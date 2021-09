Mercedes zet toptalent Russell naast zevenvoudig F1-kampioen Hamilton

George Russell (rechts) en Lewis Hamilton van Mercedes zitten vanaf volgend jaar in hetzelfde team. Beeld Reuters

Hij kon afgelopen weekeinde in Zandvoort zijn brede glimlach nauwelijks verbergen achter een mondkapje, toen hij volop werd bevraagd over zijn toekomst. Mercedes maakte het dinsdag eindelijk wereldkundig: George Russell wordt vanaf 2022 de nieuwe teamgenoot van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Hij neemt het stoeltje van Valtteri Bottas over.

De Formule 1-transfer hing al een tijdje in de lucht. De druk op Bottas, die zijn laatste wedstrijd bijna een jaar geleden won, groeide. Tegelijk presenteerde Russell (23) zich als topcoureur in de dop. De Brit die sinds 2017 in het talentenprogramma van Mercedes zit, debuteerde in opstapklassen GP3 en Formule 2 met titels. In 2019 stalde Mercedes hem in de F1 bij laagvlieger Williams.

Daar blonk Russell uit in de kwalificatie op zaterdag. Geregeld startte hij voor aanzienlijk snellere auto’s, wat hem de bijnaam ‘Mr. Saturday’ opleverde. Vorig jaar gaf hij een voorproefje van zijn kunde in een topauto. In Bahrein verving hij in allerijl de met corona besmette Hamilton. Hij leek direct bij zijn Mercedes-debuut te winnen, tot zijn monteurs bij een pitstop de verkeerde banden onder de auto schroefden.

Daardoor scoorde hij dit seizoen pas zijn eerste punten. In Hongarije werd hij achtste. Na de verregende GP in België stond hij zelfs als nummer twee op het podium, dankzij een magistrale kwalificatie. Mercedes kon daarna niet meer om hem heen. In Zandvoort was de deal zo goed als rond, bleek uit de hints van Russell na een vraag over wanneer hij zijn eerste race ging winnen. ‘Volgend jaar’, zei hij met pretogen.

Teambaas Toto Wolff was lang huiverig om Russell te promoveren. Hij heeft de turbulente strijd in het team tussen Nico Rosberg en Hamilton van 2013 tot 2016 nog vers in het geheugen. De voormalige boezemvrienden werden in hetzelfde team aartsvijanden, met diverse incidenten op en naast de baan tot gevolg.

De kalme Bottas, die geen problemen had met zijn rol als adjudant van Hamilton, was voor Wolff een verademing. Russell, die overloopt van ambitie, zal hoogstwaarschijnlijk meer van zich afbijten. ‘Maar ik heb er vertrouwen in dat ze een sterk team zullen vormen’, zei Wolff in een persbericht over de dynamiek tussen Russell en Hamilton.

Max Verstappen, die Russell sinds zijn karttijd kent, denkt dat zijn leeftijdsgenoot het Hamilton ‘erg moeilijk’ gaat maken. ‘In Bahrein sprong hij in die auto en maakte hij het Bottas direct moeilijk. Bij zo’n eerste race word je nog heel erg gestuurd door het team. Hoe meer je went aan een auto en team, hoe meer je je eigen accenten kunt aanbrengen en hoe sneller je wordt.’