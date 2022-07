Merel Smulders reddende engel voor Nederland op WK BMX

Niek Kimmann rijdt hier nog op kop, maar de titelverdediger wist zich niet te plaatsen voor de finale. Beeld AFP

‘Let op Merel. Zij kan voor een verrassing zorgen’, sprak vader Frank Smulders zondag in aanloop naar de finale van het WK BMX bij de elitevrouwen. Terwijl alle ogen waren gericht op haar oudere zus Laura – de huidige nummer één van de wereld – stuntte Merel Smulders in het Franse Nantes met WK-brons.

De 24-jarige rechtenstudente uit Nijmegen moest in de finale alleen de Amerikaanse Felicia Stancil en Zoé Claessens uit Zwitserland voor zich laten. Laura Smulders kwam er na een slechte start niet aan te pas en eindigde op de zevende plek. De derde Nederlandse in de vrouwenfinale, Manon Veenstra, werd zesde.

Op de nieuw aangelegde, kleine BMX-baan in Nantes van circa 380 meter (zo’n 100 meter korter dan de baan op Papendal) kende Merel Smulders vanaf de buitenkant een uitstekende start. De Amerikaanse Stancil bleek al snel een klasse apart waarna de jongste van de Smulders-zusjes met Claessens – over 33 seconden – een verbeten strijd uitvocht voor de overige twee podiumplaatsen.

Exact één jaar en één dag na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van Tokio kreeg Merel Smulders opnieuw het brons omgehangen. En daar was ze ongekend blij mee, vertelde ze zondagmiddag telefonisch vanuit West-Frankrijk. ‘Deze medaille betekent heel veel voor me. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht na zo’n moeilijk jaar’, doelde Smulders op haar slepende rugblessure. Pas in juni reed ze tijdens de wereldbekerwedstrijd op Papendal haar eerste wedstrijd van het jaar. Begin vorige week zat het haar ook niet mee toen ze in Frankrijk werd getroffen door een buikontsteking. ‘Gelukkig ging het sinds donderdag steeds beter en voelde ik me iedere dag sterker worden’, zei de huidige nummer negen van de wereldranglijst, die in 2018 al eens WK-zilver won.

Beneden niveau

Voor bondscoach Martijn Jaspers vormde het WK zijn eerste mondiale toernooi. De 35-jarige voormalig BMX’er (met EK-brons in 2014 als beste prestatie) volgde in oktober vorig jaar Raymon van der Biezen op als bondscoach. Jaspers noemde de prestatie van zijn mannen in Nantes ‘beneden niveau’ qua resultaat. ‘Zo simpel is het gewoon als je geen finaleplaats haalt’, aldus de bondscoach zondagmiddag. ‘Op zo’n korte en smalle baan is inhalen heel lastig. Als je in het begin een foutje maakt, ben je gezien.’

Dat overkwam Niek Kimmann in de halve finale waardoor de titelverdediger zich niet wist te plaatsen voor de eindstrijd. De andere Nederlandse mannen werden uitgeschakeld in de kwartfinale (Mitchel Schotman) en in de achtste finales (Jay Schippers en Dave van der Burg). Merel Smulders redde voor de oranje-equipe de eer met de enige medaille bij de eliterijders. Jaspers: ‘Dat is een heel mooie opsteker. Ik zag haar als outsider voor het podium.’

De nieuwe BMX-bondscoach staat bekend als een ‘selfmade coach’ die werkt vanuit een wetenschappelijke en analytische benadering. In het verleden was Jaspers succesvol als trainer van de commerciële ploeg Team Oegema TVE waarmee hij Laura Smulders (in 2018) en Twan van Gendt (2019) naar de wereldtitel leidde.

Deceptie

Na een motivatiedip dit voorjaar – en een wedstrijdloze periode van 2,5 maand – draaide het WK voor Kimmann uit op een deceptie door zijn uitschakeling in de halve finale. Toch keek hij bij de finish van de mannenfinale juichend toe hoe zijn Zwitserse trainingsmaat Simon Marquart hem als wereldkampioen opvolgde. In het hol van de leeuw wist Marquart (die de afgelopen twee maanden op Papendal trainde) maar liefst vier favoriete Fransmannen achter zich te laten. De Brit Kye White werd tweede, brons was er voor de Fransman Joris Daudet.

Na zijn teleurstellende WK vliegt Kimmann dezer dagen direct naar Salt Lake City waar komend weekend het Amerikaanse BMX-kampioenschap wordt hervat. In het najaar verkast Kimmann voor twee maanden naar Tulsa (Oklahoma) waar hij zich gaat voorbereiden op de finaleronde van de competitie in de VS. Vanaf het nieuwe jaar staat voor de olympisch kampioen alles in het teken van de Spelen van ‘Parijs 2024’, liet hij vanuit Nantes weten.

Baanwielrennen

Kimmann staat er om bekend dat hij af en toe nieuwe prikkels nodig heeft om scherp te blijven. Zo koos hij er in aanloop naar de Olympische Spelen van 2021 voor om in Zwitserland te gaan trainen omdat hij na negen jaar Papendal toe was aan een andere omgeving. Afgelopen jaar vond Kimmann in Amerika een nieuwe uitdaging met deelname aan de prestigieuze BMX-series. ‘Ik hou ervan om mezelf uit te dagen, vaak is het ook een hang naar nieuwsgierigheid’, zei Kimmann.

Toen er in coronatijd geen wedstrijden op het programma stonden, deed de sportman uit het Overijsselse Lutten twee maanden aan baanwielrennen om fysiek fit te blijven en om mentaal zijn zinnen te verzetten. Kimmann maakt er geen geheim van dat hij het baanwielrennen een fantastische sport vindt.

Of een overstap naar de baan in de pijplijn zit? ‘Ik sluit niet uit dat ik ooit de overstap ga maken, al heb ik zeker niet de illusie dat ik het Harrie Lavreysen moeilijk ga maken’, aldus Kimmann over zijn goede vriend en tweevoudig olympisch kampioen. ‘Wie weet ga ik het op termijn proberen als starter voor de teamsprint. Harrie en ook Theo Bos zitten af en toe te geinen dat ik de baan op moet. Maar voorlopig vind ik BMX’en nog veel te mooi en zie ik nog genoeg uitdagingen.’