijd in de finale), 2009, 2011 en 2015, maar PSG nog nooit. Terwijl het de sjeiks van Qatar, de eigenaren van de club, juist te doen is om die Europese trofee.

Messi, Müller, Mbappé en Musiala, Neymar, Sané, Goretzka, De Ligt, Coman of Blind. Een keur aan internationale topspelers trekt bij de hervatting van de Champions League voorbij, met de achtste finales vanaf dinsdag, waarbij Paris Saint-Germain - Bayern München het topaffiche is. Qua sterrendom zeker, want Liverpool - Real Madrid, volgende week, is de confrontatie van de succesvolste clubs van de laatste jaren.

Last van de hamstring

Volgens trainer Christophe Galtier is Messi beschikbaar, want hij keerde terug op het trainingsveld na een opgelopen blessure aan de hamstring. PSG hoopt dat ook Kylian Mbappé weer topvorm laat zien. Ook hij had last van de hamstring. De twee zijn nodig, want de vorm in de competitie is matig, hetgeen misschien met het WK te maken heeft. Zeven duels speelden de twee in Qatar en zij waren de sterren van het toernooi. De een (Mbappé) als topschutter met acht treffers, de ander (Messi) als de beste voetballer. De een won in de finale van de ander, na die 3-3 en strafschoppen.

Samen moesten ze verder in Parijs, eerst in de Franse competitie en in het nationale bekertoernooi. Een reeks moeizame zeges volgde, afgewisseld door te veel nederlagen. Pijntjes, blessures, ook bij de in de kwartfinales van het WK uitgeschakelde Braziliaan Neymar. Mentale droogte misschien. Het WK heeft Messi’s loopbaan in zekere zin gecompleteerd. Alles is gewonnen. Landstitels, bekers, Champions Leagues. Copa America, en eindelijk het WK. Daar stond hij dus op 18 december, als beste speler, met twee doelpunten in de finale, alleen overtroffen door Mbappé met drie.

Op papier zijn ze met Neymar de meest aansprekende voorhoede van de wereld, maar na het gewonnen WK was de verwachting ingelost. Messi zou kunnen stoppen, 35 jaar oud. Plezier en een hoog salaris drijven hem voort. Tekent hij bij in Parijs? Keert hij terug naar Barcelona, waar hij sowieso gaat wonen als zijn loopbaan voorbij is? Gaat hij naar Amerika, of net als Ronaldo naar Saudi-Arabië? Zo sluit hij niet eens meer uit nog een WK te spelen, als hij 39 is. De titel is gewonnen, de mentale last is verdwenen. Een zesde WK zou het grote genot zijn.

Belangrijke pion

Bij dat omstreden WK in Qatar was de koop van PSG een belangrijke pion in het spel. Zo kocht Qatar na de verkiezing van het land als organisator van het WK invloed en macht in het topvoetbal. Qatar kon het WK wel houden, maar niet winnen. Daarvoor moeten de voor miljoenen ingehuurde voetballers uit alle werelddelen zorgen. Alleen: de tijd dringt, mede omdat er geruchten gaan dat de sjeiks de club willen verkopen. Dichtbij de zege was PSG in 2020, toen uitgerekend Bayern München de finale won, door een doelpunt van de Fransman Kingsley Coman.

PSG is bepaald niet in topvorm. Eerst verloren van Lens en Rennes in 2023, gelijk tegen Reims, vorige week verloren van Marseille in de beker, en afgelopen weekeinde zonder Messi en Mbappé onderuit tegen Monaco. De Franse pers bericht over ruzies in de kleedkamer, nadat technisch directeur Luis Campos tegen Neymar zei dat hij zich meer moest inspannen. En dan is Bayern München de tegenstander, dat eveneens een lastige herstart had na het WK, maar dat beter lijkt hersteld dan PSG.