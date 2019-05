Messi, Messi, altijd Messi: Barçelona wint met 3-0 van Liverpool in Champions League

Voor Barcelona is de eerste Europese hoofdprijs sinds 2015 na de landstitel in Spanje de voornaamste missie. Dit is het moment voor de Catalanen om uit de schaduw te treden van de door Ajax vernederde titelhouder Real Madrid. De tot beste speler van de Premier League verkozen Virgil van Dijk tegen de beste voetballer van de wereld, die vergelijking viel uiteraard in het voordeel van Messi uit.

Het blijft fascinerend om te zien hoe één aanvaller zijn team verheft tot een wervelend gezelschap. Messi opereerde tegen Liverpool soms als extra rechtsback om de defensie van Barcelona bij te staan en speelde ook dan moeiteloos twee man uit. Geef de bal aan Messi en er gebeurt iets moois. Hij had nog niet gescoord tegen Liverpool en besliste prompt het duel met twee treffers.

Kunstwerk

De 2-0 was een makkie, nadat Suarez de bal tegen de lat had gelepeld. Messi kon de bal zo over de doellijn lopen. De vermoedelijk beslissende 3-0 was een kunstwerk van grote schoonheid. Als een timmerman bepaalde Messi bij een vrije trap in de slotfase de afstand tot het doel van Liverpool-keeper Alisson. Met zijn linkervoet krulde hij de bal in de bovenhoek: 3-0. 3-0, zijn 600ste doelpunt voor Barcelona, een bizarre statistiek. En de liefhebber wilde in pure aanbidding de voeten kussen van tovenaar Messi.

Messi, Messi, altijd Messi; het geeft Barcelona som iets gemakzuchtigs. Maar de Argentijnse maestro wordt omringd door schitterende adjudanten als Luis Suarez, die evenals Coutinho tegen zijn voormalige club speelde. Coutinho wordt nog immer gemist bij Liverpool, zei coach Jürgen Klopp.

De Braziliaan verhuisde voor het astronomische bedrag van 146 miljoen euro naar Barcelona, waar hij als opvolger van landgenoot Neymar zelden niveau haalde. Na een aardig begin verbleekte Coutinho ook tegen de club die hem groot maakte.

Suarez was topschutter bij Liverpool in het seizoen 2013-’14, toen The Reds de landstitel ook al verspeelden. Sindsdien scoort hij aan de lopende band bij Barcelona en de oud-Ajacied etaleerde zijn handelsmerk ook tegen Liverpool. Het was zo’n typische spitsengoal, waarop Suarez het patent heeft. De voorzet van die geweldige linksback Jordi Alba was op maat, de afronding van Suarez met een wippertje over doelmam Alisson was om te smullen: 1-0.

Droogte is obsessie geworden

Het was alweer de twintigste treffer van Suarez in de Champions League. Kijk hoe Suarez uit de rug van verdediger Matip wegliep, Van Dijk stond geparkeerd en Barcelona strafte die ene fout genadeloos af. Het was toch al typerend voor een wedstrijd, die zich ontrolde als een schaakspel. Liverpool-coach Klopp had zich aangepast door zijn droomvoorhoede te ontmantelen.

De licht gekwetste Firmino kwam pas bij een hopeloze achterstand in het veld, waardoor Liverpool met twee spitsen speelde met Wijnaldum dit keer als een veredelde schaduwspits. Je voelt in Liverpool dat de ploeg in een spagaat zit, ook de fans dromen hardop van de eerste landstitel sinds 1990.

De droogte van 29 jaar is een obsessie geworden, maar Liverpool is achtervolger in de moordende titelrace met Manchester City. De achterstand is één punt met nog twee duels te gaan. Salah en Mané zijn de topscorers in de Premier League, in Camp Nou bleven ze nagenoeg onzichtbaar.

De vlotte entree van Henderson voor de geblesseerde Keita bracht wat meer dynamiek in het spel van Liverpool. Na zijn prachtige voorzet schoot Mané hoog over het doel van Ter Stegen, die pas na rust serieus werd getest. Het is voor Jasper Cillessen om moedeloos van te worden, de Nederlandse international staat ook dit seizoen in de schaduw van zijn Duitse concurrent.

Ter Stegen pareerde schoten van Milner en Salah, Cillessen zal vermoedelijk keepen in de bekerfinale tegen Valencia en gaat dan op zoek naar een nieuwe club. Het kan zomaar dat Cillessen afscheid neemt bij Barcelona met drie titels in één seizoen.