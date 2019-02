Memphis tegen Messi: de ster in de dop tegen het hemellichaam van het voetbal

Memphis Depay (voorgrond) in duel met Barcelona-verdediger Gerard Pique. Beeld AFP

De leeuw Memphis Depay (25) struint tussen vijandelijke linies dinsdag, in het machtige voetbaltheater van Lyon. Achter de spits, op de plek waar vaak de geschorste Fékir acteert. Soms, ergens rond de middencirkel, ontmoet hij de vlo Lionel Messi (31). Depay, de man wiens spieren bijna uit de huid barsten, tegen het mannetje dat in zekere zin een pingelende jongen is gebleven. De ster in de dop tegen het hemellichaam van het voetbal.

Het is vooral een slordige wedstrijd, op een bepaalde manier aantrekkelijk door het balverlies, de fouten, de gemiste kansen. Van Barcelona vooral, dat verzuimt te winnen. Messi is de oppergod van Barcelona. Altijd zoeken zijn medespelers hem, altijd zoekt hij de anderen. Het elftal is gebaseerd op zijn aanwezigheid. Geregeld is hij boos, vanwege dommigheid, of na een simpele misser van hemzelf.

Ook Memphis wil de bal, vaker dan hij hem krijgt. Hij vraagt en rent, van links naar rechts, van voren naar achteren. Hij provoceert met de bal aan de voet. Val me aan. Kom dan. Een lange pass laat hij schitterend stilvallen op de voet, alsof een vogeltje landt op een ketting met pinda’s. Hij oogst een fluitconcertje na een mislukte vrije trap. Hij geeft een prachtige steekpass op spits Moussa Dembélé, die Piqué dwingt tot een woeste sliding. De wedstrijd is open, al blijven doelpunten uit.

Magneet

Maar het verschil is duidelijk. Memphis wil de beste zijn. Hij is alleen nog niet de magneet die elke bal naar zich toetrekt. Medespelers slaan hem weleens over. Soms vertraagt hij als versnellen gewenst is. Dat overkomt Messi niet meer. Messi kent de tempo’s van het voetbal. Hij is het tempo van het moderne voetbal, al mislukt meer dan gebruikelijk bij hem.

Vergelijk de cijfers van de twee, om te aanschouwen waar Memphis staat op de schaal van Messi. Messi is verreweg de beste in doelpunten maken in het seizoen 2018-2019, in alle competities voor clubs bij elkaar: 30 treffers, tegen slechts 6 voor Depay. In schoten zit al iets meer evenwicht, zo berekende sportdatabureau OptaSports: 90 om 155 (op doel: 32-81), in het voordeel van Messi.

Bijna gelijkwaardig zijn ze in assists: 13 (Memphis) om 14. In gecreëerde kansen staat Memphis zelfs eentje voor: 101 om 100, en in dribbels kan hij de koning aardig bijhouden: 110 om 189. Zijn percentage geslaagde dribbels is 45, bij Messi is dat 57.

Memphis was vaak goed in belangrijke duels, met beslissende passes tegen Manchester City, Hoffenheim en Sjachtar bijvoorbeeld, al is zijn seizoen niet zo stralend als het vorige. In de laatste zes duels zat hij ook drie keer op de bank, waarbij aangetekend dat het twee duels in de Franse beker betrof. Memphis maakte zelfs meer minuten dan Messi. Niet geteld zijn de optredens met de nationale ploegen, waarin Messi Argentinië sinds het WK mijdt en Memphis de aanvoerder is van de Nederlandse aanval, en in zekere zin ook de mentale talisman van de wederopstanding van Oranje.

Messi Uniek

Maar Messi is hij natuurlijk niet. Dat kan niet. Dat hoeft ook niet. Messi is uniek. Ze zijn sowieso verschillend, qua lichaamsbouw, snelheid en persoonlijkheid. Kijk alleen naar Instagram, het kanaal van ijdelheid en meer. Memphis is buitenissig, in kleding of in uitdrukkingen. Hij is de Godvruchtige die psalmen reciteert, ‘haters’ van repliek dient, tussen de regels door openhartig is over familiezaken, prijzen verloot en een rap presenteert bij het bereiken van vijf miljoen volgers. Het zijn er inmiddels meer dan zes miljoen. Messi is een veilige postbode op social media, op het saaie af, zich profilerend als familieman met een heel grote hond, met grappige filmpjes over zijn voetbalkunsten en reclame voor veilige merken van frisdrank en chips. Met 109 miljoen volgers bovendien.

Messi is vrij in de aanval. Officieel is hij rechtsbuiten, maar hij is overal op de vijandelijke helft. Hij is ook steeds dichter bij een doelpunt. Eén duel in de eerste helft is een beetje typerend. Memphis is aan de bal, rustig. Balletje onder de voet doorhalen. Een truc, een dribbel in laag tempo. Dan pikt Messi hem de bal af, om te beginnen aan een hem typerende sprint met de bal aan de voet. Maar een doelpunt blijft uit, hoe moeilijk Lyon het in de slotfase ook heeft. Over drie weken valt de beslissing tussen Barcelona en Lyon, tussen Messi en Memphis.