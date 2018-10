Messi leidt Barcelona naar 4-2 zege op Tottenham Hotspur op Wembley

De vorige Europese ontmoeting tussen Tottenham Hotspur en Barcelona, in het voorjaar van 1982, eindigde door het gewelddadige – en door de Nederlandse arbiter Egbert Mulder amper bestrafte – spel van de Catalanen in De Nacht van de Schande. Ruim 36 jaar later beleefde het Wembley Stadion, de tijdelijke uitvalsbasis van de Spurs, De Nacht van Messi. De kleine Argentijn speelde het volle voetbalmekka stil, op een klein maar luidruchtig contingent Catalaanse supporters na.

De Messi-show begon in de tweede minuut toen de nummer 10 een prachtige pass gaf op Jordi Alba. Spurs-doelman Hugo Lloris, terug van een blessure en een rechtszaak wegen rijden onder invloed, schatte de dieptepass verkeerd in. Alba legde de bal terug op Philippe Coutinho, die eenvoudig binnenschoot. De thuisploeg probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar miste teveel belangrijke spelers: verdediger Jan Vertonghen, spelverdeler Christian Eriksen en aanvaller Dele Alli.

Na een half uur legde Messi ook de basis voor het tweede doelpunt. Zijn pass bereikte Luis Suarez, die de bal met de borst meegaf een Coutinho. De Braziliaan raakte de bal verkeerd maar wist hem terug te brengen naar Ivan Raketic. Vanaf de rand van het strafschopgebied volleerde de Kroaat de bal op knappe wijze in de linkerbovenhoek. Langs de zijlijn zag Mauricio Pochettino hoe zijn ploeg onder leiding van zijn geniale landgenoot werd weggespeeld.

Een fluitconcert begeleidde de Spurs-spelers naar de kleedkamer.

Na rust ging Messi doodgemoedereerd verder. Hij wandelde bijkans door de Spurs-achterhoede, waar Davinson Sanchez een zware avond beleefde. Binnen vier minuten raakte de Barcelona-aanvoerder twee keer dezelfde paal. Vervolgens viel de treffer aan de andere kant. Europees topscorer Harry Kane, tot dan toe onzichtbaar, draaide op de door hem zo kenmerkende wijze weg van Nelson Semedo en schoot de aansluitingstreffer binnen. Wembley schoot wakker.

Lang duurde de vreugde niet. Uit een voorzet kon Messi, na een behendig overstapje van Suarez, de 1-3 binnentikken: driemaal scheepsrecht. En toch was de topwedstrijd niet gespeeld. Waar Barcelona voorin ijzersterk is, is het achterin tamelijk kwetsbaar. Nadat Arthur de bal had weggegeven, kreeg Erik Lamela de kans om uit te halen. En hoe: Messi’s minder bekende landgenoot draaide de bal achter een kansloze Marc-Andre ter Steegen.

Spurs joeg op de gelijkmaker, uitblinker Lucas Moura miste een goede kans op de 3-3. Het doelpunt viel vervolgens aan de andere kant. In de slotminuut veroverde Alba de bal na slordig uitverdedigen aan Spurs-zijde. Suarez liet de voorzet aan zich voorbij gaan, waardoor een geheel vrijstaande Messi eenvoudig kon scoren. Vorig jaar rond deze tijd speelden de Spurs Real Madrid van de mat, maar die andere Spaanse gootmacht was op deze warme oktoberavond een maatje te groot.