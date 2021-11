Mercedes probeert Verstappen een straf aan te smeren, maar de Nederlander blijft kalm: ‘Zo laat je je wel kennen’

Max Verstappen met beker voor zijn tweede plaats, vorige week in Brazilië. In Qatar ging het donderdag weer over die race: heeft hij Hamilton nou wel of niet onreglementair van de baan gedwongen? Beeld AFP

In een seizoen waarin nagenoeg niets te voorspellen blijkt, trekt de Formule 1 in de slotfase van het jaar ook nog eens naar een baan waar de auto’s nooit eerder hebben gereden: het Losail-circuit in Qatar. Max Verstappen heeft geen idee wat hij zondag kan verwachten, maar de WK-leider leeft er ontspannen naartoe .

Heel anders voelde de sfeer donderdag ook niet aan in Qatar. De Formule 1 creëert waar de ook ter wereld dezelfde en vertrouwde habitat, ook op plekken waar de sport nooit is geweest.

Direct bij het betreden van de paddock – het exclusieve gebied achter de garages waar journalisten, vip-gasten en de teams elkaar treffen – oogde het in Qatar als vanouds. De teamgebouwen waren in dezelfde volgorde opgesteld als op andere banen, achter de garages, met Mercedes en Red Bull vooraan als beste renstallen van vorig jaar.

De teamleden volgden hun normale routines voor een donderdag, wat traditiegetrouw de mediadag is. Monteurs liepen de banden na van leverancier Pirelli. Coureurs slenterden met hun voorlichters een voor een de trap omhoog naar de persconferentiezaal, alsof ze al jaren op het circuit kwamen.

Is Hamilton gehinderd?

Buiten die herkenbare biotoop is komend weekeinde ook vel onbekend in de woestijn aan de rand van Doha. Max Verstappen verkende rond het middaguur het circuit te voet met zijn vader Jos. Het is iets dat hij zelden doet. Zijn eerste indruk was positief: ‘Veel snelle bochten en vloeiende combinaties’, zei hij. Hij heeft alleen geen idee hoe goed zijn RB16B er zal zijn. ‘Soms zijn we snel in langzame bochten, dan weer andersom. Het hangt ook af van bijvoorbeeld het asfalt.’

Nadien werd Verstappen voornamelijk bevraagd over de vorige race in Brazilië. Vooral het duel tussen Verstappen en zijn titelconcurrent Lewis Hamilton in het slot van de race sluimerde nog. Daarbij dwong Verstappen bij het verdedigen van zijn plek Hamilton buiten de baan.

Die actie bleef onbestraft, maar dinsdag doken er nieuwe beelden op van het moment vanuit Verstappens cockpit. Mercedes besloot daarop het voorval nog een keer aanhangig te maken bij de F1-scheidsrechters, omdat de stuurbewegingen van de Nederlander zouden aantonen dat Verstappen Hamilton bewust van de baan reed.

Laconiek

Als hem dat een tijdstraf oplevert, verliest hij z’n tweede plek in Brazilië en kost hem dat drie WK-punten. De actie paste bij de belofte van een Mercedes-teambaas Toto Wolff, die in Brazilië zei bij ‘elk losgeraakt stukje tape’ vragen te gaan stellen, omdat in zijn ogen Mercedes ook onder een vergrootglas ligt.

Verstappen haalde er zijn schouders over op. Het is volgens hem logisch dat in een kampioenschap tussen twee teams er alles aan gedaan wordt om punten van elkaar af te snoepen. Verder toonde de felle opstelling vooral ‘de aard van het beestje’, zei hij. Verstappen: ‘Zo laat je je wel kennen. Voor ons is het belangrijk om de laatste races vooral op onszelf te concentreren.’