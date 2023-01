Merijn Scheperkamp sprint zichzelf uit de underdogpositie

Kai Verbij (links) en Merijn Scheperkamp tijdens een training in het Vikingskipet-ijsstadion, voorafgaand aan het EK sprint. Beeld ANP

Merijn Scheperkamp is sinds kort een ‘Gamma-boy’. Een wat? Hij maakt met andere topschaatsers reclame voor de bouwmarkt, legt zijn oud-trainer Sicco Janmaat uit. ‘Nou, dan ben je wel een heel meneertje geworden, hoor.’

De coach van het talententeam van Jumbo-Visma zegt het met een grijns. Hij weet dat Scheperkamp (22) niet zo snel naast zijn schoenen gaat lopen, maar de schnabbel is een voorbeeld van hoe het leven van de jonge sprinter in korte tijd is veranderd. ‘Dat soort dingen gaat voor hem nu ook een rol spelen, daar moet hij mee leren omgaan.’

Iets meer dan een jaar geleden was Scheperkamp de grote verrassing op het Olympisch Kwalificatietoernooi. De dag na Kerst schaatste hij zichzelf uit de anonimiteit met de snelste tijd (34,45) op de 500 meter. Daardoor mocht hij, vier jaar eerder dan hij zelf had gehoopt, naar de Winterspelen.

Een toevalstreffer was het niet, hij maakte de overstap van het talententeam naar het pro-team van Jumbo en dit weekend schaatst hij zijn eerste EK sprint. Dat verdiende hij door vorige week als tweede te eindigen op het NK, na Hein Otterspeer en voor Kai Verbij die ook in het Vikingskipet in Hamar actief zullen zijn.

Niet zomaar alles overnemen

‘Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit jaar niet meer van mezelf verwacht’, zegt hij vanuit Hamar, waar de temperatuur deze week daalde tot -14. ‘Vorig jaar had ik natuurlijk minder te verliezen. Nu eigenlijk ook niet, want ik vind schaatsen het mooiste wat er is, maar ik snap wel dat de verwachtingen hoger zijn.’

Het hoort allemaal bij de stap van aanstormend, onbevangen talent naar ervaren topper die de geboren Hilversummer wil worden. Als lid van de talentenploeg kon hij in de voorbije jaren al soms meekijken bij de routiniers. Coach Janmaat raadde hem aan niet alles zomaar over te nemen.

‘Sommige schaatsers gaan goed op negativiteit om hen heen’, zegt de sprinter over een van zijn belangrijkste lessen. ‘Die kunnen zich daarmee voor een wedstrijd opladen. Ik ben er wel achtergekomen dat dat voor mij niet werkt.’

Vroeger wilde hij zich nog weleens uit het veld laten slaan. Dan liep de eerste afstand op een toernooi niet goed, of gingen anderen gewoon sneller. ‘Dan dacht ik: shit, in plaats van: dat kan ik zelf ook. Nu zeg ik: nou is het afgelopen, en dan richt ik me weer op het toernooi.’

Zijn voormalige coach herinnert zich ook indringende gesprekken aan de keukentafel die hier over gingen. Mentaal heeft Scheperkamp volgens hem de laatste jaren zeker vooruitgang geboekt. ‘Maar ik denk dat hij zich vooral fysiek enorm heeft ontwikkeld.’

Kritische vragen

Technisch zat het altijd al wel goed bij Scheperkamp, die in zijn jeugd ook veel skeelerde. De erfenis van een opvoeding in een schaatsfamilie, zijn vader Marcel zat in Jong Oranje. ‘Maar hij was bijvoorbeeld nog niet in staat om goed diep te zitten’, legt Janmaat uit. ‘Daar was hij gewoon te slap voor.’

Als de routiniers-ploeg na het seizoen met vakantie ging, trainden de talenten gewoon door. Slechts zeven dagen vrij en daarna weer aan de bak. Janmaat zag in die tijd al dat Scheperkamp weinig aan het toeval overliet.

‘Er zijn schaatsers die de baan opkomen en erachter komen dat de batterij van hun hartslagmeter leeg is’, legt hij uit. ‘Dat zal Merijn niet snel overkomen, die checkt dat even voordat hij gaat pitten. En hij durft ook kritische vragen te stellen.’

Klopt, zegt Scheperkamp, die in Leeuwarden ook een studie biologie volgt. Hij wil graag weten waarom iets gebeurt. Als hij twijfelt, trekt hij aan de bel: gaat het niet te rustig? Of juist te hard? Waarom doen we dit nu?

‘Als er een verklaring komt, dan heb ik er vertrouwen in’, legt hij uit. ‘Maar ik vind het belangrijk om niet als een schaapje overal achteraan te lopen. Ik weet ook niet of je anders de top kunt halen, je zult elkaar toch scherp moeten houden.’

Onrustig slapen

Als nummer twee van Nederland hoort hij op het EK automatisch tot de kanshebbers. Nederlands kampioen Otterspeer (32) is volgens hem de favoriet en ook zijn ploeggenoot Kai Verbij (28) geeft hij nog meer kans. Die eindigde dan wel als derde bij het NK, maar dat kwam ook omdat hij door blessures nog weinig ritme had.

‘Echt underdog ben ik ook weer niet’, zegt hij realistisch. ‘Underdog voor de winst wel, maar voor het podium niet.’

Een ding blijft hetzelfde, ondanks alle lessen van de afgelopen jaren, hij zal waarschijnlijk onrustig slapen voor de wedstrijd. ‘Dat is een beetje een hoofdpijndossier’, lacht hij. ‘Als ik in bed ga liggen, dan ga ik denken, dat heeft iedereen. Dan gaan er allemaal scenario’s door mijn hoofd en dan is het altijd lastig om te slapen.’

Vroeger was het veel erger, toen was hij veel meer bezig met winnen, voelde hij de prestatiedruk. Nu pakt hij er een boek bij en legt zijn telefoon weg, de succeswens-appjes leest hij later wel. ‘Die wedstrijd komt de volgende dag toch. En ik weet nu dat die paar uur meer of minder slaap niet zo veel uitmaken.’