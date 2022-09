Mercedes-teambaas Toto Wolff legt zich neer bij suprematie Verstappen: ‘We moeten nederig zijn’

Toto Wolff Beeld Getty

Toto Wolff is iemand die precies weet wanneer hij direct moet aanschuiven bij een tafel, of wanneer hij zijn gasten nog even moet laten wachten. Dat laatste is het geval in Zandvoort. Op het moment dat een interview met een select clubje Nederlandse journalisten hoort te beginnen, loopt de kersverse voorzitter van autosportfederatie FIA, Mohammed Ben Sulayem, binnen in het teamgebouw van Mercedes.

Wolff begroet Ben Sulayem en neemt ruimschoots de tijd voor een amicaal gesprek met de man die onder meer verantwoordelijk is voor het vuistdikke regelboek in de raceklasse. In de Formule 1 is netwerken soms net zo belangrijk als racen, weet Wolff.

Eerder zou hij Ben Sulayem misschien op het hart hebben gedrukt zo min mogelijk te veranderen aan regels, als degene aan de top van de apenrots die de hegemonie van zijn team bewaakt. Nu is de 50-jarige Oostenrijker gebaat bij het omgekeerde.

Misgegokt

Wolff draait er niet omheen dat zijn renstal heeft misgegokt met de auto van dit seizoen, die door rigoureuze regelwijzigingen compleet afwijkt van die van vorig jaar. Mercedes verraste in de testdagen met een extreem smalle auto. Al snel werd duidelijk dat het concept niet werkte zoals gehoopt.

Door een onbedoeld aerodynamisch effect stuiterde de auto ongecontroleerd over het asfalt. Ook kwam de bolide flink wat snelheid tekort op de rechte stukken, wat voorheen juist de kracht was van Mercedes.

Het leidt tot de ongewone situatie dat Mercedes op snelle circuits, waar het voorheen domineerde, nu zo goed als kansloos is, zoals dit weekeinde in Monza. Op de temple of speed ligt de gemiddelde snelheid op ruim 260 kilometer per uur. Mercedes won er vijf van de laatste acht races. Nu komt het team alleen zonder achtervleugel misschien aan de broodnodige topsnelheid op Monza, zo grapte Wolff cynisch in Zandvoort.

‘We moeten nederig zijn’, zegt hij over de situatie waarin zijn team zit. ‘Red Bull en Max gaan de kampioenschappen dit jaar vroeg winnen. Ze bezitten de optimale combinatie van motor, auto en coureur. Dus wij moeten heel slim onze volgende stappen zetten om ze te achterhalen. En we zouden hier niet zijn als we niet denken dat we dat kunnen.’

Groot contrast

Het huidige seizoen contrasteert flink met dat van vorig jaar. Verstappen heeft momenteel een riante voorsprong in de WK-stand van meer dan honderd punten. De kans is aanzienlijk dat hij ruim voor het seizoenslot in Abu Dhabi al kampioen is.

In dezelfde fase van het vorige seizoen zat hij vol in het intense en soms onvriendelijke titelgevecht met Mercedes, dat in Abu Dhabi op omstreden wijze eindigde. Door een besluit van wedstrijdleider Michael Masi kwam Verstappen met nog één ronde te racen op snellere banden pal achter Hamilton te zitten, die op dat moment soeverein afkoerste op zijn achtste titel.

Verstappen twijfelde niet en haalde Hamilton meteen in, wat hem zijn eerste wereldtitel opleverde. De manier waarop dat ging, was maanden voer voor discussie en leidde uiteindelijk tot het vertrek van Masi.

Wolff zegt desgevraagd dat hij nog altijd niet met Hamilton heeft gesproken over Abu Dhabi. ‘Het is nog te pijnlijk. Als ik er iets van op televisie zie, bijvoorbeeld in een voorbeschouwing ofzo, kan ik er niet naar kijken. En ik heb de Netflix-afleveringen ook nog niet gekeken’, zegt hij over Drive To Survive, de populaire F1-serie op het streamingplatform.

‘Ik houd van Formule 1 en de eerlijkheid van de stopwatch. Deze sport is daardoor recht voor z’n raap, maar dat was in Abu Dhabi niet het geval. De waarden van de sport zijn die avond met de voeten getreden.’

Controverse

Tegelijk benadrukt Wolff dat zijn onmin niets te maken heeft met Red Bull of Verstappen, die hij kort na zijn titel al via een appje feliciteerde. ‘Want zij waren niet betrokken bij de besluitvorming.’ Volgens hem is Verstappen een verdiende kampioen. ‘Hij had een heel sterk seizoen. Al die polarisatie en controverse was niet goed voor ons, en ook niet voor hem.’

Het boeide wel de racefans. De mondiale F1-kijkcijfers stegen in 2021 met 4 procent en er keken bijna 110 miljoen mensen naar de race in Abu Dhabi. Dat was bijna 30 procent meer dan een jaar eerder.

Of Wolff de intensiteit van vorig seizoen soms mist? ‘Ja’, zegt hij onomwonden. En als het aan hem ligt, is het huidige seizoen vooral een vervelend tussenjaar in de Mercedes-heerschappij. ‘Een blip’, zoals Wolff het noemt, een ongewone en tijdelijke situatie. Hij is er heilig van overtuigd dat zijn Mercedessen snel weer structureel om overwinningen strijden.

‘We hebben nog dezelfde mensen, dezelfde mogelijkheden, dezelfde steun en twee hele goede coureurs. Er mist niets in onze organisatie waarnaar we kunnen wijzen. Alles is er, we hebben de natuurkunde alleen niet op orde’, zegt Wolff.

Gestaag poetst het team de ontwerpfouten weg. In Zandvoort volgde zondag bijna de eerste overwinning van het seizoen.

Wolff omschrijft de Formule 1 als ‘altijd een beetje manisch depressief’, waarbij pieken en dalen extreem worden uitvergroot. ‘Het kan snel omdraaien, teams kunnen zich terugvechten. Maar zal het moeilijk zijn? Hell, yes. Want wat Red Bull op het asfalt heeft gezet, gaat wel heel snel.’