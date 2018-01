Mensen worden nog steeds blij van Royston Drenthe, dat talent is onverwoestbaar

Een shishalounge - Royston Drenthe wilde maandagavond in Haarlem om elf uur nog even naar een shishalounge om een waterpijp te roken. Dat bleek zowaar te kunnen in Haarlem. Een half uurtje dan, had Rick gezegd, want morgen moeten we weer vroeg op.



Rick is de jonge manager van de voormalige voetballer. Hij is de aanvoerder van wat zonder ironie 'Team Drenthe' wordt genoemd. Ze waren naar Haarlem gekomen voor een interview in De Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show, een show die ik mede organiseer.



's Middags was Drenthe ook al verschenen in 5 Uur Live op RTL 4 met Daphne Bunskoek.