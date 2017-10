Messi leidt Argentinië met drie treffers naar WK

Argentinië begon als nummer zes van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep aan de slotwedstrijd in het Atahualpa-stadion in de ijle lucht van Quito, op ruim 2800 meter boven zeeniveau. Voor het eerst in 48 jaar dreigde de tweevoudig wereldkampioen (1978 en 1986) te ontbreken op het WK. Maar juist op het moment dat het echt moest, stond Messi op. De dertigjarige superster van FC Barcelona nam de zwalkende ploeg van Jorge Sampaoli, de derde bondscoach al van Argentinië in korte tijd, bij de hand.



De verliezend finalist van het laatste WK beleefde wel een dramatische start. Binnen 40 seconden kwam het al uitgeschakelde Ecuador op voorsprong via Romario Ibarra. De Argentijnse voetbalfans vreesden op dat moment voor het ergste. Hun ploeg kwam de laatste wedstrijden namelijk ontzettend moeilijk tot scoren. Na de winst in maart op Chili, dankzij een benutte strafschop van Messi, lukte dat maar niet tegen Bolivia (0-2), Uruguay (0-0), Venezuela (1-1, eigen doelpunt) en Peru (0-0).



Argentinië beschikt naast Messi over erkende doelpuntenmakers als Gonzalo Higuain, Sergio Agüero en Paulo Dybala. Higuain was echter gepasseerd, Agüero geblesseerd en Dybala zat op de bank. Sampaoli koos tegen Ecuador voor de weinig verfijnde Dario Benedetto van Boca Juniors in de spits. Voetballend liet Argentinië bar weinig zien, maar het kan nog altijd rekenen op Messi.



De nummer tien van de 'Albicelestes' trok in de elfde minuut de stand gelijk na een combinatie met Angel Di Maria. Zeven minuten later schoot Messi de bal met zijn linkervoet strak in de kruising. De veelbekroonde dribbelaar van Barcelona, die zo graag net als Diego Maradona in 1986 zijn land een grote prijs wil bezorgen, besliste de wedstrijd na een uur spelen met een karakteristieke treffer. Een dribbel langs drie verdedigers, afgerond met een bekeken schot over de keeper. Volgend jaar kunnen de voetballiefhebbers in Rusland weer van hem genieten.